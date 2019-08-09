【除惡盂蘭晚會．直播】黃大仙警察宿舍外清場　警制服及帶走多人

反對逃犯條例修訂的示威活動層出不窮，除了遊行、集會、佔路、不合作運動、太空館「全民觀星」等，有網民趁農曆七月「鬼月」，於今日（9日）發起「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」，呼籲沙田、黃大仙街坊落街燒衣紙。警方於周六（10日）凌晨近1時，在黃大仙警察宿舍外清場，制服及帶走多人。 【0108‧黃大仙】在場警員陸續收隊離去，部分警員則在東頭村道市民燒衣的位置，圍起封鎖線。 【0059‧黃大仙】現場消息指，最少6人被警員制服及帶走。 【0050‧黃大仙】大批防暴警員作出清場行動，制服及帶走多名在場燒衣人士，部分人被按於地上制服，其餘大批的示威者則已離開。

除惡盂蘭晚會．黃大仙情況

參與人士展示印有林鄭樣子的冥錢，他們聲稱不是特登印製，而是包衣紙中抽到。（陳浩然攝）

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【0038‧黃大仙】警方出示藍旗，警告示威者立即離開。



【0030‧黃大仙】有警員帶同警犬在睦鄰街遊樂場內驅趕市民及記者，同時在遊樂場內佈防，警民一度對罵。



【0024‧黃大仙】一名男子走至睦鄰街警方防線，並跪在地上，將寫有「警察不要再傷害香港人，因為你們都是香港人，香港人不要被仇恨所支配」的紙牌放於地上，大批市民上前將其扶起，防暴警見狀重新列陣。



【0016‧黃大仙】十字路口再有10多名市民「火影跑」，衝近警方防線及叫囂後，返回人群中。



【0000‧黃大仙】數百名市民仍然聚集沙田坳道及東頭村道路口，半百防暴警則於對面睦鄰街築起防線，期間約10多名人士模仿動畫《火影忍者》跑姿「火影跑」，先後兩度衝向警方防線及叫囂，再跑回人群當中。



【2343‧黃大仙】警方發出新聞稿，呼籲示威者立即離開，並表示目前有近200人在場起哄叫囂，有人用激光射向在場警察，配備防暴裝備的警察在場戒備。警方呼籲現場示威者，立即停止挑釁警察的行為，並呼籲附近居民，盡快離開現場，留意自身安全。



【2336‧黃大仙】紀律部隊宿舍睦鄰街側門內的防暴警員衝出及沿睦鄰街馬路向十字路口推進，示威者後退至沙田坳道及東頭村道交界，現場仍有示威者燒衣。



【2316‧黃大仙】防暴警員沿睦鄰街後退，退守至紀律部隊宿舍睦鄰街側門內，有示威者追上，包圍閘門叫囂及灑溪錢。



【2311‧黃大仙】聚集人士不斷增加，站滿沙田坳道、睦鄰街、東頭村道十字路口的行人路。

【2304‧黃大仙】在停車場一樓戒備的防暴警員離開，現場消息指，有管理處人員指警方未獲批准進入私人範圍，警方隨後便離開。

【2300‧黃大仙】原定活動結束時間為晚上11時，現場仍有過百市民聚集。四輛消防車到場，數名消防員到化寶位置了解，稱﹕「小心火燭」，未有作出處理便離開，在場人士歡呼。大批參與人士以鐳射筆照向行人路防暴警員。

【2253‧黃大仙】近半參與人士走入巴士總站內，向警員叫罵，又沿停車場斜路向上行，向在一樓位置、約30多名的防暴警員叫罵，防暴警手持胡椒噴霧戒備。約七分鐘後，參與人士已離開停車場。

【2250‧黃大仙】多名參與人士再以鐳射筆射向紀律部隊宿舍一個單位，有人大叫﹕「你屋企著火啦！」沙田坳道近巴士總部對開行人路亦有大批人士聚集，而在巴士總部內戒備的警員後退。

【2238‧黃大仙】有警車駛離現場時，參與人士向它揮手稱﹕「掰掰」，目前仍有近百人聚集。

【2220‧黃大仙】參與人士以鐳射光射向對面行人路的警員，防暴警員亦以強光照向參與人士，行經警員面前的街坊要遮臉而過。其後經白衣警員向防暴警員商討後，防暴警關上強光燈。

【2153‧黃大仙】警方以大聲公表示，現場人士正進行非法集會，否則會作出驅散行動，呼籲眾人離開。參與人士反稱正進行燒衣集會活動，並播歌作回應。紀律部隊宿舍外有三隊防暴警員持長盾戒備，百多名市民在對面行人路空地聚集。

【2150‧黃大仙】剛才發生警民對峙位置有防暴警員戒備。參與人士以鐳射筆射向衣紙，並叫﹕「著火」，希望會出現警方早前在記者會上展示鐳射筆點燃紙張的情況。

【2145‧黃大仙】現場一陣起哄過後，市民表示會返回剛才燒衣位置繼續活動。一名男市民向在場警員表示不滿有人由高處擲物，問在場警員是否會處理，警員稱需要他出示身份證。大批市民以鐳射光射向紀律部隊宿舍的單位。

