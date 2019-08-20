【警方記者會】818西環截查急救員惹爭議　警解釋居民憂治安報案

818民陣流水式集會當晚，大批警員在港鐵西營盤站A2出口對出德輔道中截查約10名急救員的隨身物品，搜查約半小時才批准離開，惹來公眾不滿，批評警方無理截查醫護示威者。警方在今日的例行記者會中解釋，警方接獲居民報案，指有不知名人士出入大廈，對治安感擔心，故警員到場截停13人，經問話及搜查後發現無特別，已讓他們離開。

事發於周日（8月18日）的民陣流水式集會，晚上約9時，約20名警員在德輔道中截查約10名急救員，要求身穿印有「急救員」或「十字」反光衣，以及穿黑衣的急救員脫下口罩，聲稱要核對身分證及樣貌；又要求急救員打開背囊，逐一展示袋中的急救用途物品及隨身物品，警員蹲下及把物件鋪在地上仔細檢查。警方搜查約半小時後往西區警署方向離開。有急救員事後表示「我們只是一群義務急救員，角色中立，不明白為何被無理搜身」。

警：市民報案不知名人士出入大廈

有關警方被指控周日在西區無理截查醫護示威者，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥澄清，在一星期前，西區警署人員接獲德輔道西附近市民報案指有不知名人士經常出入其大廈，對治安感擔心，至周日晚9時許，西區警署人員再在接獲居民報案，指在家中見到有不知名人士出入大廈，故警員晚上9時05分到場，在附近截停13人，經問話及搜查後發現無特別，已讓13名示威者離開。江永祥指事件反映不同公眾活動在民居附近進行時，居民見到陌生人出入，會對治安有所關注，警方進行截停、搜查時並非針對任何人或團體，上述事件中亦是因區內居民報案作出跟進。