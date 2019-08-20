【將軍澳連儂牆斬人案】單位4月購入　保安：疑人似有妄想症

將軍澳連儂牆斬人案，街坊通宵追蹤，透過閉路電視懷疑持刀男出入頌明苑嘉明閣，而且疑兇以拍卡系統進入大廈，推測其為大廈住戶。嘉明閣夜更保安表示認得疑兇，形容他走路時左顧右盼，疑有妄想症。香港01查冊發現懷疑疑兇居住的單位，由姓謝人士4月購入。

街坊通宵追蹤疑兇，並在頌明苑嘉明閣21樓後樓梯垃圾桶找到懷疑屬於疑兇的衣物。（目擊者提供圖片）

兩女一男在景林邨連接厚德邨的行人隧道被斬傷，街坊通宵追蹤疑兇，並在頌明苑嘉明閣21樓後樓梯垃圾桶找到懷疑屬於疑兇的衣物。嘉明閣保安表示，近月見疑兇在大廈出入，一般在晚上8時許回家。他指單位原本租出予內地大學生，近月裝修，疑與父親同住，平時多與父親一齊出入。保安形容疑兇「行路都要左望右望，好似有啲妄想症，覺得有人跟住尾。覺得佢有啲妄想症，成日望下望下。」不知疑兇工作，亦沒有聽疑兇表達政見，昨日休息也未有目擊疑兇出入。

香港01查冊發現懷疑疑兇居住的單位，由姓謝人士以593萬港元在4月購入，由他獨自持有。

截至上午10時許，26歲姓黃女子仍然危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。另外兩名送往將軍澳醫院的35歲姓李女子情況穩定，24歲姓梁男已經出院。