【2140‧黃大仙】黃大仙紀律部隊宿舍有人由高處擲物，現場有人大叫﹕「掟玻璃樽呀！」又指是六樓單位投擲兩個玻璃樽。在場人士不斷投訴，有警員以大聲公問﹕「係咪投訴呀？」並著市民上前作投訴。警員又指現在正錄影，並呼籲在場人士回行人路。

【2135‧黃大仙】大批市民走至馬路另一邊行人路，即紀律部隊宿舍外警員戒備的位置，並大叫﹕「收嘢呀！」戒備的警員人數增多，兩隻警犬出動向參與人士狂吠，參與人士不斷大叫﹕「虐狗呀！」

【2132‧黃大仙】愈來愈多市民走出馬路中間灑溪錢，一度阻堵馬路，後來有人大叫﹕「我哋好有秩序嘅，過馬路。」並讓車輛駛過。他們站在安全島上繼續灑溪錢。

【2129‧黃大仙】參與人士大灑溪錢，不斷起哄，有市民將溪錢灑至路中安全島。現場人數增加至約50人，有街坊圍觀，警員繼續在附近視察情況。

【2120‧黃大仙】參與人士取出一個貼有立法會議員何君堯照片的紙紥公仔，在場不斷起哄大叫﹕「掉落去！」參與人士隨即掉進化寶爐中化寶。他們亦不斷高唱被改寫歌詞的經典名曲《前程錦繡》。

【2114‧黃大仙】參與人士展示印有行政長官林鄭月娥樣子的溪錢，他們聲稱不是特登印製，而是包衣紙中抽到。

【2110‧黃大仙】早前自稱是道教人士的參與者林先生接受訪問表示，燒衣活動是希望增公德，沾福氣，為殉道義士及孤魂超渡魂。對於現場一帶有警方布防，他指明白警方憂慮，「但有啲大驚小怪」，稱只是燒衣祈福活動，更歡迎警員到場沾福氣，並指今次是宗教儀式、集會，希望警方依法辦事。有網民建議下周三農曆七月十四再發起活動，他指傳統上鬼門開三次，希望為更多孤魂及道義工。至於會否擔心街坊被煙火困擾，他指對比催淚煙，燒衣煙量較少，相信街坊可以接受。他指沒有預計活動何時結束，視乎街坊行動。

【2055‧黃大仙】參與人士將人型紙紮公仔放在行人路面向在對面行人路戒備的警員，有人稱衣紙過多，希望街坊取來更多的化寶盆。有人笑指﹕「唔好燒人仔（人民幣）呀，遲啲變晒垃圾。」

【2038‧黃大仙】有警員在高位監察現場情況。持盾警員在東頭村道巴士總站外佈防，包括行人路及天橋。十多架俗稱「豬籠車」的警方車輛戒備。在場人士燒衣前高呼﹕「阿SIR，收嘢啦。」

【2027‧黃大仙】20多名穿有防暴裝備的警員及旗手巡經現場附近，向港鐵站方向走去。大批市民正在摺金銀衣紙，有參與者表示沒有外國勢力參與，只有冥通銀行支持。現場目前有20多人聚集。

【2011‧黃大仙】數名參與活動人士移動至東頭村遁及沙田坳道交界、黃大仙紀律部隊宿舍對面，一名自稱是道教人士指﹕「燒街衣時好多人來搶」，並指會請神來主持儀式。現場播放佛經。大批傳媒在場採訪，警員在對面馬路視察情況。

【1955‧黃大仙】現場有數名黑衣示威者，傳媒人數開始增多，現場平靜。東頭村道有約八名機動部隊警員戒備，睦鄰街亦有警車停泊。

【1928‧黃大仙】現場所見，有零星市民攜同化寶盆及衣紙坐在路邊花槽石壆，暫未有行動。

除惡盂蘭晚會．沙田現場情況

晚上8時半，沙田現場情況。(余睿菁攝)

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【2230‧沙田】距離活動結束尚餘半小時，現場參與人士已經散去。

【2202‧沙田】對比黃大仙，沙田情況相對平靜，目前有20多人燒衣，數十名街坊及記者圍觀。

【2126‧沙田】參與人士高呼立法會議員何君堯的名字，又大叫﹕「收嘢呀！」

【2046‧沙田】姓陳的參與人士接受訪問表示，希望政府聆聽大家的聲音，要求政府回應市民期望。他指是社交通訊軟件Telegram有人發起，認為時間、地點適合故出席參與。

【2034‧沙田】有老人家投訴煙塵問題，而且化寶桶不知所蹤，有區議員在場了解，其後燒衣參與者移動至瀝源社區會堂附近繼續活動。

【2018‧沙田】福海有數名市民在地上擺放祭品及燒街衣，亦有十多人在場圍觀。

網民發起的「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」活動於今日晚上8時至11時舉行，地點分別在沙田娛樂城對出空地及黃大仙港鐵站D2出口，龍輝樓與黃大仙巴士總站之間，即近正德街與沙田坳道交界迴旋處。活動提出市民可自攜祭品或到衣紙店購買「全包燒街衣」，並到現場化寶祈福，又指出市民可自行於街上設化寶盆。發起活動的網民又表示，由於活動為宗教集會，無需申請不反對通知書。亦有網民指出，如果活動順利，不排除農曆七月十四日正日會舉辦十八區燒衣。