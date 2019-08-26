【警方記者會．直播】男子跪警被踢　警﹕跪在槍火線中，用腳推開

反修訂《逃犯條例》的示威衝突持續，昨日(25日)「荃葵青遊行」警方首次出動水炮車，入夜後更有警員曾鳴槍，並踢飛一名跪地男子，警察公共關係科高級警司余鎧均今凌晨解釋是「自然反應」，衝突中共有36人被捕，當中年齡最小僅12歲，另有41人受傷，當中一名男子情況嚴重，留醫瑪嘉烈。 前日(24日)「觀塘遊行」期間，示威者在觀塘常悅道以電鋸破壞多條智慧燈柱，警方亦在德福花園平台施放催淚彈，當日共29人被捕，年齡介乎17至52歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。 警務處助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷今日下午四時會見傳媒，預料屆時會交代出動水炮車事宜、警員開槍經過、連同一直未解答的爆眼少女調查進度、過期催淚彈使用情況等。

【17:09】被問警員因保護警車及車長開槍細節，謝振中表示，車長受傷非因下車，其受傷位置在右肩後方，相信示威者使用削尖鐵枝打破車窗時，插入車中時插入了車長右肩，警車接報處理事件，都受到示威者的嚴重襲擊，警方予以譴責。

被問到其他警員受傷的情況，警方下一步會不會在逼不得面下再使用配槍保護自己的安全，江永祥表示，周末在九龍灣附近作清場時，有示威者以大量的磚頭掟向警員，過程中有警員手臂及身體受傷，主要是瘯傷及擦傷流血，周日有16名警員受傷，其中一名警員被鐵枝插傷背部，目前仍留院，其他警員在驅行動時，被長竹、長傘、磚頭等打或掟，導致身體不同部位擦傷、瘀傷或裂傷。

被問到周末示威者的暴力升級，攻擊平民及商舖，活動性質是否有變化，有恐襲的傾向，麥展豪強調，警方一向的態度，任何的暴力都不能因任何的訴求合理化，過去一段長時間，暴力示威者以襲警從而表達訴求，值得反思是否合理安排。在過去周末，進一步不只針對警員，而是對在場的普通人士、不相關的店舖或隧道進行大幅度的破壞，與其訴求是否有關亦值得反思。警方繼續努力，犯法的人要得到制裁。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。(盧翊銘攝)

【16:51】謝振中表示，衝擊隊在車上已被嚴重襲擊，示威者用削尖的鐵枝及竹枝襲擊警車，其中一名車長背部被鐵枝刺出一個很深的血洞，當時警員面對示威者追打及襲擊，在確保自身及他們的人身安全下，有機會無命，所以擎槍作警示，其中一名警員確保他人人身安全向天開一槍，當刻示威者後退，達到相關效果，警員前面仍有危機，示威者仍未離開，在槍仍指向示威者時，突然一名男子走在槍指向的前面跪下。在危急的情況下，警員視他為其中一個威脅點，他突然出現前面，不會情況其目的，當時他一手持盾，一手持配槍，當刻他認為有一個威脅，當刻不應出現在其正下方，所以他選擇以腳推向男子，令他的威脅移除，這不是訓練，而是sense，用身體的自然反應用腳推開危險位置，男子被推開後，無對他使用武力。警方相信該名警員無惡意，在壓力下亦無情緒失控，只是一個極為罕見及危急下，警員作出的決定嘗試推開男子，當刻的方法是有需要及合理。

麥展豪表示，水炮車用作處理大範圍社會騷亂，當有機會有人命傷亡，嚴重財物損毀，嚴重堵塞交通幹道，公眾秩序安全構嚴重影響，昨日示威者再進一步暴力提升，廣範地使用武力，多次投擲燃燒彈，相信公眾能夠夠理解和明白，而水炮車出動期間共發射兩次，一次是清除路障，一次是在楊屋道驅散。

