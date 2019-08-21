【警方記者會．直播】將軍澳斬人男被起訴　北區病房有CCTV點解釋

警方下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部警司方志堅會見傳媒。今日是元朗無差別襲擊事件一個月，案件調查進度、今晚元朗會否再有風雲，會是其中一個焦點。此外，警方在過去的記者會上，仍未交代811少女在尖沙咀爆眼受傷原因、到底使用了多少過期催淚彈等問題。 警方表示，涉在將軍澳斬傷三人的男子，暫控涉案人三項傷人罪，明早在官塘裁判法院提堂。至於北區醫院警員涉虐打長者一案，警方表示，要再理解家屬何時提出病房有CCTV。

【17：26】對於昨日太古站示威、今晚亦有市民發起於元朗站默站，江永祥指警方一樣與港鐵有密切聯繫，就個別事件港鐵職員必然會第一手進行處理，如有明顯突發或刑事事件警方會到場協助，但如非即時有刑事成分，如昨日有人向站長理論，就需要港鐵先進行評估，包括職員能否處理，有否破壞社會安寧及刑事情況，港鐵會聯絡鐵路警區安排處理，江指有信心鐵路警區有充足人手及能力處理。

【17：20】對於網上煽動犯罪情況，李桂華指於很多現有法律可以處理網上罪案，例如刑事恐嚇等，現時警方網絡安全及科技罪案調查科專責調查有關案件。有關將軍澳傷人案，江永祥指被捕人的犯案動機由多方面組成，包括早前提及男子曾喝酒，可能曾於現場人士有爭執，以及最近有工作上問題。

【17：10】對於一名英駐港領事職員於內地被拘留事件，江永祥指有事主為一名持香港身份證的香港居民，警方於8月9日接獲其家屬接案，翌日該個失蹤人口個案由西九龍失蹤人口調查隊接手調查，警方調查發現事主經羅湖口岸於8月9日中午離境，其後沒有回港紀錄，警方聯絡科亦有向內地部門詢問有關事主的下落，但仍未獲內地方回覆。江永祥指有關內地當局指拘留一名香港居民，他剛於記者會前從網上新聞見到消息。江指出警方及內地公安有相互通報機制，如內地當局有向任何香港居民，因刑事強制措施被拘留，包括被捕、取保候審、監視居住或非正常死亡，內地當局應通知警方，警方會通知事主家人，以保障居民的權利，但行政拘留並不包括於機制內，或因此警方未有接獲內地通知。江永祥指與西九高鐵站安排無關，相互通報機制無地域限制，是內地執法機關可行使權力的地方就適用。

【16：56】提及六旬老翁懷疑被兩名軍裝警員於獨立病房濫用私刑，事主兒子批評一直沒收到聯絡，謝振中表示，當投訴警察課收到投訴後，已交由新界北投訴調查隊跟進，警方在7 月頭至８月頭分別４次接觸投訴人，包括兩次電話及兩次電郵，但其後未有收到回覆，

【16：53】事主兒子曾向警方指涉案紊亂病人休息室有閉路電視，為何警方一直未有向院方索取片段？謝稱翻查與事主兒子紀錄，未有提及房內有閉路電視一事，需要再理解，謝又指出，一般處理涉刑事的投訴，會先處理刑事調查，之後再處理投訴，直至警方昨日見到片段後認為案情比投訴更嚴重，已在短時間內先後拘捕兩名軍裝警及一名已辭職的便衣警。

【16：50】謝又指出，由於調查隊一般認知，病房是沒有閉路電視，因為沒有聯絡醫院索取片段，醫院亦沒有主動提及，謝稱留意到有片段顯示，有病房門外貼有閉路電視告示，與醫院了解後，涉案房間是紊亂病人休息室，是特別房間，但根據調查隊經驗，病房是不會有閉路電視，強調警方不會刻意拖延調查。

【16：45】對於北區醫院案件兩名涉案警員涉「襲擊致造成身體傷害」被捕，李桂華指拘捕時警方需要以一個罪名作拘捕涉案人士，與最後警方以何罪名作檢控是不同，警方作拘捕是會考慮一個合適的罪名，根據當時他面前的資料及證據，包括案中出現的閉路電視的片段，罪名是調查的起點，但其後調查人員搜集更多證據，包括醫院及其他來源，如經過調查及律政司意見，或再會增加其他嚴重罪名，李指警方並無意減輕兩警罪名。

【16：40】有關北區醫院案跟進，謝振中指有關投訴是涉及一宗刑事案件，根據監警會的投訴指引，警方會先進行刑事案件的調查，投訴案中的事主是一名被捕人，因此警方會先行處理刑事案件。另外有關投訴人是事主的代表人，警方一般情況會先直接向事主了解事件情況，而非未接觸到事主就展開調查。於昨日記者會上展示的閉路電視片段為重要證據，警方因此非常重視及即時以刑事方向調查。

