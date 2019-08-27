【警方記者會．直播】女子指控赤裸搜身　警﹕無要求完全脫內衣

反對修訂《逃犯條例》風波持續兩個多月，過去周六、日多區都爆發激烈警民衝突，有示威者懷疑被槍擊中左眼及頭部。昨晚亦分別有示威者聚集深水埗警署及黃大仙紀律部隊宿舍，需要警方清場，數名男女被押走，有警員在執勤期間遺失點三八口徑子彈，今午有市民尋回。而周六觀塘遊行中，共有32人被捕，警方經調查後，當中一名34歲被捕男子已被控以一項「參與暴動」罪，案件今日下午在觀塘裁判法院提堂。 警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及支援科警司戚夏瑜今日下午四時會見傳媒，預料會交代警員開槍清場事宜、警遺失子彈事件、爆眼少女調查進度及催淚彈過期情況等。

【17:25】8月25日紅磡警署有被捕人士頭部需要縫針的情況，被問到為何需要到達警署才獲送院。江永祥指當晚深水埗有14人被捕，11男2女被送往紅磡警署處理，全部人均提出要求看醫生，傷勢為擦傷，沒有骨折，部分沒有表面傷痕，沒有被捕人士頭部需要縫針的情況，「我都無相關專業知識佢縫咗幾多針先算嚴重」，而相關醫療報告需要獲醫管局批准才可獲得，若任何被捕人士有不滿意或指控，歡迎對方提供更多資料作出跟進。

支援科警司戚夏瑜，脫去內衣需要三個細級別，可能較難理解，對於首次被捕接觸羈留搜查的人來説，可能有相當程度的誤會，若有人不滿可作出投訴，或同事可能溝通有改善的地方。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，會見律師是犯人的權利，但法例要求並非每次見面均需要律師在場才可錄取口供，36人會見律師，18人並沒有見，李桂華指根據經驗，這個並不是「好唔正常的情況」，取決於對方的選擇，而警方已經常提醒對方，可見律師。李桂華指待謝sir較空閒時，可帶領大家參觀羈留設施，房內掛滿關於被捕人士的權利。至於每次會面或錄口供，你是否需要法律代表陪同，考慮得很清楚，若被捕人士沒有律師電話在手，警方亦會提供律師名冊供選擇，而自發性的律師，選擇權則在被捕人士，對方可選擇不接受。至於18名被捕人士是否拒絕接觸律師，李桂華則表示是對方的選擇。

【17:23】提到有傳媒頭版登懸紅廣告，緝拿示威者，李桂華表示這並非警方懸紅，但承認警方有時會接受私人懸紅，強調會審慎處理，包括了解發出懸紅人士的身份背景、考慮接受懸紅後會否警隊有不良影響、以及究竟對方能否支付巨款，而最終是否接納由助理警務處長(刑事)決定。

昨晚深水埗驅散行動中，有警員遺失一粒子彈，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，據該名警員報稱，在跑動期間感到腰間袋有快速上彈器及後備子彈的袋曾鬆開，打開袋後發現子彈和上彈器分離，由於正在行動中，予是將子彈和上彈器放入一個有拉鏈的袋，在完成行動後發現有一粒子彈遺失，向上級匯報後曾進行簡單搜索，但由於已夜深，搜索困難高，警方在今早在欽州街搜索，其後有一名市民長沙灣道附近馬路尋獲子彈，江強調，由於「子彈係細物件，好似銀仔咁大」，而市民又稱在窄罅位找到，重申警員已盡力搜索，「搵唔到都有好多因素」。

對於警方以曱甴稱呼記者和市民，江認同說法欠尊重，在過去兩個月記者和警員都有壓力，現場又有林林總總示威者及市民用挑釁說話針對警方，希望大家各諒解，溝通需互相尊重，「唔係話你點叫我哋，我哋可以還嘴，無法啦，我都要克制忍耐丫嘛」，強調「相嗌唔好口」，日後減少爭執行動會更和平。

