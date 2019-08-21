【警方記者會】將軍澳斬人男被起訴　北區病房有CCTV點解釋

警方下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部警司方志堅會見傳媒。今日是元朗無差別襲擊事件一個月，案件調查進度、今晚元朗會否再有風雲，會是其中一個焦點。此外，警方在過去的記者會上，仍未交代811少女在尖沙咀爆眼受傷原因、到底使用了多少過期催淚彈等問題。 警方表示，涉在將軍澳斬傷三人的男子，暫控涉案人三項傷人罪，明早在官塘裁判法院提堂。至於北區醫院警員涉虐打長者一案，警方表示，要再理解家屬何時提出病房有CCTV。

【17：50】被問到721當晚鐵路警區有否到元朗處理案件，江稱當時第一時間到現場是元朗分區同事，手頭上沒有調配鐵路警區資料在手，隨即引起記者不滿，質疑事隔一個月仍沒資料。謝振中補充，過去兩個月發生太多事件，並非警方沒有資料，而是無法記起所有資料，而當時上環有示威活動，鐵路警區當刻沒有被派往元朗處理。

有消息指部分警區取消警員落地巡邏（行beat），改以警車巡邏，謝振中承認，因應兩個多月的情況，某些總區人手有作出調配及調節，以確保現有資源安排下仍能夠處理緊急個案，對中包括對人命財產受影響的緊急個案，處理有示威者刻意阻塞道路，及報案是否有其他政府部門可以處理。謝強調，明白公眾對行beat服務有期望，強調並非沒有巡邏人員，只是改巡邏車巡邏，有效在大規模地區增強流動性及靈活性，絕不影響警方提供緊急服務。

【17：48】被問到早前新屋嶺拘留中心，有被捕人士指遲遲未能接見律師，李桂華指於新屋嶺處理的案件較多，有36名犯人接見律師。一般如被捕人需要接見律師警方會安排，而如人士想見律師，但不知道是那個律師，警方會提供律師名冊給他參考，第三個情況是如律師非當事人聘請，是律師自行來欲見犯人，警方經過核實而犯人想見，警方會安排接見，但就接見時間等他沒有個別個案資料提供。

【17：50】被問到721元朗黑夜事件，元朗區助理指揮官（刑事）游乃強當時有進入南邊圍村，有片段拍得他有與白衣人交談現象，警方有否內部調查當日警員與白衣人有任何來往，當時有檢走鐵通等武器又是否有關，李桂華指每一樣證物警方都會調查，希望能反映於檢控中。而對於警黑勾結指控，他指自己是調查單位沒有補充，但指「以我所知有其他執法部門睇緊呢個問題」。有在場傳媒問「係咪ICAC（廉政公署）」，李桂華指「我唔知呀」。謝振中表示現時針對721元朗黑夜，警方有超過70個投訴，投訴警察課正處理，另外有司法覆核進行中，有否其他執法部門調查，警方不會評論。

【17：45】另外被問到對於811銅鑼灣一名男示威者被喬裝警員按壓地上血流一地，被捕男子已請求警員不要按壓其頭部，另外片段見到疑有警員用警棍擊向男子頭部，根據《刑事罪行酷刑條例》行為是否已涉及酷刑，李桂華指條例稱如公職人員執行公務時，蓄意令他劇烈痛苦、腫痛等，就等如酷刑，但當日由片段中見到，兩名警員壓住有關人士頭部，人士有輕微掙扎，但片段中未見警員有擊打男子頭部，但指「佢講好多嘢，話我已經被捕喇」，李覺得同事用適當武力制服拘捕，但事前事主有否因拒捕受傷，李指資料不足、無看到前段片段，他不能決定，但根據該片段來說他認為並非酷刑。再被問到為何事主已被制服仍被壓住，李指自己「我查案，唔係戰術專家」，但指壓住人士是為制服，避免事件惡化及受傷，之後便會上手銬或索帶。

