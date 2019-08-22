【警方記者會．直播】否認政總高層曾施催淚彈　警：攝影角度問題

昨日為元朗白衣人襲擊事件一個月，網民發起元朗站靜坐，數百市民到場參與，晚上一度與警方對峙。警方早前拘捕28名「白衣人」涉非法集結，直至今日，事態終有進一步發展，其中兩名男子被控「參與暴動」，明日於粉嶺裁判法院提堂。 政府於六七暴動後數年，修訂《公安條例》納入暴動罪，法例18條和19條分別定義「非法集結」以及「暴動」，及訂明任何「參與」有關行為者，均會分別觸犯非法集結罪及暴動罪，其最高刑罰分別為5年及10年。 警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司江永祥、網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑及行動部警司方志堅今日下午4時出席記者會，料會就元朗白衣人襲擊事件作交代。

警方8月22日於警總內舉行例行記者會。

【1728】被問到元朗黑夜兩名被控人士為何只涉暴動罪，其他人士有何安排，謝振中表示，警方正就其他26名被捕人士控罪向律政司尋求意見，在決定每個個案合適的控罪前，調查程序是需要長時間蒐集證據，每個個案不能相提並論。

【1723】被問到一名男子在北區醫院被警員虐待，兩名警員僅被控襲擊致造成實際身體傷害(AOABH)，是否以較輕的控罪保護相關警員，謝振中表示，拘捕的罪名不等於日後會檢控的罪名，當完成調查及蒐集所須證據後，會向律政司尋求意見，再決定最終控罪。

【1712】莫俊傑展示針對警方的圖片，有記者質疑網上亦有針對示威者的言論，但警方未有展示，警方做法是否偏頗？莫俊傑表示，不論任何人於網上發布失實資訊，均會受到法律制裁，如有人覺得自己是受害者，呼籲有關人士舉報，警方會不偏不倚調查，而警員的敏感資料被披露是事實，而且有系統地披露。

再被問到8月5日警方為何在政府大樓高樓層施放催淚煙，行動部警司方志堅表示，當日有大量暴力示威者霸佔夏慤道及夏慤道天橋，示威者更向駐守政總的警員掟磚及使用鋼珠襲擊，當時警方於適當、安全距離作出驅散。

【1706】將軍澳斬人案疑兇曾潛逃內地，但當日警方很早到場，荃灣刀手事件亦是警方到場但很早收隊，警方是否「不作為」，又荃灣刀手是否已拘捕，江永祥表示，早兩日提於在接報五分鐘內有衝鋒隊及警區人員到場，警員在場掃蕩及找附近大廈的保安了解情況及翻查閉路電視，他稱「完全不認同」指警方「不作為」，警方感謝市民主動為警方提供協助，但根據資料，當日警員曾與保安員作調查，得到資料後有「洗樓」及掃蕩，結果最重要，疑兇已被拘捕及上庭。

至於荃灣案件由重案組接手調查，一兩周前答回應，當日警方在15分鐘內到場，根據現場報案人資料作掃蕩，找不到疑兇。警方在調查上面對困難，當日受傷人士不願意對警方作協助，呼籲他們與重案組聯絡，提供更多資料作調查。關於如何防範，警方在不同事件已進行，會因應不同情報，會作高調巡邏，早一兩周前有大量軍裝及便裝警員在附近巡邏及戒備，「預防好過要破案或等件事發生咗，係我哋一貫嘅做法」。

【1700】警方讀出懷疑示威者於網上討論區的言論，被記者質問是否鼓吹仇恨，莫俊傑指網上討論的特點為隱藏性高，不是說有關言論一定是由示威者發布，香港一向尊重言論自由，但警方擔憂討論會演變成極端思想，而舉出的例子是網上廣泛所看到，莫俊傑強調於網上發布有關言論亦可犯法，屬刑事恐嚇，亦有法律責任，讀出是希望讓市民知道，網上的確有很多失實言論，相片亦可能被修改。謝振中補充，警方有責任將犯罪信息向市民將傳達，警方透過截圖讀出有關言論，解釋有關言論及行為可觸犯法例。

