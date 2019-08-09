【除惡盂蘭晚會．直播】網民到黃大仙、沙田燒衣﹕為港人超幽祈褔

反對逃犯條例修訂的示威活動層出不窮，除了遊行、集會、佔路、不合作運動、太空館「全民觀星」等，有網民趁農歷七月「鬼月」，於今日（9日）發起「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」，呼籲沙田、黃大仙街坊落街燒衣紙。香港01將全面報導活動情況。 【2046‧沙田】姓陳的參與人士接受訪問表示，希望政府聆聽大家的聲音，要求回應市民要求及期望。他指是社交通訊軟件Telegram有人發起，認為時間、地點適合故出席參與。 【2038‧黃大仙】有警員在高位監察現場情況。持盾警員在東頭村道巴士總站外佈防，包括行人路及天橋。十多架俗稱「豬籠車」的警方車輛戒備。在場人士燒衣前高呼﹕「阿SIR，收嘢啦。」 【2034‧沙田】有老人家投訴煙塵問題，區議員在場了解，其後燒衣參與者移動至瀝源社區會堂附近繼續活動。 【2018‧沙田】現場有數名市民在地上擺放祭品及燒街衣，亦有十多人在場圍觀。

除惡盂蘭晚會．黃大仙情況

黃大仙港鐵站附近的睦鄰街有警車戒備。(陳浩然攝)

【2027‧黃大仙】20多名穿有防暴裝備的警員及旗手巡經現場附近，向港鐵站方向走去。大批市民正在摺金銀衣紙，有參與者表示沒有外國勢力參與，只有冥通銀行支持。現場目前有20多人聚集。

【2011‧黃大仙】數名參與活動人士移動至東頭村遁及沙田坳道交界、黃大仙紀律部隊宿舍對面，一名自稱是道教人士指﹕「燒街衣時好多人來搶」，並指會請神來主持儀式。現場播放佛經。大批傳媒在場採訪，警員在對面馬路視察情況。

【1955‧黃大仙】現場有數名黑衣示威者，傳媒人數開始增多，現場平靜。東頭村道有約八名機動部隊警員戒備，睦鄰街亦有警車停泊。

【1928‧黃大仙】現場所見，有零星市民攜同化寶盆及衣紙坐在路邊花槽石壆，暫未有行動。

除惡盂蘭晚會．沙田現場情況

晚上8時半，沙田現場情況。(余睿菁攝)

網民發起的「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」活動於今日晚上8時至11時舉行，地點分別在沙田娛樂城對出空地及黃大仙港鐵站D2出口，龍輝樓與黃大仙巴士總站之間，即近正德街與沙田坳道交界迴旋處。活動提出市民可自攜祭品或到衣紙店購買「全包燒街衣」，並到現場化寶祈福，又指出市民可自行於街上設化寶盆。發起活動的網民又表示，由於活動為宗教集會，無需申請不反對通知書。亦有網民指出，如果活動順利，不排除農曆七月十四日正日會舉辦十八區燒衣。