【警方記者會．直播】網民號召塞機場　觀塘荃葵遊行　警見記者

警方今日的例行記者會，由東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷、新界南總區警司 （行動）韓婉君及機場警區副指揮官劉榮基會見記者，將會交代明日（24日）及後日（25日）在觀塘、荃灣區及葵青區舉行的公眾活動，以及相信會交代網民號召明日（24日）到香港國際機場「和你塞」行動。 【1612】新界南總區警司 （行動）韓婉君就對於後日（25日）在荃葵青公眾集會及遊行，講述警方的立場及理據。警方早前接獲主辦單位通知，打算周日日下午2時半在葵芳南巴士總站進行集會，下午3時起步，遊行至荃灣公園中央廣場，並留在廣坪場進行第二個公眾集會，並在晚上8時結束，預期第一個集會及遊行人數不會多於1000人，第二個集會不會多於600人。 警方經風險評估後，考慮公共安全、秩序及保護他人權利及自由，警方對第一個在公眾集會及遊行予以反對，至於第二個集會，警方並不反對。警方今日下午2時半已聯絡主辦者及發出相關通知書。 她解釋第一個集會地點及附近道路設計，原是方便市民排隊上落車，有大量欄杆及路壆，未必可以容納千人，亦是內地直通巴士站頭，有大量市民及內地旅客出入。如果進行集會，會有大量人群，小巴站、巴士總站無法運作，道路被堵塞，亦令令參與市民及其他人有危險。另外，七月尾、八月初，葵涌警署、荃灣警署、新界南警察總部在集會及遊行時被示威者暴力衝擊及破壞，第一個集會及遊行路線都鄰近上述三個場所，警方有理由相信在這些地區遊行、集會會出現同類情況。而且，主辦人無舉辦大型集會及遊行的經驗，就近日社會不穩氣氛，有理由相信參與者會作出激烈行為，超出主辦者控制範圍，警方曾先後兩次與主辦者會議及商討細節，但主辦者未能提供確實方案確保遊行安排，故此警方予以反對。至於第二個集會，警方慎重考慮後向活動施加條件，並予以不反對，主辦方要安排至少60名糾察維持秩序及呼籲參與者聽從警方及糾察指示。

【1609】東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，一個聲稱沒有任何政黨組織連繫「警員親屬連線組織」，將於星期日舉行公眾集會及遊行，警方澄清對方並不代表警隊或四個職方協會立場。

傅逸婷表示，明日觀塘區遊行警方將會實施人群管理措施，下午1時至1時半先舉行集會，其後會舉行遊行，警方呼籲市民盡量使用公共交通工具前往，或用港鐵觀塘站Exit A或B前往集合地點，之後於九龍灣港鐵站離開。強調遊行將於九龍灣零碳天地外結束，遊行人士到達終點後應立刻解散。

警方呼籲市民和平理性表達訴求，切勿堵塞交通，遊行路綫將途經通往啓德消防局及兒童醫院的馬路，若被阻塞將會影響緊急交通。

警方重申智慧燈柱沒有人臉識別功能，亦不能讀取或偵測身份證資料，若任何人破壞公物，將干犯刑事毀壞罪行。

網民發起機場「和你塞」行動，呼籲參加者於明日（24日）早上7時至11時，使用機場鐵路、機場巴士、私家車等各種交通工具不斷來往機場，並順道去博覽會觀看《清明上河圖3.0》數碼藝術展，強調要和平進行，不叫任何口號，也不強行阻擋旅客、機組人員等進出客運大樓。

而明日（24日）的觀塘遊行以「燃點香港，全民覺醒」為題，爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等五大訴求，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。遊行路線由觀塘駿業街遊樂場起步，經海濱道、偉業街，遊行至九龍灣零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正，已獲警方發出不反對通知書。

至於後日（25日）的「荃葵青大遊行」，暫定當天下午3時舉行集會，3時半起步，由葵涌運動場遊行至荃灣公園。遊行聚焦五大訴求，遊行仍未獲警方發不反對通知書。