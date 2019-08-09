【除惡盂蘭晚會．直播】市民黃大仙向警灑溪錢　警察宿舍高處擲物

反對逃犯條例修訂的示威活動層出不窮，除了遊行、集會、佔路、不合作運動、太空館「全民觀星」等，有網民趁農歷七月「鬼月」，於今日（9日）發起「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」，呼籲沙田、黃大仙街坊落街燒衣紙。 【2202‧沙田】對比黃大仙，沙田情況相對平靜，目前有20多人燒衣，數十名街坊及記者圍觀。 【2153‧黃大仙】警方以大聲公表示，現場人士正進行非法集會，否則會作出驅散行動，呼籲眾人離開。參與人士反稱正進行燒衣集會活動，並播歌作回應。紀律部隊宿舍外有三隊防暴警員持長盾戒備，百多名市民在對面行人路空地聚集。

除惡盂蘭晚會．黃大仙情況

參與人士展示印有林鄭樣子的冥錢，他們聲稱不是特登印製，而是包衣紙中抽到。（陳浩然攝）

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【2150‧黃大仙】剛才發生警民對峙位置有防暴警員戒備。參與人士以鐳射筆射向衣紙，並叫﹕「著火」，希望會出現警方早前在記者會上展示鐳射筆點燃紙張的情況。

【2145‧黃大仙】現場一陣起哄過後，市民表示會返回剛才燒衣位置繼續活動。一名男市民向在場警員表示不滿有人由高處擲物，問在場警員是否會處理，警員稱需要他出示身份證。大批市民以鐳射光射向紀律部隊宿舍的單位。

【2140‧黃大仙】黃大仙紀律部隊宿舍有人由高處擲物，現場有人大叫﹕「掟玻璃樽呀！」又指是六樓單位投擲兩個玻璃樽。在場人士不斷投訴，有警員以大聲公問﹕「係咪投訴呀？」並著市民上前作投訴。警員又指現在正錄影，並呼籲在場人士回行人路。

【2135‧黃大仙】大批市民走至馬路另一邊行人路，即紀律部隊宿舍外警員戒備的位置，並大叫﹕「收嘢呀！」戒備的警員人數增多，兩隻警犬出動向參與人士狂吠，參與人士不斷大叫﹕「虐狗呀！」

【2132‧黃大仙】愈來愈多市民走出馬路中間灑溪錢，一度阻堵馬路，後來有人大叫﹕「我哋好有秩序嘅，過馬路。」並讓車輛駛過。他們站在安全島上繼續灑溪錢。

【2129‧黃大仙】參與人士大灑溪錢，不斷起哄，有市民將溪錢灑至路中安全島。現場人數增加至約50人，有街坊圍觀，警員繼續在附近視察情況。

【2120‧黃大仙】參與人士取出一個貼有立法會議員何君堯照片的紙紥公仔，在場不斷起哄大叫﹕「掉落去！」參與人士隨即掉進化寶爐中化寶。他們亦不斷高唱被改寫歌詞的經典名曲《前程錦繡》。

【2114‧黃大仙】參與人士展示印有行政長官林鄭月娥樣子的溪錢，他們聲稱不是特登印製，而是包衣紙中抽到。

【2110‧黃大仙】早前自稱是道教人士的參與者林先生接受訪問表示，燒衣活動是希望增公德，沾福氣，為殉道義士及孤魂超渡魂。對於現場一帶有警方布防，他指明白警方憂慮，「但有啲大驚小怪」，稱只是燒衣祈福活動，更歡迎警員到場沾福氣，並指今次是宗教儀式、集會，希望警方依法辦事。有網民建議下周三農曆七月十四再發起活動，他指傳統上鬼門開三次，希望為更多孤魂及道義工。至於會否擔心街坊被煙火困擾，他指對比催淚煙，燒衣煙量較少，相信街坊可以接受。他指沒有預計活動何時結束，視乎街坊行動。

【2055‧黃大仙】參與人士將人型紙紮公仔放在行人路面向在對面行人路戒備的警員，有人稱衣紙過多，希望街坊取來更多的化寶盆。有人笑指﹕「唔好燒人仔（人民幣）呀，遲啲變晒垃圾。」

【2038‧黃大仙】有警員在高位監察現場情況。持盾警員在東頭村道巴士總站外佈防，包括行人路及天橋。十多架俗稱「豬籠車」的警方車輛戒備。在場人士燒衣前高呼﹕「阿SIR，收嘢啦。」

【2027‧黃大仙】20多名穿有防暴裝備的警員及旗手巡經現場附近，向港鐵站方向走去。大批市民正在摺金銀衣紙，有參與者表示沒有外國勢力參與，只有冥通銀行支持。現場目前有20多人聚集。

【2011‧黃大仙】數名參與活動人士移動至東頭村遁及沙田坳道交界、黃大仙紀律部隊宿舍對面，一名自稱是道教人士指﹕「燒街衣時好多人來搶」，並指會請神來主持儀式。現場播放佛經。大批傳媒在場採訪，警員在對面馬路視察情況。

【1955‧黃大仙】現場有數名黑衣示威者，傳媒人數開始增多，現場平靜。東頭村道有約八名機動部隊警員戒備，睦鄰街亦有警車停泊。

【1928‧黃大仙】現場所見，有零星市民攜同化寶盆及衣紙坐在路邊花槽石壆，暫未有行動。

除惡盂蘭晚會．沙田現場情況

晚上8時半，沙田現場情況。(余睿菁攝)

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【2126‧沙田】參與人士高呼立法會議員何君堯的名字，又大叫﹕「收嘢呀！」

【2046‧沙田】姓陳的參與人士接受訪問表示，希望政府聆聽大家的聲音，要求政府回應市民期望。他指是社交通訊軟件Telegram有人發起，認為時間、地點適合故出席參與。

【2034‧沙田】有老人家投訴煙塵問題，而且化寶桶不知所蹤，有區議員在場了解，其後燒衣參與者移動至瀝源社區會堂附近繼續活動。

【2018‧沙田】福海有數名市民在地上擺放祭品及燒街衣，亦有十多人在場圍觀。

網民發起的「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」活動於今日晚上8時至11時舉行，地點分別在沙田娛樂城對出空地及黃大仙港鐵站D2出口，龍輝樓與黃大仙巴士總站之間，即近正德街與沙田坳道交界迴旋處。活動提出市民可自攜祭品或到衣紙店購買「全包燒街衣」，並到現場化寶祈福，又指出市民可自行於街上設化寶盆。發起活動的網民又表示，由於活動為宗教集會，無需申請不反對通知書。亦有網民指出，如果活動順利，不排除農曆七月十四日正日會舉辦十八區燒衣。