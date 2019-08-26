【景林邨假保安？】手機影CCTV遭圍堵　保安：而家唔係警察身份

反修例風波一波未平，一波又起。今日（26日）凌晨零時許，據悉將軍澳景林邨有居民發現一名男保安，以手機拍攝閉路電視照片，質疑有人冒充保安員，混水摸魚，企圖記錄居民樣貌及盜取居民資料，雙方因此發生爭執，期間該名疑似保安員在追問下，曾表示「我而家唔係警察身份！」更令居民質疑其真正身份。 警方指，今日凌晨12時許接獲報案指景林邨，現場有多人圍堵一名男子，及後列「投訴滋擾」案處理。

居民圍堵保安室 保安「我而家唔係警察身份！」​

昨日將軍澳景林邨，有居民發現一名男保安，以手機拍攝閉路電視照片，懷疑有人冒充保安員記錄居民樣貌及盜取居民資料。大批街坊聞訊後，恐個人資料外洩，兼擔心有參加過近日遊行的人因此被「清算」，半百居民圍堵景櫚樓管業處，要求管理公司交代事件，期間該名疑似保安員在追問下，曾表示「我而家唔係警察身份！」，以手機反拍居民，展示「勝利」手勢，並拒絕出示保安證，更令居民質疑其真正身份。一名姓徐女保安行動主任現身交代事件，提及已將涉事男保安即時解僱，並向居民展示更表，但由於該男子仍於保安室內逗留，居民不肯離開。

據了解，該名被解僱的男保安因擔心自身安全，遲遲不肯離開保安室，徐女報警求助。至凌晨約4時，數名警員到場處理，其後向在場人士透露相關報案編號，並表示居民如有需要，可向私隱專員公署投訴。至凌晨近5時，被解僱男子戴上口罩、並由警員陪同下，登上警車離開。

居民鄧小姐直斥做法不妥。 居民：CCTV係私隱，警員都唔可以影底！

居民陳小姐表示昨日於網上看直播得悉事件，以往未曾見過該名保安，通常僅見年紀較大的保安。她續指，物業管理公司做法不妥，居民要求該名保安出示保安證，對方亦要擾釀多時才願出示，又指「CCTV其實係私隱，就算你係警員都唔可以咁樣影低佢！」而且該名保安員並沒有否認自己不是警員，並不清楚其拍攝的目的，或有機會將相關照片送回警署。 居民鄧小姐表示，該名保安做法「緊係唔得！」得悉該名男子已被解僱感到感心，認為現在「笠笠亂」，對方不應該拒絕表明身份，但她表示附近的保安均表現不俗。她續指，首次聽聞事件，亦不能接受保安員以手機拍下cctv畫面，「佢做咩影低人地私隱？唔知佢用黎做咩！」

涉事男子由警員陪同下離開。（陳永武攝）