【16:42】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，在昨晚在楊屋道一帶掃蕩行動時，其中一名被捕人士12歲，小朋友被拘捕時，警方最關注其福祉問題，所以值日官即時聯絡其父母，其父親到警署，在其父及律師陪同下進行警誡及落口供。男童聲稱患病，該病與遊行活動無關，之後送院治療，目前仍留醫。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指被捕12歲男童因個人疾病已送院。(陳浩然攝)

【16:35】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚在沙咀道有大批示威者用長鐵枝、長竹支、路牌等武器瘋狂狙擊警員，目的並非只是追打，而是嚴重傷害警員，甚至危及警員性命。由於當時警員只是接報處理一宗刑事毀壞案件，他們並無常用的防暴警察，所以他們身上「毫無裝備」，只有圓盾、警棍、胡椒噴濟及0.38配槍。未到場前，衝鋒車已被示威者用各式各樣的武器攻擊車廂及玻璃，更有警員用削尖鐵枝向警員背部插了一下，警員血流滿背，他們並不是大家口中的手無寸鐵或和平示威者。

謝振中又指，當時有其他警員下車想到二陂坊被示威者任意破壞的商舖，警員被過百名示威者狙擊，警員裝備有限，只能一手持圓盾擋住不斷由高空擲向他們、會致命的磚頭及硬物而不斷後退，有警員的圓盾被硬物擊碎，只可能用另一隻手揮動警棍，但亦無法抵擋攻擊他們的長矛，混亂期間有警員跌倒，但仍被追打，眼前有同袍生命受到威脅，其他警員在多次警造無效下，唯有放棄警棍，選擇其身上唯一可以選擇最合適的武力，就是警槍。但情況持續，所以其中一名警員向天開了一槍，警告示威者切密再傷害當時的警員，該名警員表現英勇及克制，其武力使用是必需及合理，其間一名男子突然衝出跪在警員及市民中間危險位置，正正是警員手持的槍的火線常中，由於眼前仍危險，即示威者在警員正前面，警員一手持已被擊碎的盾、一手擎槍，其心口及膝頭已被鐵桶刺傷，他的判斷不應有人在該位置，以免再有危險及變數，所以他在幾秒間選擇用腳推開男子，繼續控制場面。

另外，現場亦有數十名記者站在附近，當刻在記者後面，在記者群有磚頭飛向警員位置，所以警員一度擎槍指向磚頭拋出的位置，警員無針對採訪記者，警方呼籲記者保護自己的人身安全，不要站在危險地方。警員受傷退後等待支援時，有記者包圍要求警員即時交待，謝振中認為做法不恰當，警方正忙於應付棍亂，難以兼顧記者當時的要求，當時協調記者採訪非首要考慮因素。另外，亦安排了傳媒到場協助。

警察公共關係科總警司謝振中解釋為何警員以腳踢開男子。(盧翊銘攝)

【16:20】警務處助理處長（行動）麥展豪批評示威者在過去周六，日胡作非為，目無皇法，當以為香港見到轉機時，暴力示威者再令社會失望，香港再一次陷入混亂。

麥稱周六觀塘，周日荃葵青，示威者肆意升級激進暴行，即使聲稱參與和平集會，但無法掩飾暴行，明顯志不在此，惡意嚴重傷受他人，示威者又設置不同類型陷井，肆意縱火，向警方、記者及市民投擲汽油彈及自製的致命武器，如彈珠、鋼珠、長鐵枝，及綁上磚頭的鐵鏈，更有人在天橋向地面警員投汽油彈，又有人用3、4呎長鐵枝、竹枝、路牌、壘球棒，甚致疑似槍枝指警，過程中有警員着火被燒傷，狠批示威者窮凶極惡行為足以致命。

麥又指斥，不少示威者肆意襲擊持不同意見的市民，例如有黑衫圍毆、向他人噴黑漆，「呢啲就係所為義士行為？其實係用勇武粉飾行為，掩飾暴行，有組織有預謀製造事端」。麥又指，周六觀塘遊日當日有人用電鋸破壞智慧街柱，甚至拉斷，恐危害他人；而周日示威者又到二坡坊破壞店舖，撬起鐵閘，毀壞閉路電視，用粗口罵市民；更有示威者在紅隧破壞收費亭及八達通機等。