【825葵荃青遊行】水炮車抵楊屋道　一度向路障射水

反修訂《逃犯條例》風波持續，今日（25日）有市民發起荃葵青集會遊行，於下午2時半在葵涌運動場集合，3時起步，前往荃灣公園終點集合場地，路線已獲警方發出不反對通知書。今日下午有網民發現原停泊在粉嶺機動部隊總部的兩部「水炮車」（人群管理特別用途車），離開粉嶺開往大欖隧道方向。

下午2時許，網民拍得「水炮車」在元朗公路往屯門方向行駛，及至下午5時許，「水炮車」沿屯門公路行駛，途經深井嘉頓廠房對開，繼續駛向荃灣方向，有指同行有多輛衝鋒車及警車，及至下午5時半，「水炮車」到達荃灣麗城花園對開。同時，示威者正與警方在楊屋道對峙，警方舉黑旗，其後發於催淚彈。據了解，至5時40分，水炮車已到荃灣西鐵站迴旋處。下午5時50分，裝甲車及「水炮車」抵楊屋道衝突現場。

《南華早報》今（25日）引述警方消息指，倘若遊行的示威者手段趨於激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。

商場上的示威者看到遠處的水炮車大為緊張，向地下前線示威者大叫「走呀」，然而前線無法聽見，樓上示威者在玻璃寫上「水炮車」及拍打玻璃提醒前線注意。下午約6時，「水炮車」由楊屋道駛入大河道，其上橋離開現場，其間水炮車一度向路障射水。惟約10分鐘後，「水炮車」又折返大河道，轉入楊屋道。