【17：40】對於北區醫院案件警員未有調查醫院有否閉路電視，謝振中指同意調查時閉路電視是基本要考慮的調查因素，同事當時有考慮過病房有否閉路電視，但他認為沒有，所以他作出判斷，但現時發現原來醫院特別房間有（閉路電視），即當時的判斷錯誤，謝指每個調查人員「當刻你話如果佢完全無考慮呢樣嘢，咁可能係佢其中考慮嘅時候有諗漏咗」，基於他認為公立醫院病房覆蓋病床位置無閉路電視，因此他未有聯絡醫院是事實，被問到警方會否道歉，謝指同事調查「有改善空間」。

【17：30】被問到警方會否公開有關北區醫院案件中，將口供及錄影片段公開，江永祥指警方需確保日後刑事程序及報案人的法律權益不受影響，警方仍有重要涉案人士，如證人及其他有機會干犯罪案人士，如公開有關資料，「會唔會畀咗佢著數」，如夾口供或了解情況讓自己知道日後應怎解答。江又指如案件日後有足夠證據上法庭，所有證據都會公開審理，現時警方認為不適合將案件重要資料公開。

【17：26】對於昨日太古站示威、今晚亦有市民發起於元朗站默站，江永祥指警方一樣與港鐵有密切聯繫，就個別事件港鐵職員必然會第一手進行處理，如有明顯突發或刑事事件警方會到場協助，但如非即時有刑事成分，如昨日有人向站長理論，就需要港鐵先進行評估，包括職員能否處理，有否破壞社會安寧及刑事情況，港鐵會聯絡鐵路警區安排處理，江指有信心鐵路警區有充足人手及能力處理。

【17：20】對於網上煽動犯罪情況，李桂華指於很多現有法律可以處理網上罪案，例如刑事恐嚇等，現時警方網絡安全及科技罪案調查科專責調查有關案件。有關將軍澳傷人案，江永祥指被捕人的犯案動機由多方面組成，包括早前提及男子曾喝酒，可能曾於現場人士有爭執，以及最近有工作上問題。

【17：18】有傳媒根據電視片段，指8.11當晚葵芳站內有示威者噴射滅火桶，現場環境模糊不清，煙霧彌漫，卻有警員跑入站內射催淚彈，質疑現場指揮官或警員是否了解現場情況？江永祥表示，根據警隊戰術指引，發射催淚彈非射向人體，而是朝一個方向發射，製造與示威者一個安全距離，而現場指揮官及警員，均可視乎當時情況，如同袍有危險，警員都可使用催淚煙或橡膠彈，指揮官都可以作出指令，強調相信警員是根據「眼前見到嘅嘢，而唔係電視畫面作決定」。

【17：15】由於催淚煙含化學物，有傳媒關注警方有否向港鐵提供協助，進行清理。警隊行動部警司方志堅表示，「我哋唔係專家，要依賴生產商及專家意見」，方指催淚煙屬浮游粒子，爆發受眾會流眼水及咳漱，據指引及醫學文憲，如果受眾離開範圍後十至二十分鐘就會復完，沒有長遠影響。據警醫療顧問確認，催淚煙粒子一般會隨風吹散，只有極少數會沉澱在空氣不流通地方，效果極之微弱，對於會否對清潔工人帶來不良影響，相信極微，毋須過份憂慮。

受虐老翁兒子曾稱，當值警員拒絕將「醫院有閉路電視」寫落口供，謝振中投訴檔案有雙方簽署，內裏沒提及相關字句，而且，投訴課報案室只有錄像，但沒有錄音，未能確認指控是否屬實。謝認同事件調查中，同事礙於經驗，決定沒需要聯絡醫院，警隊認為是個別事件，對相關行為表示震驚，非常失望，個別行為絕對影響警形象，姑負公眾期望，同事的努力，話畢謝一度哽咽。謝平伏情緒後，指警隊對任何暴力事件零容忍，會不偏不倚盡力調查，將涉事人繩之於法，必定嚴肅處理，提升市民信心信任，在全面調查後，會向事主人作完整交代，未有回應會否作出道歉。現時被的兩名警員隸屬上水警署巡邏小隊，便裝警原屬大埔警區刑事調查隊，三人在6月至今沒有參與任何大型活動行動，及出作任何拘捕。

