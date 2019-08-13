【警方記者會．直播】邀爆眼少女錄口供　李桂華﹕攞口供前唔拘捕

【16：50】對於傳媒片段，李桂華指肯定片段有參考價值，但如要到達法庭使用仍有長距離，他指亦於其他媒體中看過有不同版本，「呢啲我哋當參考先，最重要當日發生乜嘢」，李指包括當時環境閉路電視、市民提供片段及資料等，傳媒片段亦會作為調查拍引。 【16：45】被問到昨日再有傳媒片段顯示當時布袋彈插於受傷少女眼罩，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，現階段眾說紛紜「有人話布袋彈，有人話彈叉」，李指作為調查人員，這剎那應弄清楚事件如何發生，現時未接到事主報警已正式開始調查，但最重要是需要得到事主口供知道當中發生何事，李指已透過醫院方面，希望邀請事主報警，又呼籲市民有資料請聯絡警方，電話為28605023，到全部資料較齊時能警方對事件掌握較多，希望大家「等一等」，待警方調查有成果後再看下一步工作。 警方下午4時舉行例行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部警司方志堅交代詳情。

【16：58】行動部警司方志堅表示，就用布袋彈的指引，例如最短及最遠的有效距離，如公開會影響警方的戰術及安排。警方使任何武力都有嚴格的指引。假設由警方的布袋彈造成，警方的訓練，要向身體的最大部份發射，但從遠距發射是否每一次都命中，着實希望大家明白有相確的餘地。事件的情況及環境如何，受傷女子的動作或在做甚麼，警方仍未掌握，有進一步資料前，希望傷者可提供資料，好讓警方尋找真相。

【16：35】對於721元朗黑夜至今仍未被訴，謝振中指至今拘27人，不排除再有人被捕，警方需要審慎調查及律政署意見，才可以作出控告及提堂，過去事件拘捕人數不一，對所有拘捕警方會與律政署嚴格討論，有足夠證據便會將案件送上法庭。有關荃灣及北角案件，江永祥指警方正積極尋找證據，包括尋找閉路電視，重申重視所有暴力案件。

【16：30】關於8月5日荃灣襲擊事件，江永祥表示，荃灣事件暫時未有拘捕，荃灣區重案組正以傷人案調查。北角襲擊事件亦未有拘人，東區重案組正按傷人及刑毀調查。

【16：29】被問是否怪責市民對警隊有偏見，謝振中表示，過去警隊是世界其一最出色的，頭半年下跌4.7%，是過去數年最低的數字，謝振中指法治不是只靠警隊，警方執行專業亦要靠市民的配合。暫時未有七、八月的最新數字，要維持好的法治及治安，要市民一同配合才能維持香港安全的城市。

【16：24】江永祥又公布警方過去數日使用武力數字，上周六警方共施放85枚催淚彈及7枚橡膠子彈，而周日的數字則仍在點算中。

【16：20】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方昨日拘捕一名52歲男子，涉嫌於8月5日於九龍城區公眾地方行為不檢，另外今日共19人被控告及提堂，其中一名女子上周六晚於尖沙咀鐳射槍襲警，另外於周六晚尖沙咀警署示威者包圍事件，16人因非法集結及1人因暴動罪被控提堂。另外1人於沙田區因襲警被控提堂。江永祥又指昨日無警員受傷，另外於過去行動中15名警員因公眾活動，示威期間被鐳射槍射中而不適，大部分人經治理後已出院及回復工作。

【16：19】警察公共關係科總警司謝振中指，近日示威活動令警民關係緊張，警方日常服務受影響。周日晚在大埔太和邨處理自殺案，警方受質疑為何進入屋邨，阻礙升降機，在樓層用「鐳射槍」射眼，高峰有五、六十人包圍警察指罵，包圍警車，嚴重影響警方執法工作。第二案列，警員處理爆竊案後，巡車經上水站，被十至二十人由天橋掟水彈，一個擊中車輛擋風玻。在西區一屋苑處理有人倒斃案，要查閉路電視，被約二十個居民質疑及阻撓，出示委示證亦不滿，最後要暫停正作。

謝振中指香港為亞洲最全安城市，因為有三萬警員盡責執法。在兩個月的大型遊行示威，警日常工作未有停止，因部分市民不滿而阻撓，會影響警日常工作，會影響需要的市民。屋苑及適場貼出不歡迎警察進入，但不會主動進入，但有報警時要回應要求，有案件發生的時候，管理及居民按法例要准許警員進入。

銅鑼灣現「黑衣人」臥底 警稱拘15名核心暴力示威者

另外於銅鑼灣現場，數名穿黑衣、口盔、黃頭盔的示威者裝扮男子，將示威者制服在地拘捕，部分人手持警棍，記者上前查問時有男子著記者向PPRB（警察公共關係科）查詢。記者會上被問到警方有否派員假扮示威者，鄧回答稱有警員喬裝成不同人物，包括切合當時環境有什麼人，拘捕極端核心暴力示威者並不容易，又指同事不會挑起事端，不會犯法。被問到被問及警方派臥底動機、什麼時候開始及有多少人喬裝，鄧指牽涉行動細節。

昨首承認使用「過期」催淚彈

警方於昨日（12日）舉行的記者會中，被傳媒提出多項公眾關注的提問，包括過期催淚彈、尖沙咀少女爆眼、銅鑼灣警員疑扮示威者、太古站近距離射胡椒球、示威者稱被賊贓嫁禍、721元朗事件及鄧炳強小桃園飯局等問題。警隊「二哥」鄧炳強聯同四名警隊高層主持記者會，警方首度承認有使用過了最佳效能期限的催淚彈，過了期限不會對公眾構成更多的危險，而過期只會影響發射的效率，警隊在訓練時亦會使用過期催淚彈。

少女眼球疑被布袋彈射爆 警：未掌握足夠資料

另外被問到周日（11日）尖沙咀示威衝突中有少女眼球受重創，鼻骨、眉骨碎裂，有傳媒拍得布袋彈插於其染血眼罩，懷疑少女被布袋彈射傷，警務處助理處長（行動）麥展豪表示，警方沒有證據指女子的傷勢如何造成，警方會嘗試取得更多資料，亦希望女士願意提供更多資料。麥展豪表示對示威者、同事、市民受傷感可惜，指沒講過一定不是警員所為，只是現未能掌握足夠資料，「係布袋彈定鋼珠，我唔知道」。