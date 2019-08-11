黃埔居民憂催淚彈　通宵詰問保安十小時促拒警入　保安主管送院

大埔遊行最後演變成多區堵路，凌晨約10名示威者到黃埔蕪湖街堵路，迅即有半百防暴警到場驅趕，並追至港鐵黃埔站，現場消息指至少兩男一女被捕。大批黃埔居民不滿警方進入屋苑，擔心萬一施放催淚彈會波及黃埔所有屋苑，於是深夜上街與屋苑保安理論。由凌晨12時至早上10時，居民通宵追問十小時，保安主管表示周一會開會再發出告示向居民交代，但初步指警方進入平台工作要做訪客登記，如果在對開路面執法，會禮貌性向警察反映居民意見，但最終決定權在於警方，作為保安難阻警方工作。

防暴警凌晨到黃埔驅散堵路人士，在港鐵站執法，現場消息指拘捕兩男一女。（網上圖片）

凌晨12時，約10名示威者到黃埔蕪湖街堵路，迅即有半百防暴警到場驅趕，並追至港鐵黃埔站，現場消息指至少兩男一女被捕。防暴警移開蕪湖街路障，又在港鐵站一帶戒備，惟居民不滿行動，質疑警方進入私人屋苑範圍，逾百居民深夜上街要求警方離開。

兩名保安遭居民追問 稱：警方做嘢阻止唔到

警方約一小時後離開，街坊轉而將矛頭指向屋苑保安，要求保安交代一旦黃埔發生警民衝突將如何應對，會否參考太古城做法，拒絕沒有搜查令的警方入內。兩名一般保安無法回答，僅稱「警方做嘢我哋阻止唔到。」凌晨4時許保安主管李先生到場調停，安排兩名一般保安離開，獨自面對居民詰問直至早上10時。經過通宵追問十小時，保安主管表示周一會開會再發出告示向居民交代，但初步指警方進入平台工作要做訪客登記，如果在對開路面執法，會禮貌性向警察反映居民意見，但最終決定權在於警方，作為保安難阻警方工作。

保安主任畀警察入屋苑，有冇諗過影響居民生活，同屋苑樓價？ 一名自稱黃埔居民留言