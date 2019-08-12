【811衝突】周日衝突45傷兩嚴重　女示威者眼球爆裂骨碎仍昏迷

過去的周末，反修例游擊式示威遍及各區，大批示威者參與遊行活動，多區爆發警民衝突，警方驅趕人群時，於港鐵葵芳站內夜催淚彈、太古站內近距離向人群射胡椒彈等，連場衝突最少造成45人受傷。 商店林立的彌敦道是遊人購物好去處，然而昨晚的彌敦道煙霧彌漫，警方密集式發射催淚彈及布彈袋。45名傷者中，一名穿黑衣的女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。據悉，她現時傷勢嚴重，眼球爆裂，傷口附近有骨碎情況，現仍昏迷。另外，一名警員昨日於尖沙嘴警署內執勤時，被示威者投擲的汽油彈擊中，雙腳燒傷。

8月11日全港多處爆發衝突，共有45人送院。（資料圖片）

8月11日全港多處爆發衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等驅散人群，衝突中多人受傷，包括示威者及警員。根據醫管局數字，截至今(12日)早11時，共有45人送院，當中20人已出院，留醫的傷者中有兩人情況嚴重，1名男子留醫廣華醫院情況嚴重，一名女子情況嚴重，於伊利沙伯醫院接受治療，23人情況穩定。

女子右眼球爆裂、骨碎

昨晚尖沙嘴烽煙四起，防暴警員於彌敦道奔跟追捕示威者，他們邊跑邊發放催淚彈、布袋彈等，在彌敦道近柯士甸道的位置，一名女黑衣人疑中彈受傷，她倒地躺在血泊中，右眼受傷的她，鮮血從右邊面不斷流下，由救護員到場為其包紮，其後送院。據了解，女子傷勢嚴重，右眼球爆裂，中彈的傷口附近多處骨碎，現時未知視力的受損程度。傷者家屬回覆記者指，傷者現時仍陷入昏迷。

有傳媒昨晚在現場拍攝到女傷者所戴的頭盔及眼罩，眼罩右眼位置被疑似布袋彈射爆。

一名穿黑衣的女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。（資料圖片）

有傳媒於現場拍攝到女傷者所戴的頭盔及眼罩，眼罩右眼位置被疑似布袋彈射爆。(SocREC圖片)

今早，一名自稱受傷女子的妹妹於連登帖文指，現時姐姐右眼全紫，腫如雞蛋，據醫生指，傷勢嚴重，「中彈附近出現碎骨，已完成緊急手術，「扶骨勉強扶到，因為多碎骨都有困難。」妹妹指，「毀容就一定。」

妹妹於帖文中提及，胞姊當時只是在係巴士站觀察警方行動，無做任何攻擊性動作，便有個警員在8-10米距離開槍，胞姊中槍隨即倒地。妹妹指，自612後，胞姊一直在後排幫人洗眼及教人逃離現場。

有自稱為眼部受傷女子的妹妹於連登開帖。

翻查資料，警務處於2006年時提交的一份行動報告明確提及，布袋彈較胡椒噴劑、警棍、手擲催淚彈及背負式催淚噴射器，屬較高程度的武力，只能向目標的下肢發射，目的是制止個別人士的嚴重暴力行為。

除了尖沙嘴清場時造成多人受傷，昨晚10時55分，警方闖入港鐵太古站內追捕，近距離向示威者射胡椒彈，並以警棍襲擊示威者，其間有示威者被警員追捕時跌落扶手電梯受傷。

有示威者被警員追捕時跌落扶手電梯受傷。（資料圖片）

8月11日的衝突中，除了示威者受傷，亦有警員受傷。昨日有示威者包圍尖沙嘴警署，其間有示威者向警署內投擲汽油彈，一名警員雙腳被燒傷，留醫瑪嘉烈醫院，昨晚警務處處長盧偉聰前往醫院探望受傷警員。