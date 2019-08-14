【警方記者會】內媒提問恐怖主義、內地人被毆　警拒以普通話回答

警方上周起於星期一至五舉行例行記者會，就連日的示威及公眾活動會見傳媒，而於最近三場警方記者會，均出現內地傳媒參與，並提出普通話提問，內容包括圍繞昨日機場有內地男被示威者禁錮毆打，及港澳辦有關「恐怖主義苗頭」的言論，今日一名央視男記者更請警方用普通話回答，但被警方拒絕。

警方上周起舉行例行記者會。（香港01記者攝）

兩問內地人被毆事件 請警方國語回答被拒

於今日的警方記者會，共有兩名內地傳媒代表以普通話提問，中央電視台一名男記者提問有關內地遊客及記者被圍毆及非人道待遇，是內地民眾糾心的事情，為何警方未有在第一時間到場解救，日後如何保障旅客及在港採訪內地記者安全，請警方用普通話回答，主持表示記者會為中英文，即使用普通話發問警方都會以廣東話回答。麥展豪指警方對有人受傷感到可惜，會一如過往繼續保護市民生命財產，任何合法來港的遊客都應得到適當保護，警方會努力確保遊客有安全環境，對已發生的暴力行為警方會全力追查將有關人士繩之於法。

另一名新華社香港分社男記者提問，被捕五人是否毆打內地記者而被捕，再追問到警方為何未有即時到場，及香港警隊還能不能保證香港治安，警察公共關係科總警司謝振中指，昨日衝突過程警方一直與機管局及保安公司密切聯繫，機管局及保安公司一直處理情況，指較後時間聯絡警方跟進情況，謝振中指警方每次行動有不同考慮，包括當時公眾秩序，亦要顧及公眾安全，於一個有不同種類人士在場的地方進行行動，會否令情況惡化，另外是否即時作拘捕，人手是否及比例及會否對現場情況有惡化。謝振中指昨日於作出行動前警方先定下目標，是為安全帶受傷遊客離開機場看醫生，警方已於不同媒體通知市民非清場行動。

連日提問「恐怖主義苗頭」言論

於前日及昨日的警方記者會，同樣有內地傳媒就港澳辦有關「恐怖主義苗頭」的言論提問，前日一名國語女記者提問警方就港澳辦表態，會否就此升級裝備及有何措施；昨日一名新華社代表則問到最近襲擊警察、癱瘓機場、隧道等，是否覺得有恐怖主義苗頭，而警方有何應對方案，及問到有關尖沙咀警署被燃燒彈燒傷警員的情況。

記招新安排 傳媒不滿無追問

另外警方於今日記者會中提問環節轉換新安排，於記者會開始前，負責主持記者會的警察公共關係科人員向傳媒表示，記者可以一次提問全部問題，然後讓台上警官回答，指因有傳媒表示希望想提問，為希望加快流程而作出調動，有在場傳媒指改動是否不讓他們追問，主持再解釋追問問題，「可以睇阿Sir反應，如果佢覺得OK佢會答」，又指其他傳媒如欲發問可以舉手，由主持遞咪後發問，才可以加快記者會進程。於會後有在場傳媒就今次新安排，及記招時間太短問題向主持表達不滿，主持稱會回去反映。