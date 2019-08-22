【逃犯條例】6月示威被抄身份證　港男北京被扣10小時拒入中國境

英駐港領館職員被中國內地行政拘留行蹤成謎，再有港人赴內地被查電話一度失聯。網上流傳一名姓譚港人，昨（21日）下午登上前往北京的飛機，抵達後空中服務員傳召譚，其後譚被兩名公安帶走，被視為影響國家安全不允許入境。 譚透過朋友留言指6月9日曾在舊灣仔警署被紀錄身份證，質疑香港警察將港人資料移交予內地公安。國泰航空暫未回覆查詢。警方今（22日）午於警總例行記者會上回應事件，指未有就事件收到通報，而警方則未曾向中國內地執法部門提供相關港人資料。

警方在灣仔舊警署外搜查約200多人，指他們涉及非法集結。（資料圖片／李澤彤攝）

港人稱赴內地被查電話，更被扣留超過7小時。網上流傳港人譚X翔8月21日乘坐國泰港龍航空KA902下午2時20分班機前往北京，抵京後空中服務員傳召譚：「譚X翔先生請聯絡機艙服務員（Mr Tam X Cheung please kindly approach our cabin crew.）」其後譚被兩名公安帶走，期間向朋友表示電話已被「清理（clean）」。

網上流傳港人譚X翔8月21日乘坐國泰港龍航空KA902下午2時20分班機前往北京，其後被兩名公安帶走。 譚先生透過朋友留言指經歷10小時扣留，今早被遣返香港，更稱另有一名港人被扣留17小時，同行返港。他講述昨晚6時許抵達北京，艙門良久未有開啟，後來被傳召要求落機，遭公安鎖上手扣帶到羈留所。譚在羈留所被查手機、查電腦，主要遭精神折磨，最後被視為影響國家安全不允許入境。他透露6月9日曾在舊灣仔警署被紀錄身份證，質疑香港警察將港人資料移交予內地公安。 警察公共關係科高級警司江永祥今天下午於警總例行記者會上回應記者就事件的提問，指在現有的相互通報機制下，警方未有就事件收到通報，手上亦無收到任何相關資料。江永祥並指，警方沒有將參與示威人士，或於該段時間期間，警員截查身分證所得的資料交預中國內地執法部門。

翻查資料，KA902昨晚6時13分抵達北京首都機場。香港01向國泰航空查詢，暫未獲回覆。入境處發言人表示未有就此事收到港人求助。