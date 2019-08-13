【8.11衝突】影片重組青年背包疑有竹　母控訴兒被捕後打至腦出血

8月11日香港多區爆發衝突，在銅鑼灣疑有臥底警拘捕15名核心暴力示威者，其中包括一名聲稱被「插贓嫁禍」的青年。香港01翻查當晚拍攝的片段，發現該青年雙手被反扣，躺在地上，背囊內有枝狀物品。43秒後一名防暴警在地上拾起竹枝，然後放進青年背囊。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在例行記者會上，指從警方資料所見，並沒有「砌生豬肉」事件。 被捕青年母網上控訴兒子雙手反綁，而且被警「背後插贓」情況下「被警察毒打到腦出血，需要去醫院留醫診治」，要求高級警司李桂華與她當面對質，在記者會上提出合理解釋。

青年雙手被反扣，躺在地上，背囊內有枝狀物品。（香港01攝）

白衣青年被警方搜身。（香港01記者攝）

+ 3 + 2

警方8月11日在銅鑼灣派出臥底警拘捕15名核心暴力示威者，其中一名被捕青年聲稱被「插贓嫁禍」。香港01翻查當晚直播片段，重組放竹一幕，發現至少三名警員向白衣青年搜身，該青年雙手被反扣，躺在地上，背囊內有枝狀物品。及後其中一名防暴警跪下，在地上拾起一條竹枝。防暴警手持竹枝，面向白衣青年。防暴警右手持竹枝，左手打開青年背囊。防暴警將竹枝放入青年背囊，與此同時，另一名防暴警將疑似衣物放入青年背囊。

自稱被捕青年母親在facebook發帖要求與高級警司李桂華對質。（fb截圖） 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在例行記者會中表示，由於示威者用致命的東西，故會即場搜身，形容「插贓嫁禍」是嚴重指控，現時警方掌握資料中沒有「砌生豬肉」事件。 自稱被捕青年母親在facebook發帖要求與高級警司李桂華對質，稱其子被捕後遭警毒打：「我是被捕者的媽媽，請三合會李桂華高級警司出嚟同我對質，影片內容是切切實實的證據，你還想喺香港所有市民面前狡辯。兒子被捕時沒有受傷，被捕後被警察毒打到腦出血，需要去醫院留醫診治。請問李Sir一個雙手反綁，被警員背後插贓情況下毫無反抗能力，為什麼要打我個仔？請警務處在傳媒面前俾一個合理合法嘅解釋給我。沒有合理解釋誓不罷休。」

據被捕人親友所講，被捕白衣青年姓伍，曾就讀華仁書院，在英國留學數年，本打算回港放暑假後就回英國繼續升學。