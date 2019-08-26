【逃犯條例．直播】深水埗及黃大仙午夜同時清場　警押走數名男女

反修訂《逃犯條例》的示威活動不斷，昨（26日）「荃葵青遊行」結束後，深水埗曾爆發警民衝突，有示威者被捕。今晚（27日），深水埗警署對開再遭大批示威者圍堵，要求釋放被捕人士。 與此同時，警方今晚曾進入黃大仙中心截查市民，當時商場保安未有即時了解，做法令市民不滿。晚上8時開始，有市民包圍黃大仙中心客戶服務部，人數一度近百人。及至晚上10時許，逾百人在黃大仙紀律部隊宿舍外聚集，有人用雷射筆照向宿舍。 至午夜零時左右，深水埗及黃大仙外的防暴警察同時清場，其中黃大仙有警員衝入港鐵站內，亦有警員衝上行人天橋，多人被截停搜身，有青年被警員帶走。

黃大仙情況：

【00:55】 受驚少女及其男友人向《香港01》表示，他們沒有參與任何集會，只是在現崇山商場食完糖水，途經天橋到對面巴士站時，被防暴警員圍困在升降機內，懷疑他們參與非法集結。警員搜查其隨身行李、記低身分證、住址及電話號碼等資料，最後獲放行。她指有警員警告他們「唔係次次都咁好彩」，被搜出身上藏有激光筆的市民，亦遭到警員呼喝。

【00:46】有防暴警員手持雷明登散彈槍戒備，最少一名少女被帶上警車帶走；同時天橋上陸續有人獲警方放行，一名少女情緒激動，攬着親友失聲痛哭。

【00:40】警員續封鎖黃大仙新光中心對開行人天橋，不讓傳媒登上天橋拍攝，有警員警告聚集人士正進行非法集結，即將會進行拘捕；同時民主黨立法會議員胡志偉到場了解，亦不獲警方放行到天橋範圍。

【00:12】20多人在黃大仙新光中心對開行人天橋，被防暴警察截停及搜身，有青年被警員帶走。現場升降機遺下雨傘、口罩、眼罩及防毒面具等物品，警員用膠袋檢走。

【00:00】深水埗及黃大仙外的防暴警察同時進行驅散及清場行動，其中黃大仙有警員衝入港鐵站內，檢獲一張證件；亦有警員衝上行人天橋，多名人士被截停查問及搜身，一字於天橋上排開。

【23:45】逾百人聚集在黃大仙紀律部隊宿舍對開沙田坳道一帶，有人叫囂及以雷射筆照射在場警員及宿舍外牆。

深水埗情況：

【00:35】深水埗外清場行動後，聚集人士大致散去，防暴警員登上警車離去。

【00:30】深水埗一名女街坊表示，她與親友吃完糖水路經鴨寮街回家，遇上清場行動不知何去何從，僅站在一輛警車旁邊，沒有呼叫任何口號，警車上卻有一名警員向他們稱：「曱甴！死開啲啦！」她批評警方言詞極不恰當，「唔明點解要對街坊講啲咁嘅嘢！」她指雖想向警方投訴，但不知涉事警員編號，覺得投訴無門。

【00:15】多名防暴警察一度登上鴨寮街新北河大樓搜查。

【00:00】深水埗及黃大仙外的防暴警察同時進行驅散及清場行動，其中黃大仙有警員衝入港鐵站內，檢獲一張證件；亦有警員衝上行人天橋，多名人士被截停查問及搜身，一字於天橋上排開。

【23:58】大批人仍於欽州街一帶聚集，警方數度發出廣播，指現場人士可能已干犯「非法集結」罪，促他們盡快離去，否則會使用適當武力作出驅散及拘捕，當中可能使用催淚煙；其後出示藍旗警告。

【23:35】警方在欽州街移除路障，往西九龍走廊行車線回恢通車。

【23:29】大批警員衝入鴨寮街，要求路邊食客離開。

【23:20】嘉頓公司外突然有大批防暴持長盾湧入欽州街，警署內亦有大批持圓盾及警棍的警員衝出包抄，同時亦有速龍小隊支援，警方高舉藍旗後衝前，示威者四散。

【23:10】荔枝角道有衝鋒車及豬籠車出沒，部分群眾朝長沙灣道離開。

【23:00】警方在警署廣播，警告示威者正參與非法集結，呼籲離去，否則作出驅敵。大批示威者高呼「釋放街坊」、「五大訴求，缺一不可」。

【22:00】約晚上10時，深水埗警署外突然有半百市民聚集，部份人手持鐳射筆照射警署外牆，更高叫口號聲援被捕人士，亦有人出口挑釁，叫警員出來，期間未見有警員出門制止，只有數名警員在看台上用大光燈照射市民，廣播呼籲群眾離開。

另一邊廂，深水埗欽州街和汝州街交界，亦有多名市民用鐵馬築起路障，往西九龍長廊方向一條行車線受阻，車輛無法通過。