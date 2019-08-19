「光復上水」搞手梁金城報稱沙田遇襲　臉遺白粉末全身20處藤條痕

上月「光復上水」搞手、北區水貨客關注組召集人梁金城，昨（18日）深夜獨自在沙田城門河畔飲酒閒逛期間，報稱遭數名語帶鄉音的惡漢，潑灑白色粉末及圍毆，對方警告「梁金城！你唔好再搞事！如果你再搞事，就唔係好似今次咁！」事後梁由救護車送院，身上更遺下逾20處疑似藤條痕。「光復元朗」搞手鍾健平認為，是次事件有組織、有預謀，呼籲全香港人向同類伏擊及暴力說不。

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●「梁金城！你唔好再搞事！」

今日（19日）凌晨3時半，梁金城在沙田威爾斯親王醫院候診期間，向傳媒簡單透露事發經過。他憶述，昨晚11時許，獨自在住所附近城門河畔飲啤酒散心，「突然有3、4個人向我塊面灑咗啲粉，我即刻遮塊面，跟住就亂咁被人毆！」他指，已不確定當時被多少人施襲，只聽到對方警告「梁金城！你唔好再搞事！如果你再搞事，就唔係好似今次咁！」

●「擔心而家警方嘅處理手法」

梁金城指，事發前未有被滋擾或跟蹤，他對遇襲一事亦一頭霧水，最近期亦只是申請「光復上水」遊行，再之前則是針對水貨客的行動，但不確定是否與事件有關。不過，他早前有朋友在「光復元朗」行動中被捕，當時他亦在旁，事後一度感到被跟蹤。梁指，遇襲後已即時報警求助，警員亦有詢問他會否再作跟進，但他怕自己喝酒後影響錄口供，故先要求驗傷，再研究後續事宜，但最重要一件事：「我都較為擔心而家警方嘅處理手法！」

● 鍾健平：事件為有組織、有預謀

而「光復元朗」搞手鍾健平事後往醫院探望，並再代為闡述事件前因後果，他指梁金城遭4至5名中國籍男子前後伏擊，向其臉部及身上被灑上不知名白色粉末，再被疑似藤條的物體所傷，主要右身被攻擊，頭、背、手有超過20處傷痕，行兇者伏擊後，以語帶鄉音的廣東話稱：「梁金城！你咪X再搞事！今次係一個警告，下次唔會係咁！」

鍾健平指，如果事件是中國派人以暴制止所謂香港動亂，絕對不是一個可行辦法，他作為梁金城的朋友，強烈譴責相關行兇者的動機及所作所為。此外，梁金城遇襲後，有超過兩間報館接獲神秘男子來電，通知他們前往醫院採訪，代表是次事件為有組織、有預謀、以暴力作警告的行動，呼籲全香港人向同類伏擊及暴力說不。

● 警方態度不合作

鍾健平又批評，警方接報後採取不合作態度，因為梁金城只是在住所附近閒逛，未有攜帶身份證，警方卻因此稱不會將他送院，「呢個係荒天下之大謬，無論咩身份國籍男人女人，傷者都一定去咗醫院先！」他指，因為不信任警方，現時有待梁金城驗傷後，才進一步商討後續事宜。

警方表示，於8月18日晚上11時30分，接獲一宗發生在沙田的襲擊案。現場為城門河畔近畫舫，報案人稱被三至四人毆打，背部受傷。