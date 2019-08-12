【太古站】逾百人包圍車站控制室　藝人卓韻芝留守靜坐

811衝突中，有防暴警及速龍小隊衝入太古站內，近距離向示威者射胡椒彈，引起公眾不滿。今晚（12日）10時許，逾百市民包圍該站B出口車站控制室，要求站長回應會否「譴責警方」。擾攘至收車後，站長及數名港鐵職員表示本月20日前會回覆在場人士的提問，但未有確定是否全面回覆及如何回覆便轉身離去，逾百人不滿，留守靜坐，當中包括藝人卓韻芝。 【0150】留守靜坐的人士中，包括藝人卓韻芝，她表示自己於太古成長，晚上10時許已到埸，「大家喺度係要一個交代，並非派職員手震震話要共同進退，打溫情牌，係要搞清楚發生咩事。」她表示自己亦十分疲憊，不知會留守到何時，只希望大家保衛社區，「我認為香港警隊已經失控，希望香港警隊作為紀律部隊，可以首先記住紀律呢個字。」 【0140】一名港鐵站員再度出來與靜坐人士對話，他有禮表示不會阻止大家靜坐，但希望各位可以給予空間處理事件，「對唔住喇！我職責只可以講到咁多！」其他人士着他詢問高層交代事件。 【0118】職員一度表示8月20日之前，會盡量回覆在場人士的問題，但被追問是否全面回覆、以及如何回覆，職員卻稱有資料會回覆，並指「今日要講嘅都講晒」，其後便返回車站控制室內，引起在場人士不滿，逾百人立即坐低靜坐抗議。

藝人卓韻芝今日（13日）凌晨亦留守太古城站。（陳永武攝）

【0055】有街坊追問職員，昨日太古城站衝突後，懷疑有警方的殘留催淚氣體，網上亦有傳今日有市民因而不適，港鐵是否有接獲不適求助？會如何清潔及確保安全？站長表示根據記錄，今日沒有搭客因此要由救護車送院，但不清楚有否搭客回家後出現不適。



【0035】職員再表示，一般會於6個工作天內回覆，但整理資料需時，他們會盡快回覆。

【0030】一名市民展示11日晚所拍得的片段，表示該站長於太古城站警民衝突時落閘，罔顧市民安危。該站長隨即強調，該片段是事發後他到場時被拍下，當時他只是「落5分鐘閘」，讓清潔工人清理現場雜物及氣味。

【0023】數名港鐵職員竊竊私語溝通後，站長只重覆已將所有問題記低，「但呢一刻如果要講個期限，只可以話盡快回覆」，隨即再引起在場人士不滿，有人指「俾一日時間」予職員，讓他們與上司商討確實答覆日子，其他人起哄；「聽日見！聽日見！

【0010】港鐵職員手持一疊表格，表示如個別人士想得到個別回覆，可先行填表，引起在場人士不滿，質疑職員聲稱已寫低所有問題，為何仍要另外填表。數名職員其後一度表示6日內會回覆，但被追問是8月18及19日時，卻未能回答，只稱盡快回覆。在場人士繼續追問：「Deadline！」、「幾時答！」對於被質疑是否有將問題記低，職員最終將寫有問題的紙，予在場人士及記者拍攝。

【2351】站長指已寫下大家的提問，港鐵整合資料，會盡快回應。現場人士不斷大叫﹕「deadline!」問港鐵會何時回復。楊稱如果有個別人士有個別提問，可以作出個別回應，而大家的提問，港鐵日後會透過不同渠道回應。站長又指已記下大家提問，而個別乘客有提問，有表格可以派發予大家。

【2338】陳表示，港鐵每一次都會檢討如何做得更好，以乘客及職員安全為先，並多謝剛才的街坊發言。

【2333】街坊又問，721事件為何港鐵會清理清廂毀滅證據？而昨日太古站又作清理，示威者如果需要證據怎辦？又要求港鐵交代就公共危機的應變措施。他又批評，港鐵九流服務，價格一流。

【2328】街坊問昨日太古港鐵站落閘時，當區區議員趙家賢有沒有叫「落閘」，是何人的指示。陳表示當時他並不在場無法回答。而站長稱當時接報告發生事故，職員立即趕往了解，見到C出口大煙及混亂，有拘捕情況，故立即叫乘客不要用C出口出入，可用D及A出口離開，目的是為了保障乘客安全。他澄清當時C出口情況並沒有落閘，下面通道有圍欄，平日會進行人潮管制會使用。而事發時亦有使用，以免乘客會到事發地點。至於落閘原因，是當時已無人，有好多雜物及有煙的氣味，以助清潔工人清理，當時有乘客希望經C出口進入，亦立即開閘。

