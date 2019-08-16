【警方記者會】周日准維園集會禁遊行　難保不被極端份子騎劫

中區警區指揮官謝名揚及九龍城警區指揮官楊文彬今日（16日）下午4時將就周末、日在港島區及九龍城區舉行的公眾活動會見記者。有市民發起周六在紅磡及土瓜灣一帶舉行「光復紅土」遊行，惟不獲警方批准，警方於「光復紅土」遊行反對通知書提到，過往示威活動都演變成衝突，因此禁止遊行，而民陣發起周日（18日）遊行，警方禁止民陣在當天舉行公眾遊行及在遮打道行人專用區的集會，只批准民陣在上午10時至晚上11時在維多利亞公園舉行集會。 【1708】被問到發出不反對通知書的合理性，楊表示，「紅土」遊行是經綜合而獨立的評估才作出決定。警方是執法團隊，警方需要依法辦事。至於警方是否將維持秩序責任推給主辦遊行單位，他指有關風險評估不是獨立做，而過往兩個月發生事情是其中一個原因，每一次警方從不會主動使用武力或提升武力，而是政府建築物受衝擊，警方受攻擊、挑釁，才會作出相應的武力，考慮是整體上考慮。至於反對民陣遊作決定是整體考慮，非單一原因反對活動舉行。謝表示，警方作出評估後是否反對，警方責任是向市民交待，活動有機會被騎劫。 【1658】記者問及警方指民陣發起的遊行可能會有衝突事件，但過往衝突事件與民陣遊行關係不大，是否將衝突「入民陣數」。玄指六月起大班遊行被滋事份子騎劫，無法排除此情況不出現，必須每次評估時要作出平衡。警方就近日氣氛可看到暴力成份滲入遊行的機會高，網上有人提出和平理性、亦有人提出要勇武。就算民陣721遊行，以盧押道為終黠，仍有參與者不遵守不反對通知書，之後亦有暴力事件發生，警方就過往事件作出評估後，維園集會可以保障和平理性市民表達意見，減少危險因素，和平理性示威者可以遠離危險地點。楊指警方就每宗申請作風險評估，但暴力程度不斷增加，警方評估組織人士有無能力控制，如果無，警方不能將參與者及周邊人士安危置於不顧。 記者亦展示門牙被打爛的示威者的照片，記者質問該人被制服後仍被警員打，他以「七警」事件為例，為何今次事件中的警員沒停職受查。楊指811事件，網傳版本各有不同，警方有恆之有效的機制作處理，他指不掌握案件具體資料。公共關係科承諾會在其他平台回應此事件。

九龍城警區指揮官楊文彬。(魯嘉裕攝)

【1656】如果警方反對民陣遊行及終黠集會，如果上訴委會員裁定認同警方決定，謝指參與遊行及集會皆屬違法，至於會否清場，要視乎當時情況，無法現在直接講。至於23宗反對通知書是何時發出，他未有掌握相關資料。

【1653】鐳射槍方面，楊指專家報告顯示對眼有傷害性。如果遊行獲發反對通知書後，示威者仍參加，警方會因應現場情況作最適當調配，就人數、行為等作適當應對。他又指，警隊士氣可以維持，對警隊有信心，亦有不少社區人士向警方表達支持。

【1650】謝表示，示威者暴力程度有所提高，警方要平衡每次集會發生衝突風險提高，就每個集會作獨立評估，防止激進示威者參與遊行後搞事，平衡市民表達訴求自由外，亦要防止活動被暴力示威者騎劫。喬裝警員情況，警方以情報主導調配喬裝人員參與活動，會因應每個情況決定。

被問到過往民陣遊行都未曾出現暴力行為，謝名揚指警方不是反對所有集會、遊行，只是看到現時社會氣氛與以往有分別，有參與遊行人士提升暴力活動，現時需要平衡集會、遊行發生會發生衝突的風險，警方需要平衡市民表達訴求及出現激進行為的機會，警方會於兩者取得平衡。

楊文彬表示，若沒有人衝擊警方防線、破壞警署，警方不得已才使用催淚煙，希望市民不要倒果為因，而催淚煙國際公認較低的武力，若使用較高武力會有更多人受傷，楊文彬強調明日是高風險活動，呼籲市民切勿參與。

【1640】楊以普通話回應傳媒問題，首先指就海港城國旗事件拘捕5人，楊指在尖沙嘴事件，沒掌握資料，警方已拘捕相關人士。他指在香港犯法，即使沒當場被捕，警方仍會調查，會依法將犯罪份子繩之以法。至於警方發反對通知書，但示威者仍聚集，警方會否出動水炮車，警方指發出反對通知書，上訴庭維持決定的話，示威者會犯了非法集結罪，出現會否作拘捕，要視乎人數、行為，有無暴力行為，警方以在場人士安全為先。他重申沒有掌握水炮車資料，如果使用此車，嚴重傷亡情況，或當地有財物大肆破壞，或主要交通幹道受影響。至於813機場打人事件，楊指不是調查單位，有受害者警方會全力跟進。

