【機場集會】響應網民機場「警察還眼」行動　集會者：憤怒到流淚

反修例引起的遊行示威活動蔓延至全港各區，昨日本港多區再有示威活動演變成衝突，於尖沙嘴的衝突中，有一名女子眼部疑被布袋彈擊中，右眼傷勢嚴重，事件引起市民不滿。今日(12日)，有人發起「警察還眼」行動，呼籲市民於今午1時許在機場聚集，為傷者討回公道。

今早9時許，機場入境大堂位置有工人於地上黏黃色膠紙，示意不宜停留。至早上11時半，陸續有市民前往機場參與集會，現場約有100多名示威者，大薪分人士戴齊裝備，席地而坐。

今早11时許，有約百多人於機場集會。（蔡正邦攝）

自反修例已來，蘇小姐參加了很多示威集會，惟市民的訴求一直得不到政府的回應，「係繼續漠視民意，警方嘅舉動同埋行為係更加目無法紀。」蘇小姐稱，昨晚警方假扮示威者、意圖插贓嫁禍、濫捕濫權等，「見到呢啲舉動係相當憤怒。」蘇小姐指，昨晚在家中看到上述一幕幕的行為，憤怒到流淚，她認為現時本港的局面，需要每個港人都站出來發聲，「呢個行動唔可以單靠年輕人，因為呢件事係影響晒成個香港嚟緊點樣運作。」

對於近日有聲音指，示威者的暴力行為是衝擊法治，蘇小姐稱，與其說是衝擊法治，她認為示威者是衝擊法律，「係用衝擊法律去凸顯社會嘅不公義，真正衝擊緊法治嘅係依家警方所為，係依家政府所為，而唔係我哋呢啲無權無勢嘅市民所為。」蘇小姐稱，反修例風波持續至今，已不再只是政治問題，發展至今港人已是社會問題，「係一個政府、一個警方、一個在權者點樣對待我哋身邊嘅人，係影響每一個人。」蘇小姐希望透過集會，呼籲更多人去了解這場運動。