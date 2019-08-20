【馬路染藍】青衣現「藍路」　網民疑水炮車漏水　警﹕無駛經青衣

網上今日流傳大量照片，指青衣有馬路被染成一片藍色，更有不少車輛被藍色染料彈中車身。有人質疑是警隊水炮車染色顏料污染道路、車輛，但亦有網民指在路邊見到兩個藍桶，懷疑有貨車跌下。警方今晚回覆事件指，人群管理特別用途車本月於公路行駛期間，並無駛經青衣一帶，亦無裝載任何顏色液體。

網上今日流傳大量照片，拍攝於青衣一帶的馬路，路面被藍色染料染成「藍路」，行駛車輛被藍色染料濺中車身難以清洗。據悉，現場為青衣南路一段三公里的路段，有網民發現路邊有藍色膠桶，懷疑裝載染料，疑由貨車跌下並令馬路染色。由於俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車曾噴射藍色染料作測試，令不少人懷疑是水炮車漏水令馬路變「藍路」。警方就事件作出回應指， 人群管理特別用途車本月於公路行駛期間，並無駛經青衣一帶，亦無裝載任何顏色液體。

水炮車水缸容量為6500公升，車頂左右兩台噴水裝置，有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式，每分鐘最少能射出1200公升水。車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置，水炮亦可混入催淚煙及顏料，因應行動需要，操作人員可選用噴灑或水柱模式。警方去年曾試用水炮，當時便混入藍色顏料。