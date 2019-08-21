【逃犯條例】元朗襲擊案一個月　網民發起港鐵「人肉連儂牆」活動

早上約8時，陸續有黑衣男女到達九龍塘站。 （陳蕾蕾攝）

【8:00】早上約8時，陸續有身穿黑衣、戴上口罩的男女現身九龍塘港鐵站，其中一名身穿黑衣的年輕女子在九龍塘站月台坐下，並向乘客展示「五大訴求，缺一不可」的標語。此外，約六名年輕人向月台兩方高舉手寫「毋忘元朗721」的標語，提醒他們當晚在元朗發生的恐怖襲擊仍未得到解決。

元朗西鐵站7月21日晚發生「無差別襲擊」案，多名身穿白衣男子，向西鐵站內的市民、乘客及記者等，用木棍、藤條等多款武器，不由分說進行攻擊，導致多人受傷。救護員消防員等迅即到場救人，亦險成攻擊對象。惟警方遲遲未到場，無法制止暴力事件發生。

今日為8月21日，即元朗襲擊案發生一個月，於本月內，警方先後拘捕28名男子，均涉嫌「非法集結」，惟全數均未被落案起訴。不少市民對此大為不滿，計劃於今日早上7時30分，發起「港鐵不合作運動」，初步選定九龍塘站、荔景站及炮台山站。

惟因擔心安全問題，「搞手」今日清晨臨時決定暫停不合作運動，但呼籲網民化身「人肉連儂牆」，將關於於721元朗事件的資料寫在便利貼，貼在身上，並在各鐵路站的月台、扶手電梯等地方展示，讓上班族記得這件事。「搞手」亦指，今次行動「不塞鐵」、「不口角」。至早上7時半，記者在九龍塘站、炮台山站等，均未見有網民行動；而大批身穿黃色衫的港鐵職員，則已在月台上準備。