【警方記者會】少女爆眼進展：多於一警開槍　太古近射胡椒球合規

修訂《逃犯條例》引發風波不斷，過去周六、日港人經歷兩場「和理非」遊行、集會以表達訴求。上周六，有數千人參與「光復紅土」遊行，其間旺角有人從天橋向警車擲垃圾桶，一名防暴警向天橋開槍發射一枚布袋彈，橋上市民馬上四散，該名警員馬上再上膛，之後以企射姿勢舉槍指向天橋市民示警，引起市民譁然。 昨日（18日）民陣發起的「流水式」維園集會，有至少170萬人參與，由於警方拒就遊行批出不反對通知書，及封閉馬路疏導人潮，群眾最終倒灌出馬路，影響一帶交通，不少市民批評警方沒有做好人群及交通管制，以致造成人車爭路。 警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、行動部警司方志堅及港島總區總督察（行動）古兆輝今日下午四時召開記者會，預料屆時需要交代防暴警向天橋開槍及維園集會安排事宜，另外，相信亦會被追問昨日有兩輛水炮車在警察訓練學院戒備、尖沙咀爆眼少女調查進度、近萬武警集結深圳灣體育中心、過期催淚彈使用情況等。

【1755】提及8.11當晚，警方衝入太古港鐵站內驅散群眾，期間有速龍小隊警員在扶手電梯口，持「胡掓彈發射器」近距離掃射群眾，有傳媒要求公開發射器的安全射程。警隊行動部警司方志堅指出，公開「胡掓彈發射器」的最低及最高射程，會影響警隊戰術行動安排，但基於大眾關注太古站事件，警方翻查生產商指引，確認警員當時是在安全距離下發射，強調「胡掓彈發射器」與一般槍械不同，不具穿透性，胡椒接觸硬物會爆開，產生催淚煙的效果，目的旨在驅散暴力人士，制止行為，從不同片段可見，當時發射距離約一至兩米，是合符生廠商的安全指引。

被問發射胡椒球彈的位置或環境是否有作斷判，為了驅散而發射，但當時在電梯的示威者正離開，謝振中表示，當時發射胡椒球彈並非只為驅散，早前的記者會亦提出，當在警方進入該位置亦希望作出拘捕，當日亦拘捕若干人數。他強調胡發射器是低傷害性、可以作短距離發射及適合在密集環境使用的裝置，原因是它用力壓器發射球狀，擊中後變成胡椒粉，效果似催淚水劑造成不適，影響會局限在某一個位置，不會穿頭性或嚴重傷害。

【1750】被追問在811尖少咀警署的8發布袋彈是多少人及位置發射，謝振中表示，口供真的不可以透露，會影響日後調查落口供情況。李桂華表示，警方交代發射8枚布袋彈及多於一警發槍，用意是市民容易理解問題，但就仔細發射時間及地點等，會對日後落人士不公平，除了警員亦有獨立人士為警方提供當時的觀察情況。

被問到721元朗白衣人事件，拘捕27人涉非法集結而未提訴，是否有調查困難，李桂華指，目前有28人被捕，個別案件目前律政處開始審核證據是否有力作檢控，有部分為加強成功檢控機會，調查工作仍在進。

【1730】被問及周六在無警告下向天橋發射布袋彈，無上橋驅散，是否真的別無他法，行動部警司方志堅表示，當時為晚上7時半，警方在旺角道及通菜街交界執行職務，示威者在天橋擲物，由水樽至將垃圾桶整為三件向下投擲，除了警員，橋下有大量記者及路過的市民，有為數不少無任何保護衣物，當時未封路，有其他車輛包括巴士，如果警員、記者及市民被擲中，足而致命，根據專業判斷，見示威者有意再向橋下擲硬物作最適合的斷判，向橋下發一發布袋彈，其後示威者散去，使用武力目的達到就停止，當刻的做法恰當及相關正確。當時千均一發，再擲更物的結果不堪設想，必需制止危及在場人士的行為。

【1715】再被追問核心暴力示威者是何定義，估算有多少人，李桂華指，核心暴力示威者為有組織、緊密聯繫，並能煽動其他人參與用武器、暴力示威的人士，數量不只15人，警方會繼續致力尋出這批人，社會不受他們的滋擾。警察公共關係科高級警司江永祥指，昨日維園集會無派出喬裝警員。

【1705】昨日警方反對遊行，但結果無暴力暴力突，警風檢評估是否有問題，另警方有沒有派出喬裝警員，行動部警司方志堅表示，上周五發出反對通知書，在發反對通知書前警方經過風險評估因素及與主辦方會的結果，警方亦會考慮遊行路結會否經過高風險地點、參與人士的單位及主辦單位當有衝擊是能否阻止等，根據傳媒大眾警方的情報分析，認為有關遊行或集會對公眾安全及秩序構成危險。風險評估是活動前進行及基於8月15日的資料而決定，而警方看到周日集會期間，絕大部分市民安全及和平下表達意見，活動外圍人群處理及交通安排，警民關係組及主辦單位的聯絡亦構成活動在大致和平有序下進行，是否警方的決定令周日活動和平無絕對關係。

謝振中表示，不認為警方在8月15日或早前的評估有任何的失誤，原因是基於15日之前的社會大形勢，在過去兩個月的周末經常發生大型公眾活動被騎劫或出現暴力事件，評估亦根據當刻的情況蒐集，無事件發生不代表警方的評估有錯失。被問到周日的和平集會會否影響日後的評估作調整，謝振中表示，申請會作獨立的風險評估，到八月底活動申請亦有一段時間，所以因素都會加入考慮。

