【警方記者會．直播】將軍澳斬人案　50歲男羅湖出境欲潛逃被捕

警方今日下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、支援科總警司丘紹箕、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及牌照課署理警司葉靜文交代詳情。 【1651】有關北區醫院事件，記者提問為何警方沒有向相關警員問話，謝振中指因為要先向當事人、投訴人取得資料，要確認案件有何警員參與，但他們已取得有機會接觸當事人的警員的資料。至於當刻為何不取口供，是因為當刻指控未清晰，未有正式投訴內容時向警員錄取口供，口供亦不會完整。他又指暫未能交代兩名警員在過去兩個月的工作。凌晨1時36分收到報案，衝鋒隊及將軍澳警員在5分鐘內已到現場，向現場目擊者作初步調查，當時首要目的是救援傷人及緝兇，不會在如此緊急的場面時向目擊者逐一錄口供，而是取得初步資料盡快作追捕、緝兇，警員根據現場目擊者資料後得知疑人離開方向，遂作出掃蕩，並在附近尋回兩把刀，並與附近多座大廈保安員了解有無類似疑似出入，警員亦想查看閉路電視，但屋苑閉路電視系統需要特別技術人員才可查看，最終凌晨5時才可以查看。案件已交由將軍澳警區重案組調查，警方進行不少工作後才可以在短時間內作拘捕，由於被捕人意圖潛逃，警方曾登上一單位作拘捕無果。記者追問警方在何時收隊，江指軍裝警員到場後，亦有刑緝人員到場，他指無法理解「收隊」的定義。

警察公共關係科總警司謝振中指不認為警方沒有主動向北區醫院取CCTV是「失職」。(孔繁栩攝)

【1647】江永祥就有人發起8月21日元朗集會，警方未接獲主辦單位及人士申請舉辦活動，他呼籲盡快通知警方，如果經風險評估後會致力協助進行和平的集會。而在港鐵進行不合作運動，會為市民帶來不便，呼籲做任何事要顧及他人。

【1642】謝振中相信北區醫院的事件為個別事件，而投訴警察科接手時，未向有關警員錄口供，而作出拘捕後會向被捕警員作調查，會錄取口供。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華回應新屋嶺扣押犯人事件，他指新屋嶺處理54名犯人，其中31名要看醫生，有六名傷勢嚴重，有骨折現象，原因是被捕時掙扎及企圖逃跑，執勤警員以最低武力將他們制服，其餘人士是擦傷、疼痛。記者追問為何沒有即時送醫，李桂華指是先進行基本程序，再召救護車將他們送院。至於為何律師未能見被捕人，李桂華指要時間了解。

【1640】被被問到將軍澳斬人案被捕人背景，江永祥指被捕人持有香港身份證而非內地人，犯案動機有待調查。另外就721元朗黑夜，江永祥指警方至今拘捕28人，未有人被控，警方與律政署研究中，如證據足夠會進行起訴。另外就8月9日一名香港英國領事館職員失蹤案件，江永祥指案件現由西九龍失蹤人口調查組跟進，警方至今未有接獲內地部門通知。被問到失蹤人士是否被內地當局於香港拘捕，江永祥指目前未有證據能支持有關說法，但認為內地當局沒有權力在香港進行拘捕。

【1635】被問到警方早前為何未有向醫院取得閉路電視調查，謝振中指醫院內病房，以他們理解應無閉路電視拍攝到，警方會繼續向醫院理解，包括再正式向醫院希望取得有關證據作嚴肅跟進。被問到警方未有向醫院取得閉路電視片段是否失職，謝振中指投訴科收到案件後交由新界投訴科調查隊，已是展開調查，並非沒有跟進，而一般投訴程序中，警方拿到當事人口供是調查中較重要部分，包括負責刑事調查隊了解被捕人案件的調查進度，亦有拿到當日由拘捕到醫院相關人員當值紀錄，謝振中指警方需平衡包括事件內容，投訴人又非當事人，調查隊已同步進行希望拿到事實版本及當時能拿到的資料。醫院病房按一貫理解並沒有閉路電視，因此當時同事未有進行相關調查，謝振中指以他理解該病房是特別病房，因此有隱閉鏡頭，「我諗不單只警隊，可能大部分市民都未必知果類病房有咁嘅裝置」。

牌照課署理警司葉靜文表示，警方6月至8月期間，警方就公眾集會作出禁止有12宗，而就公眾遊行作反對有11宗。

【1629】有關將軍澳斬人案，江永祥指警方事前無收到任何情報，警方初步調查指被捕男子當時疑有喝過酒，但犯案動機等詳細內容仍有待調查。謝振中又回應有關北區醫院警員涉行私刑案件，警方於6月底收到事主兒子到灣仔投訴科報案中心投訴，投訴科當時收到初步資料是一個需要調查案件，於是將案件交由新界投訴科調查隊，調查隊經調查後希望與事主兒子及事主作進一步理解，但6月底收到報案後，至8月初警方有四次透過投訴人留下的聯絡方法嘗試接觸，但一直未能接觸。

