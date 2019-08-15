【警方記者會・直播】警認於深水埗無警告射催淚彈　曱甴論不理想

昨日（15日）盂蘭節，多區有市民聚集燒衣，深水埗舉行「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，在警署對開燒衣，有人用鐳射筆照向警署，大批防暴警於晚上9時許開始施放多枚催淚彈，但當時馬路上沒有示威者聚集，造成居民及商戶不適及不滿。在天水圍亦有8名燒衣人士被捕，包括未成年少女。 此外，連日記者會上，警方被追問使用「過期」催淚彈的情況，及包括數量、地區、過期多久等，以及尖沙咀一名少女致盲原因等，至今未有正面回應。 警察公共關係科總警司謝振中、深水埗警區指揮官何啟軒、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司江永祥及機場警區署理指揮官劉榮基今日下午四時會見傳媒。

警方今日於警總會見傳媒。（魯嘉裕攝）

【1734】被問及銅鑼灣喬裝行動中，黑衣警令人以為是黑社會，所以有衝突發生，李桂華表示，當日行動是支援情報主導的行動，當晚被捕人士準備及以往有暴力行為，所以喬裝其身份接近他們身邊，最短的距離下制服，當晚有軍裝防暴配合，很快一起作拘捕。行動上無挑釁及示範作犯罪動作，只是作拘捕，部分人拒捕，所以使用了適當的武力制服，制服前有表示為警員，所以示威者知道是警方行動。

【1727】深水埗在示威者極少的情況下施放催淚彈而波及食肆，警方會否賠償？深水埗警區指揮官何啟軒表示，昨晚有7百示威者在深水埗警區進入內街，有襲擊警員，警方知道有催淚煙打入食肆，今日派警民關係主任落現場了解，了解有詳情後會透過公共關係科再公布，要了解過程及多少食肆受影響及找到當事人，就警方會否作賠償現階段無法回答。

被問到在甚麼情況下會使用粗口及形容市民是曱甴，深水埗警區指揮官何啟軒稱「我證實同事在過程中無講粗口」，不過會就溝通方式作檢討。回應曱甴提問時，警察公共關係科高級警司江永祥指「雙方尊重好重要」，「曱甴」不是太理想的字眼與人對話，予人感覺「唔太禮貌」，他指明白過程中警民雙方疲累或壓力大，「相嗌唔好口」，希望大家言語上減少衝突，日後的示威活動中氣氛會緩和。

【1718】對於有警員於深水埗警署使用揚聲器勸喻市民離開時，警員向示威者稱「不知所謂的示威者」，何啟軒表示當時這名警員沒有用粗言穢語，警員用了他自己覺得可以與在場人士最有效溝通的用字。被問到這種溝通方法是否警方可以接受，以及警員會否受處分，何啟軒沒有正面回應。

記者質疑警方為何現場沒有示威者仍施放催淚彈，何啟軒指在場指揮官評估現場情況後決定是否施放催淚彈。他指有暴力示威者用鐳射槍射向警員，認為當時情況使用催淚彈是恰當。

【1715】警察公共關係科高級警司江永祥表示，就民陣8月18日的遊行及集申請，警方收到場通知，稍後會公布，現階段正處理其知會，警方會作獨立風險評估，考慮公共安全、公共秩序、其他人的安全自由、參與人數、地形及主辦者的是否有能力作適切安排確保保全及秩序。他強調警方不會一刀切作反對。

【1712】被問及機場兩人被圍困兩小時，警方未能第一時間營救，警方如何保護市民及旅客安全，機場警區署理指揮官劉榮基表示，在機場發生的事件與機管局雙方同意的三部曲機制，首先由機管局職員作第一身處理，未能處理好就由機場保安協助處理，再有需要才由警方協助處理。就13日晚的事件，警方由網上平台留意到事件及與機管局聯絡，救護車及救護人員到場，可惜未能即時進入為傷者提供治療協助，現場集會人士堵塞救援人員進入，一小時後救護員成功進入作治療，其後救護員準備離開，但又再被堵塞離開，在別無他法下，警方介入提供協助。警方行動目的是希望傷者可以盡快離開機場，作進一步治療，警方以和平方式介入達到目的。

【1658】被問到網上針對警方散布及傳播謠言的行為是否違法，李桂華指，基於言論自己，網上言論是有自由，但有一些情況是有刑事成份，現時可以執行的法例在網上亦適用。

【1656】被問及13日內地遊客及記者在機場被包圍，有人指是公民拘捕，李桂華指是刑事罪行條例101，予一般市民在無法搜令的情況下，拘捕一可拘捕的行為，罪行在一年以上，但101拘捕令無搜查及盤問的權力，雖然有說可使用武力協助拘捕，但武力要有合理及相稱性，如同執法者的武力標準一樣，要使用最低的武力及足夠後再停止，在機場有的情況是搜查、盤問及折磨的情況，完全101拘捕令是無賦予，警方追查他們是行為是犯法的。

【1648】被問及即場拘捕檢控的成數較大，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，以刑偵人員角度，在現場拘捕，相關的證據質素較高，但現場可否拘捕，行動上的原素要考慮。