【1655】被問到是否因為警方拒批民陣遊行，使致市民昨日無所適從，最終有馬路被佔？港島總區總督察（行動）古兆輝指出，警方反對遊行「唔係一個簡單容易的決定，唔係一刀切」，當中是基於個別活動的風險評估，而公眾集會及上訴委員會亦支持警方決定。古指出，維園集會期間，警民關係組有與主辦方聯絡，提出人潮安排方案，雖然期後有市民進入高士威道等主要道路，但警方見到市民在有秩序理性下繼續進行，經考慮決定不介入。

【1650】被問到8月11日有喬裝行動，全部保釋候查，只有一名涉襲警，如何界定核心暴力示威者，拘捕多少人，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，是否即時落案檢控及日後會控告甚麼罪行沒有關係，最主要考慮是情報主導的行動，有調查仍要跟進，才能進行檢控程序。目前拘捕的核心暴力示威者包括15位在銅鑼灣拘捕的15位使用武器者、較早前數位使用TATP炸藥及使用煙彈人士。

【1640】對於8.11尖沙咀有少女疑遭警方布袋彈擊中右眼的調查進度，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，現時仍未能確認少女受傷的原因，李進一步指出，當日尖沙咀警署正進行保衞行動，在傍晚6時半至晚上9時半期間，有涉及多於一名警員，合共發出8發布袋彈，惟李就拒絕透露涉及警員的階級及是否由見習督察發射。

【1637】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，過去周五至周日沒有任何人被捕，而一名在上周二涉嫌襲擊記者的19歲男子，被控非法集會、傷人及襲擊致造成身體傷害罪，已於今早在東區法院提堂。

江補充，至今有178名警員受傷，在8.11尖沙咀警署被燒傷的警員已經出院休養，暫時未能重投工作。在8.16及8.18兩日警方沒有施放任何彈藥，只有在8.17發彈一枚布袋彈。

警方就過去數日多項網上傳言作出澄清，首先，就昨晚有身穿黑衣人士進入灣仔警署，被質疑是警方喬裝示威者，江永祥指出，當晚10時40 分左右，一批穿深色衫、當夜更的警員正在上班，由於附近交通繁忙，他們下車後徒步行入警署。

第二，有傳有警子女被綁架，高層刻意隱瞞，江強調絕無此事，批評散佈謠言者別有用心，呼籲市民切勿相信。

第三，有傳警方有速遞公司搜出送數千萬元用作支援示威活動的現金，江強調警方從沒處理過相關案件。

第四，網上有呼籲捐款警員購買防激光裝備，江指沒有任何職方協會進行籌款。

第五，警方就有人發動8.24當日妨礙機場運作，江稱警方十分關注，強烈勸籲市民切勿妨旅客往返機場，根據第494章 《航空保安條例》 第15條，任何人利用任何器件、物質或武器，或以任何其他方式，故意在服務國際民航的機場內作出任何暴力行為，而該暴力行為導致或相當可能會導致死亡或嚴重人身受傷；及危害或相當可能會危害該機場的安全運作或該機場內的人的安全，屬刑事罪行，可以判囚終生。

【1636】警方指周六撐警集會有10.8萬人，昨日維園集會有12.8萬人參與集會，被問是否刻意壓低維園集會數字，拉近兩個集會民意？謝振中指警方會在不同公眾活動上點算參與人數，作警方內部使用，由於警方只批出昨日維園集會，所以只點算維園內某一時段最高峰人數，當中不包括維園以外範圍，因此並不代表參與總人數。

警隊兩部水炮車昨日在黃竹坑警察訓練學院內戒備，警隊行動部警司方志堅指出，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。而警隊行動上的安排部署基於風險評估，數往和平集會的公眾活動過後，都有示威者騎劫，出現衝突，因此警方作出相關調配候命。

【1635】謝振中指任何點算主要是警方用作內部調配警力的用途，不是主要公開的數字，就過往的活動警方有數種估算方法，部分活動警方會在高位點算經過的人數的總數，部分活動是就出入人數估算最高峰人數，就昨日維園集會人數，因為人多密集，有多出入口，難以估算，所以昨日以某個時段在維園人數估算。作為一個內部調配的用途數字，不用太過比較不同活動數字的含義，周六數字是指一個活動的最高峰人數，而周日一個時段維園人數，不代表總出席人數。

【1625】謝振中指，周六紅磡遊行的示威者未有按照不反對通知書原定路線，佔據及堵塞馬路，示威者塗污建築物外牆及掟蛋，分散到旺角、佐敦、油麻地一帶，在旺角警署外，以鐳射光照射警員，並向警員掟蛋及擲物，並將卡板及鐵馬放置路中，嚴重阻礙交通，警方向示威者發警告，在晚上7時作驅散，推散至旺角旺角道一帶，其間有行山天橋上的示威者向橋下警車投擲垃圾筒。

謝振中指，垃圾筒擊中警車，警車車頂凹陷，橋下有其他車、記者及市民，掟中人會有嚴重傷害，為即時制止暴力行為，由橋下向橋上發散一枚布袋彈，示威者後退，他們停止暴力後，警方停止使用武力。警方是克制及忍讓，行動合理合法，因為示威者有暴力行為，警方在晚上8時完成驅散﹐回復當區秩序。

【1610】警察公共關係科總警司謝振中表示，周末港有都有遊行及集會，絕大大部分參與者和平及理性地進行，有個別衝擊事件有小部分人試圖襲警，警因應情況作相關行為，警方相信大部分贊同以非暴力方式和平表達訴求，讓社會秩序重回重軌。兩日印證了警方指示威者不用激進或暴力方式衝突警方，警方不會使用暴力，呼籲市民繼續使用和平理性態度，不影響其他市民。