【2336】太古站站長指會寫下大家的提問作出回應。街坊再問港鐵是譴責誰暴力。站長又再表示，大家的問題需要時間處理，所有問題公關同事在現場已知道，港鐵會作出回應。

【2322】楊指會就大家意見作出跟進，如有任何消息立即透過不同渠道通知市民。街坊又再大叫﹕「係咪會譴責警方！」陳稱歡迎大家有任何意見，可透過不同渠道表達，街坊又大叫﹕「聽日見！」

【2320】街坊問葵芳站內用催淚彈，更是過期，港鐵會否進行毒理測試。陳指昨日事發後已立即關閘清潔及確保通風系統順暢，又向專家了解如何跟進，港鐵40年營運經驗亦不常發生。街坊問是否不搭車，並大叫「罷工！」陳指職員正在努力處理。

【2318】楊指港鐵聲明已譴責一切暴力。不論是太古站或其他地方，都不想發生任何暴力事件。街坊怒問﹕「邊個暴力！」她指清楚知道大家關注，亦不希望再發生同類事件，又再次向大家道謝。

【2315】陳表示，站長所講的七日，是就市民投訴作出回應所出承諾的日期。

【2313】一名住30年的太古街坊表示，由晚上9時45分至現在的溝通，港鐵沒有實際的回應，太古此區域是相對有質素的市民居住，對剛才港鐵的回應認為是「零分」，不能接受。他指站長剛指七日內會回應，他質問站長會如何回應，是地鐵的文書或網頁回應亦沒有交代。他又指，事件發生後，一定會有人「孭飛」，不譴責警方，就是港鐵負責，要求港鐵交代。

【2309】街坊又問再有同類事件，如何處理及保障受傷乘客，會否向受傷乘客賠償。楊再稱，港鐵對昨日事件不單止關注，今日已即時了解昨日發生的事件，希望大家明白港鐵亦非常關注。就昨日事件及大家意見已清楚收到，並希望市民日後再提供意見，可透過不同渠道提供意見，希望市民明白港鐵盡力俘障乘客及職員安全。

【2308】街坊問職員是否就昨日事件知情，以及有無報警，又指乘客付錢後港鐵令人受傷，是否以後不用付錢。楊稱就各位擔心安全問題表示完全明白。

【2304】街坊追問昨日為何拉閘，更有職員指「警察向上面做緊嘢」，而數年前梁天琦被打，太古站處理是否一模一樣。姓楊女職員指對於任何在車站內發生的暴力行動都會譴責，街坊立即大叫﹕「譴責警方！」楊稱對於車站發生的事件，職員亦一樣感到難過，就車站情況多謝市民提供意見。港鐵今日有新聞稿就昨日發生事件有詳細回應，明白大家關心車站安全情況。

【2259】街坊再問為何警方由站外向站內發射武器，港鐵為何不報警，為何明知是問題仍不報警。如果數日後再發生同類情況，或其他車站發生，港鐵會如何處理？陳表示，乘客及職員同事在站內的安全是港鐵最關注，沒有任何懷疑。至於每一次警方的行動，管理層今已向警方表達關注，港鐵、警方亦一直有溝通。

【2257】街坊問咪問﹕「港鐵尋日有無報警？」陳表示，站內沒有主動找警方，警方、示威者在站內發生的事件可以由其他片段看到，職員只做站內管理及秩序工作。

【2255】街坊問﹕「有冇報警！」陳指，當時事發時溝通系統是運作中，負責鐵嘔營運，不是處理警方處理的事，希望街坊要明白站員比街坊更驚，在站內工作十多小時，職員服務市民，要盡自己的能力，事後已馬上清潔及換過瀘網，正聯絡專家有無進一步跟進。對昨日發生事件感遺憾，希望乘客、街坊明白，讓公司作補救措施。

【2251】站長以擴音機稱希望解答大家提問，並希望在場人士安靜一點以便溝通。在場人士問公司事務部是否代表公司立場。港鐵公司事務部姓楊女職員及高級經理陳先生到場，楊表示，知道在場大部分是太古城街坊，明白昨日不同車站的事件令市民及職員感關注，港鐵公司對昨日事件深表關注，公司管理層今日與警方會面，了解警方處理的手法，感謝街坊到場提供意見。

【2249】公司事務部高級經理陳先表示，車站一直維持順暢鐵路服務予乘客。在場市民的聲浪蓋過其發言，職員嘗試調整聲音，並問﹕「有無大聲啲」，在場人士大叫﹕「開廣播。」

【2247】現場街坊要求港鐵交代昨日事件，又指要馬時亨到場。一名港鐵職員開咪稱，指其擴音器已是極限，街坊大叫﹕「垃圾咪，過幾日嚟你換個好啲！」又大叫「開咪！」