【811衝突】被捕示威者扣押地新屋嶺中心　曾甄別黃雀行動逃亡者

過去周末，反修例遊行示威遍地開花，警方進行清場，於全港各區拘捕了逾百名示威者，由於被捕人數眾多，警方將他們扣留在文錦渡新屋嶺扣留中心，該中心一般用作扣押等候遣返內地的非法入境者。1989年6月展開的「黃雀行動」中，亦曾有六四流亡者偷渡來港後，被扣留在新屋嶺扣留中心，等候檢核身分。

新屋嶺扣留中心，負責暫時羈押一些將遣返內地的非法入境者。（鄧詠中攝）

新屋嶺扣留中心位於文錦渡路近恐龍坑，屬於警方邊界警區範圍，是一個封閉式扣留中心，負責暫時羈押一些將遣返內地的非法入境者，押解他們回內地的工作由邊界警區負責。不同警區會將拘捕的非法入境者押往新屋嶺扣留中心，在懲教署服刑完畢的非法入境者亦會被押往新屋嶺扣留中心等候遣返。

新屋嶺扣留中心位於文錦渡路近恐龍坑，屬於警方邊界警區範圍，是一個封閉式扣留中心。（鄧詠中攝）

除了非法入境者，89後經「黃雀行動」來港的逃亡民運人士抵港後，亦被送往新屋嶺扣留中心進行檢查及個別審查。1989年6月4日，北京天安門一帶發生解放軍用坦克車、開槍鎮壓學生的事件。「六四事件」發生後，不少參與的學生被中共打壓。1989年6月開始，本港展開了「黃雀行動」，秘密營救因六四事件而被中共通輯的人士，協助他們循不同方法偷渡來港，再前往其他西方國家。經黃雀行動來港再往西方國家的人士包括學生領袖王丹、吾爾開希、柴玲等，甚至有解放軍及公安機關人員等。

流亡者偷渡來港，抵達邊界後會有黃雀行動的人士前往接應，到了香港後會被送至水警總區，交接給入境處處理，之後流亡者會被送往新屋嶺扣留中心，期間流亡者進行脫衣檢查及個別審查。入境處會審查流亡者是否為政治難民，確實後會核准擔保書，該人士便會被安排往其他西方國家，尋求政府庇護。