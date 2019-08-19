【818集會】網民質疑黑衫人推閘入警總　記者實測可自由出入

網上流傳片段指，數名身穿黑衫人士，自行開啟灣仔警察總部外「水馬」閘門，之後疑進行警署對開範圍。（網上影片截圖）

黑衣人推開水馬閘門 自行出入警總外範圍

近日網上流傳片段指，十多名身穿黑衫人士，自行開啟灣仔警察總部外「水馬」閘門，之後疑進行警署對開範圍。有網民懷疑片中的黑衣人為警察，擔憂再有警員扮成示威者，混入昨日(18日)港島區的民陣集會，更有網民留言指：「我喺電視睇直播，懷疑呢幾個都係鬼。」、「點解唔坐警車走呀？」不過有網民則認為，片中的黑衫人士可能為普通市民。

記者實測：市民可自由出入 警總外無警駐守

香港01記者今早（19日）到灣仔警察總部對開了解，警方於警察總部對開路段圍上巨型水馬，當中有市民推開水馬的閘門，可以進出通往警總的道路。其間記者跟隨市民步向至夏愨道，市民途經警總外時，未見有警員駐守及巡邏。換言之，市民推開水馬大閘後，可自由左轉上天橋，或右轉至夏愨道。就事件香港01已向警方查詢。

8.5罷工集會：示威者手推車攻警總 水馬旁曾有火光

據資料顯示，自修訂《逃犯條例》風波後，警總、政總、特首辦出入口等地已加設重水馬陣。當中7月21日民陣遊行前夕，灣仔警察總部外，多個路邊鐵欄已被拆走，換上橙色的膠帶取替，正門及其他出入口亦被多個藍色及白色、約80個水馬包圍，而水馬間則設有閘門供出入用；而在8月5日罷工集會當日，有示威者進行快閃行動，有人以丫叉、雞蛋、手推車攻警總，水馬旁亦曾有火光。