【1644】深水埗警區指揮官何啟軒表示，身為指揮官明白在內區進驅散行動，一定會為區內居民帶來不便，但是想有效地將不法之徒驅離，短時間內回愎安寧。在八月頭一連串事件，與居民及販商保持聯繫，有販商約章，區內有七百牌檔主清晰表示，他們不歡迎示威者到區內，發生衝擊及暴力事情，要求警方嚴正執法，同時在周日的遊行前，警方收到大量的信件，來自當區個人及團體650信件，清楚提到不歡迎示威者尤其暴力示威人士到區內的行動。其中一個居民協會表示，每次集會後都有堵路及堵塞社區設施，造成居民極大困擾，威脅社會安全及安寧。謝振中補充，盡可能給予合適警告才使用武力，但當情況不容許，必須取得平衡，給予警告同時亦使用武力，昨日使用催淚煙後短時間內平復混亂。被問到燒衣紙與使用催淚煙是否相應武力，謝振中指，現場不但有燒衣紙「包裝」活動，現場有人用鐳射槍照向警署，而之前已有警員因被鐳射槍攻擊，眼部有不同程度受傷，警署內亦撿到波子、鋼珠，對警務人員造成很嚴重傷害，「行埋去驅散，唔知會中幾多鋼珠」，在無選擇下才使用催淚煙驅散，反問為何暴力示威者於深水埗使用武力。

【1642】警察公共關係科高級警司江永祥澄清8月13日機場事件中，有指有警員籍機非禮一名女士。江永祥指當時警員進入機場處理一名攻擊防綫的示威者，過程撞到一名女士導致對方跌倒，警員亦失去平衡，之後嘗試扶起該名女士，惟其後警員被大量示威者包圍及攻擊，因此該名警員擎槍戒備。

【1640】深水埗警區指揮官何啟軒表示，昨晚是深水警區過去十日第四次受到攻擊，過往三次對警署作破壞及攻擊警員，每次均有用催淚煙驅趕。他指，警方不想使用武力，但在別無選擇下要使用催淚煙驅散示威者，及保持安全距離，在使用前容許下給足夠才用。深水埗人口密集，內街有食肆、排檔及單棟式大廈，別無選才在內街使用催淚煙。上周末8月10及11日有大遊行 ，由於事前已知，警方與當區的居民及商戶有保持良好的溝通，有開會講述有事情發生會使用催淚煙事後，他們有關窗及落閘，當日有用催淚煙，但事件無收到居民及商戶的投訴。

但昨日是突發的事件，示威者落區用暴力方式，用鐳射筆及彈珠攻擊，指揮官評估形勢後決定在內街使用催淚煙，因為情況緊急，無法給警告予居民作準備，但警員有帶手提式的掦聲器不斷及勸籲予居民關窗及留在安全位置，警署內亦有使用掦聲器作勸籲及警告。

【1635】警方表示，昨日（14日）拘捕17名年齡介乎15-61歲人士， 包括15男2女，他們涉嫌非法集結、非法燃放炮竹煙花、侮辱國旗、刑事毀壞、意圖縱火等罪行。由6月9日至今，共有748人被捕，115名人士被檢控。昨日曾使用35枚催淚彈及1發橡膠子彈。

【1633】深水埗警區指揮官何啟軒表示，警方在早前留意到網上有人不斷鼓吹，於8月14日晚上八時在深水埗警署進行激光燒衣街頭活動，晚上約八時警署外聚集約一百人，他們開始堵路及影響交通，警方在晚上八時十分勸籲市民離開，有人用鐳射筆警署及警員，及至八時三十分，有逾三百人聚在馬路，期間警方呼籲市民離開，叫記者小心安，勸籲居民關窗，同時警告他們停止使用鐳射筆及叫他們離開。

至晚上九時半，人數上有700人，欽州街有大量人士，造成道路阻塞及危險，警方再次警告。晚上九時四十分，有暴力示威者用彈珠攻警署及警員，附近有人手持水喉通及彈珠在欽州街及基隆街集結，警發出警告無效，但他們無法停止攻擊警員，於是在欽州街發催淚煙，驅散非法集結及攻擊警員人士，過程中有示威者入大南街及鴨寮街一帶攻擊警員，警告無效下，發催淚煙驅散，行動在晚上十時半完成。

【1621】警察公共關係科總警司謝振中表示，晚上近九時半有近一百人在天水圍警署外，凌晨高峰期有近四百人聚集，無視警告，在警署外非法集結，為免情況惡化，而作出驅散行動；大埔晚上約十時有數十名聚集，十一點半有七十名示威者使用「鐳射槍」照射警署，多次勸籲無效作出驅散。

【1613】警察公共關係科總警司謝振中開場先交代機場，警方提醒市民，機場是極之重要、對外連系的運輸設施，不是示威場地。昨（14日）日下午2時已實行出入管制，但仍然有百多名示威者罔顧禁制令到機場示威，直至今早才離去，危害機場人士安全，最高刑罰可終身監禁，干擾機場運作將違反法庭禁制令，可構成藐視法庭罪。警方積極配合機關局於不同出入口設置水馬，並積極跟進毆打、禁錮旅客及警務人員事件，警方提醒市民最高刑罰可判處終身監禁，希望市民可尊重法庭命令。