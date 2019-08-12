【警方記者會】鄧炳強回應小桃園飯局為歡送會　強調警黑誓不兩立

反修訂《逃犯條例》浪潮持續，自7月21日港鐵元朗站白衣衫襲擊事件，警隊被質疑警黑合作，而「二哥」」警務處副處長（行動）鄧炳強曾任元朗區指揮官，2013年一場有鄉紳參與的「小桃園飯局」令他陷入爭議，被指與「鄉黑」關係密切。鄧炳強於今日警方記者會中，指該場飯局是由區議會、滅罪委員會及少年警訊名譽會長會所舉辦的歡送會，澄清自己並非原居民，並強調「警方與黑社會誓不兩立」。 另外，元朗襲擊事件中，警方公布目前拘捕人數為27人，不久將來將正式將證據向律政司尋求指示。鄧承認當日警方的處理手法與公眾期望有落差，承認為改善空間，將在調查工作完成後作檢視。

澄清非原居民 父母50年代東莞來港

鄧炳強回應警黑合作，他強調警方與黑社會誓不兩立，打擊黑社會是工作重點。對於有指控提出他是原居民，他作出否認，並指其父母50年代由東莞來港，他自小在西區居住，至結婚才搬離。

小桃園飯局為區議會等為他歡送 對黑幫人物出席冇印象

有傳媒曾指控他參與小桃園飯局，與元朗鄉紳食飯。他指是2013年離開元朗警區，區議會、滅罪委員會及少年警訊名譽會長會為他進行歡送。有關的飯局相中人物包括區議會主席、副主席、滅罪會主席、當區公務員首長，當時有三至五圍。至於記者提及的人物有否出席則沒有印象，可能當時他們不是坐在主家席，雙方沒有聊天，所以沒有印象。

警黑搭膊頭要看前因後果

鄧強調，警黑誓不兩立並非只是一句話，警方有很多打擊黑社會及卧底行動，打擊黑社會是不遺餘力。有照片拍得警員與黑社會搭膊頭，鄧指要看前因後果，又指不知道是否搭膊頭，稱不掌握記者所講的情況，並再強調不存在警黑合作。

在7月21日，元朗站有白衣人手持雨傘及竹枝，衝上月台追打身穿黑色衣服的人士。（香港01記者攝）

721元朗襲擊事件拘捕27人 將取律政司指示

對於7月21日元朗白衣人襲擊市民事件，警方最近拘捕數字為27人，已進行積極調查，不久將來會將證據與律政司取得指示。他指每個案件要視乎證據是否足夠方向決定是否落案，由於暴動罪在現場拘捕故會較快落案。

游乃強根據現場情況作專業決定 暫無需停職

至於元朗區助理指揮官游乃強當日未有即場進行拘捕，是否失職，鄧指，游是根據現場情況作專業決定，至於決定有無改善空間，警方正進行檢視，但他暫時沒有停職，現階段看不到需要停職的原因，「睇唔到咩原因，無端端要停佢職。」

7月21日元朗白衣人無差別攻擊市民，翌日凌晨元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強見記者，表示刑事同事接手後，看不到有人手持武器。（資料圖片 / 香港01記者攝）

警方處理與公眾期望有落差

鄧又指元朗、新界北指揮官已解答721相關情況，明白到警方處理與公眾期望有落差，「落差」指執行情況與市民期望之間的偏差，包括派警員到場的速度，警方的處理有改善空間。警方正進行檢視，日後如何處理得更好。他指事件完成調查後，他會親自作出檢視。但記者反問他被質疑，其檢視是否可信，鄧稱「處長都會被質疑，係咪被質疑就唔能夠去做呢？」就元朗事件，鄧指有司法覆核及警察投訴，已有很多調查工作進行，未有回應是否需要成立獨立調查委員會調查。