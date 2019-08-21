警方海關聯合打擊走私活動　檢1,220萬元貨物

突發
撰文：
最後更新日期：

水警聯同海關進行反走私行動，檢獲1000萬貨物。今日早上10時半，警方聯同海關開記者會，交代行動詳情。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。