【17：10】對於一名英駐港領事職員於內地被拘留事件，江永祥指有事主為一名持香港身份證的香港居民，警方於8月8日接獲其家屬接案，翌日該個失蹤人口個案由西九龍失蹤人口調查隊接手調查，警方調查發現事主經羅湖口岸於8月8日中午離境，其後沒有回港紀錄，警方聯絡科亦有向內地部門詢問有關事主的下落，但仍未獲內地方回覆。江永祥指有關內地當局指拘留一名香港居民，他剛於記者會前從網上新聞見到消息。江指出警方及內地公安有相互通報機制，如內地當局有向任何香港居民，因刑事強制措施被拘留，包括被捕、取保候審、監視居住或非正常死亡，內地當局應通知警方，警方會通知事主家人，以保障居民的權利，但行政拘留並不包括於機制內，或因此警方未有接獲內地通知。江永祥指與西九高鐵站安排無關，相互通報機制無地域限制，是內地執法機關可行使權力的地方就適用。

【16：56】提及六旬老翁懷疑被兩名軍裝警員於獨立病房濫用私刑，事主兒子批評一直沒收到聯絡，謝振中表示，當投訴警察課收到投訴後，已交由新界北投訴調查隊跟進，警方在7 月頭至８月頭分別4次接觸投訴人，包括兩次電話及兩次電郵，但其後未有收到回覆，

【16：53】事主兒子曾向警方指涉案紊亂病人休息室有閉路電視，為何警方一直未有向院方索取片段？謝稱翻查與事主兒子紀錄，未有提及房內有閉路電視一事，需要再理解，謝又指出，一般處理涉刑事的投訴，會先處理刑事調查，之後再處理投訴，直至警方昨日見到片段後認為案情比投訴更嚴重，已在短時間內先後拘捕兩名軍裝警及一名已辭職的便衣警。

【16：50】謝又指出，由於調查隊一般認知，病房是沒有閉路電視，因為沒有聯絡醫院索取片段，醫院亦沒有主動提及，謝稱留意到有片段顯示，有病房門外貼有閉路電視告示，與醫院了解後，涉案房間是紊亂病人休息室，是特別房間，但根據調查隊經驗，病房是不會有閉路電視，強調警方不會刻意拖延調查。

【16：45】對於北區醫院案件兩名涉案警員涉「襲擊致造成身體傷害」被捕，李桂華指拘捕時警方需要以一個罪名作拘捕涉案人士，與最後警方以何罪名作檢控是不同，警方作拘捕是會考慮一個合適的罪名，根據當時他面前的資料及證據，包括案中出現的閉路電視的片段，罪名是調查的起點，但其後調查人員搜集更多證據，包括醫院及其他來源，如經過調查及律政司意見，或再會增加其他嚴重罪名，李指警方並無意減輕兩警罪名。

【16：40】有關北區醫院案跟進，謝振中指有關投訴是涉及一宗刑事案件，根據監警會的投訴指引，警方會先進行刑事案件的調查，投訴案中的事主是一名被捕人，因此警方會先行處理刑事案件。另外有關投訴人是事主的代表人，警方一般情況會先直接向事主了解事件情況，而非未接觸到事主就展開調查。於昨日記者會上展示的閉路電視片段為重要證據，警方因此非常重視及即時以刑事方向調查。

【16：31】被問到港鐵的閉路電視能否由警方查看，江永祥指警方日常需要處理港鐵發生的事件，包括刑事案件、列車服務延遲等，警方鐵路警區控制中心可以實時看到車站的閉路電視，但有關伺服器歸港鐵公司所有，警方只能觀看而不能錄影或留紀錄。江又指港鐵網絡有超過90個車站，警方會於有需要情況下查看。而警察總部，亦非日日會觀看有關閉路電視，有需要時方會經鐵路警區協調，港鐵會將個別閉路電視訊號傳送到警隊，如於喜慶節日人群管理行動，警方會將個別出入站口的閉路電視作監察流量。

而於刑事調查上，江永祥指警方如需要取得閉路電視片段，是需要取得法律搜令，到港鐵公司方會將個別閉路電視片段交警方作證據。於721元朗黑夜，江永祥指警方不需靠閉路電視，從999報案、新聞片段亦差不多第一時間知悉事件。

