【元朗黑夜滿月．直播 】數百市民站內靜坐　PTU進駐南邊圍外

721元朗黑夜令全城嘩然，大批白衣人持籐條闖入西鐵站襲擊乘客，有人被打至背脊開花，有孕婦被打至倒地，更有記者遇襲，最終導致45人受傷送院。然而，事發至今，警方雖拘捕了28人，全部涉嫌非法集結，但暫未有人涉傷人被捕、也暫未有人被落案起訴，被質疑警黑合作。 事發一個月，市民依然義憤難平，發動今晚7時在元朗站靜坐抗議，反對警黑勾結，呼籲市民穿黑衣及戴口罩參與。傍晚時分，西鐵元朗站已有不少市民手持標語默站，而事發當晚有大批白衣人聚集的南邊圍村外，今晚仍有不少機動部隊人員進駐，嚴陣以待。 對於警黑勾結指控，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在警方例行記者會上漏口風，指「有執法部門睇緊呢個問題」，但拒透露是否廉政公署等機構。

【2000】當晚被白衣人打傷的民主黨立法會議員林卓延向集會人士講話，批評立法會議員何君堯及梁志祥惡意中傷他，反指他在721當晚率300 黑衣人到元朗作出挑釁，要求當晚與白衣人握手的何君堯解釋。林又表示，他正處理元朗黑夜的後續法律程序，呼籲目擊者向他聯絡，「為元朗人，香港市民討一個公道！」

【1949】 在F對出範圍，設有物資站，有水、紙包飲品、口罩，持續有市民捐水等，並免費派發保護裝備等如眼罩3M、豬咀6005得，紙牌寫明「用得著先好拎」。

【1930】元朗西鐵站大堂整層已擠滿人，大部分穿著黑衫，並大叫口號「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」、「黑警還眼」、口號「何君堯黑社會」等，但留有一條通道予行人，入閘後的範圍亦陸續有市民逗留。現場有人派口罩等。持續有穿黑衣市民由月台搭電梯來到聚會現場，亦有穿黑衫市民由商場形點進入。西鐵站內的大部分店鋪有如常營運，如東海堂、便利店7-11、華御結等。

【1910】約有數百名市民在元朗西鐵站大堂位置聚集，有幾批穿著黑衫市民在一旁靜坐。在G出口的地面有蓋範圍，有數十名市民在放映會圍觀元朗黑夜事件一個月的「記錄片」，有人自發在牆及柱上貼「文宣」等。現場所見，有多名穿著粉紅色背心的港鐵職員，為兼職的客務資訊服務員，負責維持通道暢通，讓乘客順利進出閘口，有現場的兼職員工指，據他們了解今晚安排了約60名兼職員工。

【1800】今日是元朗黑夜一個月，市民發起今晚7時至11時在西鐵元朗站靜坐抗議，反對警黑勾結。下午的元朗氣氛大致平靜，大馬路未見有人群聚集，相反，元朗站內陸續市民有參與靜坐，部分人手持標語，要求政府及警方還市民公道。

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【17:00】警方今日的例行記者會上，被問到721元朗黑夜調查進度，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，案件由新界北總區重案組負責，警方拘捕28人，已與律政司商討個別個案的合適控罪及證據，為加強日後於檢控過程的勝算，有關工作仍在進行中，警方會仍繼續索取法律意見。

外界關注元朗黑夜涉及警黑勾結，有傳媒提到當晚元朗區助理指揮官游乃強到南邊圍村後未有即時拘捕白衣人，游及部分警員亦被發現進入後與白衣人交談，被到警方會否到相關人員作出內部調查？李桂華表示：「對於警黑勾結指控,，我係一個調查單位冇補充，但以我所知有其他執法部門睇緊呢個問題。」台下有記者問是否廉政公署？李苦笑：「我唔知呀。」

在旁的警察公共關係科總警司謝振中稱，投訴警察課已收到超過70個投訴，銪一宗司法覆核案件，對於是否有執法機構跟進沒有補充。有傳媒追問游乃強是否被查，李僅覆稱：「照謝sir講法。」