【1630】至於如果維園集會人士太多逼出馬路時，會否涉非法集結，楊指如果太多人時，是一個挑戰、困難，警方會平衡市民表達意見訴求，與主辦單位協調。他舉例指6月4日集會、7月1日遊行等其他活動，警方對於維園人群管理制有經驗，部分集會通報人數多達20萬人，即使人多，警方仍可與主辦方作協調作有效人流管制措施。他又指，過往主辦單位提出參與人數有15至20萬人，以維園計，警方計算整體容量有10萬人，如果有人流多時，警方在每次集會會與主辦單位作人流管理，警方會叫主辨單位叫已逗留一段時間的參與人士離開。如果有人流進出維園，警方會在附近道路作封路，會積極與主辦單位協調。警方不反對集會，排隊人場並不算違法。至於示威者有無作出違法行為，在場指揮官可以判斷。

【1628】記者問及被捕人士投訴指被捕時要求提供密碼及被禁止通知律師、家人。楊稱，被捕人士到警署或扣留地方，警方會發通知書，被捕人可根據相關機制作投訴。

【1625】至於遊行及遊行結束後集會的反對理由，謝指警方不是對所有公眾活動一刀切反對，6月9日起，警方仍有向大部分公眾集會人士發不反對通知書，以125宗為計，120宗獲發不反對通知書，23宗被反對，逾八成獲發不反對通知書。18日內，在公眾活動進行時或完結後，發生包括70多宗衝擊警署及政府建築物事件，亦有客貨車司機因堵路與示威者打鬥，客貨車被毀，示威者毀閉路電視、拆交通燈及欄杆，令緊急車輛受阻。為確保公眾安全，使和平參與者遠離高危地點，以防公眾活動被騎劫，以防暴力違法事件在多個地點發生，將受影響人士減至最低。他又指，警方接獲港島不同人士、商戶就暴力事件的關注，共收約600封訊息、訊件、電郵，基於對公眾秩序、安全及其他人權利自由，故反對遊行及在終點集會。警方一向尊重市民參與遊行的權利，警方有責任確保公眾秩序、安全、以和平理性方式，呼籲示威者勿堵交通或作出對其他人構成危險、威脅行為，警方對破壞准會安寧行為會作出追究。

【1618】中區警區指揮官謝名揚表示，就8月18日周日在維園舉行的公眾集會，早前警方收到一個團體通知，兩公眾集會及一遊行，人數為30萬，基於公眾秩序、公眾安全及保護他人安全為由，警方不反對維園辦公眾集會，但對前往遮打道的遊行及遮打道集會，警方在8月15日已發出對通知書，上午10時至晚上11時舉行集會，市民可由不同閘口進入維園。為參加者安全，警方在維園內設緊急車輛通道，呼籲市民不要逗留及集會，留予緊急車輛使用。

中區警區指揮官謝名揚交代周日民陣維園集會安排。(魯嘉裕攝)

【1612】基於過去兩個月所發生事件，警方相信組織者無能力確保參與者及市民人身安全，主辦者正在上訴，警方正審視有關上訴。警方指，若上訴委員會維持決定，而任何人仍堅持參與活動，有關人士將干犯「參與未經批准集結行動」，若明天出現與過去兩個月類似的暴力行為，警方將果斷執法，保障市民安全，維持社區穩定。

【1609】警方表示，為了向市民提供更多資訊，將會透過流動電話短訊向市民發放大型公眾活動資訊，協助市民提高警覺，留意自身安全。警方希望透過開拓及增加更多溝通渠道，接觸更多市民，從而有效傳達資訊。至於網上呼籲周末到香港國際機場示威，警方重申機管局已獲得禁制令，8月14日下午2時已實行出入管制，任何人作出暴力行為，危害機場或機場內人士安全，最高刑罰是終身監禁。如果任何人非法、有意圖地、故意阻礙或干擾機場正常使用，但鼓吹、協助其他人作出違反臨時禁制令的行為，可構成藐視法庭罪，或可以被提出執行程序強逼遵守禁制令，呼籲市民尊重法庭命令。

【1605】網上流傳針對警方搜身時的惡意指控，例如網上過去數日流傳有女被捕人於警署內在沒有女警時，全裸情況下被數名男警員搜身，楊文彬指警方嚴正聱明，絕對是惡意及毫無根據的指控，警察投訴課亦沒收到相關投訴，警方尊重女性權益，並重申，任何拘捕及調查時，警方有嚴謹指引，警務人員不得為不同性別人士進行搜身，尤其是除去衣物的搜身程序，一定透過與搜身對象相同性別警務人員進行搜身，警署顯眼位置內亦貼上有關羈留人士或接受警方調查人士的通知書，及有關搜身被羈留人士的重要通知書。所有被捕人士會被告知及講解自身權利，而被捕人士可透過既有機制作出投訴。警方一向保障被捕人士應有權利，楊文彬表示對針對警方的不實指控感到非常無奈，但要在此作出澄清。

【1603】九龍城警區指揮官楊文彬表示，未來數日警方不反對部分集會活動，但有示威者無視警方反對，在通知以外的社區作出野貓式行為，嚴重影響市民日常生活、小商戶日常生計，部分人不敢出街，為求自身及家人安全選擇留在家中，擔心遇到激烈示威場面，他問示威者有否想過會嚴重損害其他市民自由。警方希望示威者「停一停，想一想，係咪真係要咁樣走落去」。鑒於遊行急速演變暴力，警方風險評估後，周六、日個別公眾遊行集會通知，警方已作出反對。

「光復紅土」遊行申請人李軒朗及民陣已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴，記者會上料被問到警方反對遊行理據。