【16：31】被問到港鐵的閉路電視能否由警方查看，江永祥指警方日常需要處理港鐵發生的事件，包括刑事案件、列車服務延遲等，警方鐵路警區控制中心可以實時看到車站的閉路電視，但有關伺服器歸港鐵公司所有，警方只能觀看而不能錄影或留紀錄。江又指港鐵網絡有超過90個車站，警方會於有需要情況下查看。而警察總部，亦非日日會觀看有關閉路電視，有需要時方會經鐵路警區協調，港鐵會將個別閉路電視訊號傳送到警隊，如於喜慶節日人群管理行動，警方會將個別出入站口的閉路電視作監察流量。

而於刑事調查上，江永祥指警方如需要取得閉路電視片段，是需要取得法律搜令，到港鐵公司方會將個別閉路電視片段交警方作證據。於721元朗黑夜，江永祥指警方不需靠閉路電視，從999報案、新聞片段亦差不多第一時間知悉事件。

【16：28】有關721元朗黑夜調查進度，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，案件由新界北總區重案組負責，警方拘捕28人，現時進度已與律政司商討個別個案的合適控罪及證據，為加強日後於檢控過程的勝算，有工作仍在進行中，警方會仍繼續索取法律意見。

【16：25】提及六旬老翁懷疑被兩名軍裝警員於獨立病房濫用私刑，事主兒子批評一直沒收到聯絡，謝振中表示，當投訴警察課收到投訴後，已交由新界北投訴調查隊跟進，警方在7月初至8月初分別4次接觸投訴人，包括兩次電話及兩次電郵，但其後未有收到回覆。

【16：22】事主兒子曾向警方指涉案紊亂病人休息室有閉路電視，為何警方一直未有向院方索取片段，謝稱翻查與事主兒子紀錄，未有提及房內有閉路電視一事，需要再理解，謝又指出，一般處理涉刑事的投訴，會先處理刑事調查，之後再處理投訴，直至警方昨日見到片段後認為案情比投訴更嚴重，已在短時間內先後拘捕兩名軍裝警及一名已辭職的便衣警。

謝又指出，由於調查隊一般認知，病房是沒有閉路電視，因為沒有聯絡醫院索取片段，醫院亦沒有主動提及，謝稱留意到有片段顯示，有病房門外貼有閉路電視告示，與醫院了解後，涉案房間是紊亂病人休息室，是特別房間，但根據調查隊經驗，病房是不會有閉路電視，強調警方不會刻意拖延調查。

【16：20】江永祥指網上有人指控，警方人群管理特別用途車（水炮車）於途經青衣時漏出顏色水污染道路及車輛，江永祥澄清今個月水炮車公路行駛其間無途經過青衣一帶，周日出動戒備亦沒有裝備過顏色水。

【16：15】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，警方昨日無新拘捕及新法庭案件，昨日無警員受傷，亦無使用彈藥。江永祥又交代昨日將軍澳斬人案，警方高度重視案件，昨日凌晨約1時36分接報後，警方衝鋒隊及將軍澳警區同事於4分鐘後到場，進行掃蕩及調查，警方於早上已確定被捕人居住位置，並於下午3時於羅湖拘人，男子今日被控3項傷人罪，明早提堂。

【16：10】謝振中指近期全港有市民於公共地方張貼「連儂牆」表達意見，謝指明白有關地點較高風險，不時發生爭執、打架及暴力襲擊案件，警方重視案件，由6月至8月20日，有關地方發生的刑事調查案件有57宗，警方拘捕47人，案件主要由刑事毀壞引申，涉及罪名包括打鬥、普通襲擊、藏有攻擊性武器等，警方執法不會偏幫任何一方，呼籲市民不要因意見不同透過暴力表達意見，警方會不偏不倚執法。

【16：05】警察公共關係科總警司謝振中，先就昨日記者會後因記者身份的問題作回應，他指警方記者會受新聞界關注，包括海外及內地傳媒，他希望互相尊重採訪自由，警方一向以便利記者採訪為大前題，警察公共關係科有辨識記者程序，有關程序與其他政府記者會大致一樣。

721元朗黑夜事件引起廣泛關注，當晚大批白衣人手持藤條，闖入元朗西鐵站無差別襲擊市民及乘客，有人被打至背部開花，另外有孕婦受襲，亦有多名記者被打，事件造成45人受傷。事件發生至今一個月，警方先後拘捕了28人，全部涉嫌非法集結，但暫未有人被落案檢控。

北區醫院案三人被捕 將軍澳斬人案男子羅湖落網

警方昨日的例行記者會，就有關北區醫院6月一名六旬老翁懷疑被兩名軍裝警員於獨立病房濫用私刑，表示高度關注案件，已拘捕2名懷疑涉案警員，涉嫌襲擊致造成身體傷害，另外至傍晚警方又再多拘一名已離職警員。另外有關將軍澳斬人案，警方指昨日於羅湖拘捕一名50歲男子涉嫌傷人。