【1657】被問到對支持反修例人士及撐警人士均有遭起底，警方至今接獲多少宗非警員人士遭起底的報案、是否有拘捕及主動調查，莫俊傑表示，就報案人士暫時無法提供數據，但現實世界的法例在網上適用，披露個人資料、恐嚇傷害事主或家人，均是香港法例不容許，警方會不偏不倚執法，他任何人認為自己是受害者，呼籲他們作舉報，讓警方跟盡及調查。

【1642】網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑交代，由6月開始，至今有1614名警員家屬個人資料被起底，有警員個人資料於網上被披露，包括警員姓名、身份證號碼生日日期、照片被廣泛發佈，而警察子女就讀學校、班級等資料亦被公開，被起底警員受不同程度滋擾、恐嚇，包括電話滋擾、借貸、網購，有警員家人收到信件，信件內容表示會以殘暴方法殺害家人。

莫俊傑又指，示威者於現實進行暴力行為，向警察宿舍暴力，扔磚，莫俊傑指，除了網上媒體被披露資料，有人亦透過網上煽動其他人犯法，包括鼓勵用丫叉彈珠破壞警署，分享有關製作汽油彈圖片，又指網民言論非常暴力，網民討論用甚麼類型刀可令警員致死，鼓勵其他人到宿舍「搞」警員家人，導致示威中有人襲擊警員及警署，而且有關行動越來越激進，而警方的確有行動搜獲爆炸品、汽油彈、刀。

莫俊傑提醒市民應factcheck，以免傳閲不是事實的訊息。

【1636】謝振中指，元朗站為區內市民的重要交通樞紐，肆意破壞港鐵設施必然對市民生活極大影響，社會不接受有人爭取自己的訴求，罔顧他人權利。

【1631】網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，有網上圖片顯示警員手持磚頭，懷疑向示威者擲磚頭，警方播放片段，指該名警員將磚頭放到地上，而不是投擲。

有指警員用腳踢示威者頭部，踢走示威者口罩，警方播放兩條分別低像素及高像素影片，警方指低像素影片顯示警方好像用腳踢示威者頭部，而高像素影片顯示警員是用手脫去示威者口罩，而不是用腳。

【1624】江永祥指，海外媒體指，警員在八月五日在政府大樓高樓層施放催淚煙，有網上流言指在二十樓，警方在此澄清，無派員在政府大樓高層發射催淚煙。警方看過相關片段，「相信係攝影角度問題」，警員在近地面地方高角度發射催淚彈，催淚彈掉下。當日有暴力示威者在夏慤道行人天橋向政總駐守水馬警員掟磚及使用鋼珠襲擊，約兩、三層樓高，指揮官評估下，在政總四、五樓平台發射過層催淚煙，驅散該批示威者。在使用催淚彈或其他武器要在戰術上有利的地方使用作驅散。

【1617】警察公共關係科高級警司江永祥指，昨（21日）晚元朗驅散行動中，拘捕兩名男子涉非法集結，分別為27及36歲，現正被扣查，行動中無警員受傷，使用了一發橡膠子彈。就前日將軍澳的斬人案，被捕人士被檢控傷人罪，今日較早在在觀塘法院提堂。

【1609】警察公共關係科總警司謝振中表示，就北區醫院事件，三名被捕人士今（22日）於沙田法院提堂，三人分別被控襲擊致造成身體傷害罪及串謀襲擊致造成身體傷害罪，案件押後10月17日再聆訊。謝振中指警隊不會容忍個別案件，重申警隊依法辦事，絕不偏私，會繼續嚴肅跟進事件。就元朗721事件，2名男子被控參與暴動罪，將於明日於粉嶺裁判法院提提堂，警方將積極跟進事件，並向律政師索取法律意見。