【16：28】有關721元朗黑夜調查進度，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，案件由新界北總區重案組負責，警方拘捕28人，現時進度已與律政司商討個別個案的合適控罪及證據，為加強日後於檢控過程的勝算，有工作仍在進行中，警方會仍繼續索取法律意見。

【16：25】提及六旬老翁懷疑被兩名軍裝警員於獨立病房濫用私刑，事主兒子批評一直沒收到聯絡，謝振中表示，當投訴警察課收到投訴後，已交由新界北投訴調查隊跟進，警方在7月初至8月初分別4次接觸投訴人，包括兩次電話及兩次電郵，但其後未有收到回覆。

【16：22】事主兒子曾向警方指涉案紊亂病人休息室有閉路電視，為何警方一直未有向院方索取片段，謝稱翻查與事主兒子紀錄，未有提及房內有閉路電視一事，需要再理解，謝又指出，一般處理涉刑事的投訴，會先處理刑事調查，之後再處理投訴，直至警方昨日見到片段後認為案情比投訴更嚴重，已在短時間內先後拘捕兩名軍裝警及一名已辭職的便衣警。

謝又指出，由於調查隊一般認知，病房是沒有閉路電視，因為沒有聯絡醫院索取片段，醫院亦沒有主動提及，謝稱留意到有片段顯示，有病房門外貼有閉路電視告示，與醫院了解後，涉案房間是紊亂病人休息室，是特別房間，但根據調查隊經驗，病房是不會有閉路電視，強調警方不會刻意拖延調查。

【16：20】江永祥指網上有人指控，警方人群管理特別用途車（水炮車）於途經青衣時漏出顏色水污染道路及車輛，江永祥澄清今個月水炮車公路行駛其間無途經過青衣一帶，周日出動戒備亦沒有裝備過顏色水。

【16：15】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，警方昨日無新拘捕及新法庭案件，昨日無警員受傷，亦無使用彈藥。江永祥又交代昨日將軍澳斬人案，警方高度重視案件，昨日凌晨約1時36分接報後，警方衝鋒隊及將軍澳警區同事於4分鐘後到場，進行掃蕩及調查，警方於早上已確定被捕人居住位置，並於下午3時於羅湖拘人，男子今日被控3項傷人罪，明早提堂。

【16：10】謝振中指近期全港有市民於公共地方張貼「連儂牆」表達意見，謝指明白有關地點較高風險，不時發生爭執、打架及暴力襲擊案件，警方重視案件，由6月至8月20日，有關地方發生的刑事調查案件有57宗，警方拘捕47人，案件主要由刑事毀壞引申，涉及罪名包括打鬥、普通襲擊、藏有攻擊性武器等，警方執法不會偏幫任何一方，呼籲市民不要因意見不同透過暴力表達意見，警方會不偏不倚執法。

【16：05】警察公共關係科總警司謝振中，先就昨日記者會後因記者身份的問題作回應，他指警方記者會受新聞界關注，包括海外及內地傳媒，他希望互相尊重採訪自由，警方一向以便利記者採訪為大前題，警察公共關係科有辨識記者程序，有關程序與其他政府記者會大致一樣。

721元朗黑夜事件引起廣泛關注，當晚大批白衣人手持藤條，闖入元朗西鐵站無差別襲擊市民及乘客，有人被打至背部開花，另外有孕婦受襲，亦有多名記者被打，事件造成45人受傷。事件發生至今一個月，警方先後拘捕了28人，全部涉嫌非法集結，但暫未有人被落案檢控。

北區醫院案三人被捕 將軍澳斬人案男子羅湖落網

警方昨日的例行記者會，就有關北區醫院6月一名六旬老翁懷疑被兩名軍裝警員於獨立病房濫用私刑，表示高度關注案件，已拘捕2名懷疑涉案警員，涉嫌襲擊致造成身體傷害，另外至傍晚警方又再多拘一名已離職警員。另外有關將軍澳斬人案，警方指昨日於羅湖拘捕一名50歲男子涉嫌傷人。