【葵芳地鐵站‧持續更新】港鐵外判散工涉打傷市民　被警員帶走

今晚（22日）10時許，有十多名示威者前往葵芳港鐵站，用膠紙遮擋閘口感應器，讓市民免費出入，示威者又包圍車站控制室，尋找港鐵職員，要求交代8月11日催淚彈事件，立法會議員梁耀忠到場了解事件。 8月11日爆發連場反修例示威，觸發警民衝突，警方在驅散時，於港鐵葵芳站內施放一發催淚彈及發射兩枚橡膠子彈，有人質疑警方在室內施放催淚彈，違反使用指引，亦有醫生指催淚煙粉末可殘留在環境達一年。

有示威者將紙皮貼在控制室玻璃，並稱車站控制室已成為連儂牆。（賴南秋攝）

【02：24】警察公共關係科於凌晨2時24分，向傳媒發出通知，指凌晨零時23分，接獲葵芳鐵路站發生一宗襲擊案。傷者由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

【02：30】餘下為數不多的示威人士在港鐵站內坐在地上，靜坐抗議。部份人則坐在售票機上。

【02：00】兩名分別姓黃及姓廖男子，向在場記者透露，葵芳地鐵站打人事件的報案人，在區議員及他們三人陪同下，進入葵涌報案室報案。完成後，他們三人打算離去向警員索取報案編號時，卻遭一名姓林的高級警員，以不良好的態度對待，斥他們三人「阻住做嘢」，但他們三人只是站在報案室門外。未幾該名高級警員斥他們衝擊警署，立即拉起閘門，將他們三人及在場兩名記者一併困住。他們引述有警員指：「你哋要報警定要走，都要出示身份證先」。最後，警方要求他們記錄身份證，及除下口罩拍照，方予他們離去，被困過程大約20分鐘。其中一名黃先生認為，他們只是去陪同報案人，根本沒有衝擊，不明白為何要禁錮他們。

【01：39】有示威者不滿站長仍未就事件交待，用噴漆在站內牆壁、售票機等塗上「狗官」「交待」、「DLGH」、「狗PO」及「FREE HK」等字樣。

【01：30】警員將涉案男子帶上警車，開車不足30秒，警車進入了僅在一街之隔的葵涌警署。根據現場資料，報案時間為凌晨零時19分，而報案後首位警員到場時間為凌晨1時11分。

【01：11】最少10名警員到場，並進入港鐵職員通道內，其間示威者高呼「拉人」。

【00：33】受害者女友人表示，港鐵職員指施襲者為「炒散」（兼職）員工，她將陪同受害人到醫院，由於不相信警員，希望示威者可以協助留守現場，等待施襲者出現。

【00：20】梁耀忠表示，一名市民被一名男子一拳打傷，耳朵紅腫，現時會到醫院驗傷，由於打人是刑事罪行，黃先生會即時報警，現場為港鐵範圍，需要透過港鐵職員報案，目前職員已報警。

示威者情緒激動指責梁耀忠，指警員到場只會釀成衝突，並指不相信警方。

【2019/08/23 00：10】施襲者為港鐵外判保安公司「國際永勝護衛管理有限公司」職員，港鐵職員向示威者表示，施襲者亦是年青人，行為衝動，他答應出來向受害者道歉。黃先生表示會先報警，並到醫院驗傷。

【23：55】示威者指一名男子打人，港鐵職員安排男子進入職員通道離開現場，示威者指責職員放走施襲人士，情緒激動。遇襲的黃先生表示，他當時質疑一名黑衣、高大男子為警員，對方否認，雙方爆言語衝突，對方突然襲擊其左面。黃先生稱不能接受動手，會保留追究權利。目擊者指施襲者一拳打向黃先生左面。

【23：53 】立法會議員梁耀忠到場。

【23：34 】示威者將站內CCTV用紙遮蔽，又向控制室大叫「丁家俊你避得一時，唔避得一世」。

【23：29】示威者將紙皮貼在控制室玻璃，並稱車站控制室已成為連儂牆，要求站長丁家俊出來解釋。據了解，站長表示會回覆，至今未有反應，引起市民不滿

【23：26】示威者用鐳射筆照向港鐵控制室內職員，要求對方出來，現場約有十多名市民聚集、圍觀。

【23：25】一名示威者向市民稱，「部機壞咗」，不需要拍卡，可直接通過，到站後補票。