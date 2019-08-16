【警方記者會・直播】禁周六、日遊行　中區、九龍城指揮官見記者

中區警區指揮官謝名揚及九龍城警區指揮官楊文彬今日（16日）下午4時將就周末、日在港島區及九龍城區舉行的公眾活動會見記者。有市民發起周六在紅磡及土瓜灣一帶舉行「光復紅土」遊行，惟不獲警方批准，警方於「光復紅土」遊行反對通知書提到，過往示威活動都演變成衝突，因此禁止遊行，而民陣發起周日（18日）遊行，警方禁止民陣在當天舉行公眾遊行及在遮打道行人專用區的集會，只批准民陣在上午10時至晚上11時在維多利亞公園舉行集會。

【1605】網上流傳有女子於警署內在全裸情況下被男警員搜身，楊文彬指警方一定透過與搜身對象相同性別警務人員進行搜身，警署內亦貼上有關羈留人士的告示，所有被捕人士會被告知自身權利，而被捕人士可透過既有機制投訴。楊文彬表示警方對於不實指控感到非常無奈。

【1603】九龍城警區指揮官楊文彬表示，現時示威者出現野貓式抗爭行為，嚴重影響市民日常生活、小商戶生計，市民會擔心遇到激烈示威場面，問示威者有否想過會嚴重損害市民自由。警方希望示威者「停一停，想一想」，鑒於遊行急速演變暴力，警方風險評估後作出反對。