謝振中指投訴科有作初步調查，包括被捕人涉及一宗刑事案件，投訴科有與負責隊伍了解調查進度，亦有拿到當日由拘捕到醫院相關人員當值紀錄，了解牽涉案件的警員，過程中繼續聯絡事件及兒子。至今日警方首次見到有關閉路電視片段，警方認為是非常重要證據，投訴科將案件交由新界南總區重案組，因認為案件需要以較嚴重的刑事方向調查。謝表示警方今早很快鎖定兩名同事，約3時將兩人拘捕，兩人稍後會根據警隊條例停職。

【1620】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方昨日拘捕兩人，包括49歲男子及23歲女子。49歲男子涉在7月14日在沙田新城市廣場內襲擊警員，涉嫌非法集結及傷人被捕。23歲女子上周二在機場襲擊內地記者，被控非法禁錮、非法集結及傷人。兩宗案件已於今日提堂。他總結6月行動至今共179名警員受傷，其中一名女警在周日晚在政府總部西翼執勤時，被市民以錨射光線射中眼睛感不適，現已出院，正放病假。另外警方昨日未有使用任何彈藥。有關警方被指控周日在西區無理截查醫護示威者，他澄清一星期前，西區警署人員接獲德輔道西市民報案指有不知名人士出入其大廈，對治安感擔心，至周日西區警署人員再在接獲市民報案指有不知名人士出入大廈，故警員晚上9時05分在附近截停13人，發現無特別後已讓13名示威者離開。江永祥指警方進行截停搜查時非針對任何人，如事件中是因應市民報案作出跟進。

【1619】支援科總警司丘紹箕表示，警方尊重市民表達意見自由，希望達到平衡減少活動對其他公眾人士或道路使用者影響，及需確保公眾安全及秩序。丘指由2008年1月至今年5月，警方由公眾活動發出不反對通知書的百分比為99%，而今年6月及7月期間發出不反對通知書的百分比為95%，而就有關逃犯條例的公眾活動獲批超過84%。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指警方在今日下午已在羅湖抬捕50歲男子，涉嫌傷人被捕。(孔繁栩攝)

【1618】謝振中其後就示威活動作跟進，指過去示威活動廣泛發生地區，帶到社區對市民做成滋擾，呼籲示威者表達訴求時尊重他人，謝振中指注意到網上有人再發起癱瘓機場行動，或以組成人鏈佔用馬路行動，謝振中呼籲大家保持理性，不要參與非法行動。

謝振中又稱理解市民對過去兩日對警方就公眾活動的審批申請，能否取得不反對通知書有疑問，過去兩月警方收到超過9千封市民及團體的信件，就警方應否發不反對通知書表達意見，謝振中指警方尊重市民表達訴求，警方有責任確保公眾活動和平有序進行。謝振中指警方有機理處理審批，模式、會否對社區做成滋擾、阻塞交通等，謝振中指過去2月獲批不反對通知書的公眾活動達8成。

【1615】另外就將軍澳斬人案，謝振中指警方於今日凌晨1時36分接報發生斬人案後，警方衝鋒隊及巡邏小隊人員約於1時40分到場，案件列作傷人案，由將軍澳警區重案組處理，警方剛於羅湖拘捕一名50歲男子涉嫌傷人。警方重申絕不接受暴力行為，不論涉案人或受害人背景，警方會不偏不倚調查。

【1610】警察公共關係科總警司謝振中表示，先回應兩宗市民十分關注的案件，對於有警員於醫院涉嫌對被捕人士使用武力，警方高度關注案件，對暴力行為不能接受及不容許。謝振中指警方於6月底收到事主兒子投訴，但其後投訴警察課一直未能聯絡事主及兒子，警方至今日首次見到有關片段，已主動將案件由新界南總區重案組以刑事方向調查，警方已拘捕2名懷疑涉案警員，涉嫌襲擊致造成身體傷害案。謝振中重申不會姑息暴力行為，尤其涉及警員知法犯法，警方不會縱容及會依法辦事。

一名姓黃信報女記者與兩鄰居在將軍澳連儂牆行人隧道被斬。

凌晨將軍澳連儂牆斬人案釀三傷 女記者留醫ICU

今日（20日）凌晨將軍澳連儂牆發生斬人案，一名男子涉嫌用利刀斬傷隧道內三人，包括一名26歲《信報》副刊女記者，她現時留醫深切治療部，男子施襲後逃去。

另外今日民主黨立法會議員林卓廷召開記者會，指一名62歲老翁在6月26日因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，於獨立病房遭兩名軍裝分別警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。林卓廷斥行為「令人震驚及髮指」，促警方將兩警停職調查。