【17:07】被問到即時送院的被捕人士的傷勢，為何懷疑門牙爆的男子血流披面，亦需要到達新屋嶺才獲送院。江永祥指當晚被捕人士較多，有關送院安排是視乎現場同事評估，警方同時亦要確保被捕人士保安問題，「有無可能任何傷勢都可以即時叫救護車呢？」他相信救護車亦有限制，又舉例說假設有30人需要去醫院，起碼需要10至20輛白車，但很多情況下「我哋有無咁樣的能力呢？」當被捕人士有流血情況，同事會即場進行急救治療，再由被捕人士有否提出需要送院，「傷勢究竟有幾重是由被捕人士自己講，唔係話從電視畫面或者從一張相我哋可以評估到，如果唔係我哋唔洗睇醫生啦」

江永祥指，當晚新屋嶺有36名被捕人士有律師情況下錄口供，18名被捕人士在沒有律師情況下錄口供，而事前警方已通知被捕人士有關聘請律師權利。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方共拘捕15名由12歲至15歲未成年人士。(陳浩然攝)

【17:03】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方至今拘捕15名12至15歲人士，當未成年人士被捕後，警方會要求家長在場，處理一系例程序，如家長未能在場，會安排另一名合適而同性別的成年人在場，如需要行搜查，會有合適成人同場下進行，為保障未成年人士安全，更可能會安排暫住青少院舍，或向少年法庭申請發出照顧及保護令。

【16:52】江永祥指8月11日當晚，被捕人士來自銅鑼灣及尖沙咀，送院根據當時傷勢，若被捕人士不能動，會將他即時送院，或被捕人士有否提出需要送院，至於有否延誤送院，警方認為沒有延誤，因大部分被捕人士均輕傷，「我哋又唔係專業醫務人員，主要聼佢話，佢話想睇，我哋就安排」警方會盡量視乎表面傷勢安排送院。當晚有1人現場送院，5人到達新屋嶺要求看醫生。被問到警方為何未能即時判斷被捕人士是否骨折，江永祥表示不作出任何揣測，「骨折可能好明顯斷或可能裂痕不算太嚴重」，同事沒有充足醫務知識，只會根據被捕人士所講，並指「所有傷勢是送去新屋嶺之前有」，相信傷勢是拘捕過程中所得，根據片段所見，有個別被捕人士反抗、掙扎相當激烈，亦有警方受傷。江永祥指，新屋嶺當晚超過50名被捕人士，沒有數字最後究竟有多少人聘請律師。

隊支援科警司戚夏瑜講解羈留室政策，並指女被捕人指控赤裸脫衣是不正確。(陳浩然攝)

【16:48】警隊支援科警司戚夏瑜講解羈留室政策，指設計上致力平衡保安、個人安全及個人權利，包括專嚴和私隱。為屨行謹慎責任，確保安全，警方會對所有羈留人士進行搜查，會按實制情況，以合理性和相稱性原則搜查，以確保羈留人士不會藏有傷害工具，協助逃走工具，與罪行有關證據，干犯其他罪行物品。

羈留搜查分三個級別，第一毋須脫衣，第二需要脫衣，第三是需要脫內衣，當中再細分3A級需揭開內衣，3B級要脫部分內衣，3C級脫去全部內衣，警方會以獨立個案決定採用級別，因素包括干犯罪行，所犯刑事紀錄，被捕時展示的暴力程度，曾否自殺或傷害自己紀錄傾向，被捕後行為及相關表徵，強調羈留搜查並非針對性懲罪措施，當涉及脫內衣搜查，只有在充分理據下進行，搜查原因和權利詳載羃留手冊，若有任何異議可向值日官提出，值日官會考慮作出最終決定。

如被羈留人士不合作，警方會給予機會和指示繼續進行，如仍繼續拒絕，有機會干犯阻礙正在執行職務警務人員相關罪行，有可能被檢控，如有需要警方甚至會採用最低武力完成搜查。

人員在搜查前會清晰講解，並提供副本，所有搜查會由同一性別進見，亦有最少另一位同性別見證監督，搜查會在能保障私隱的指定房間，必須有門鎖及鎖上，拒絕未經准許人士進入，如有窗須要遮閉，以防他人窺看，警隊羈留守則與其他國家相若，具人性化安排，因應年紀，背景，精神狀態作出調適，同時有嚴密監督，由督導人員定期審視羈留搜查，如涉完全脫衣搜查的數字，會按季呈立法會保安事務委員會，任何人士如有不滿可向投訴警察課投訴，如屬實會作相應紀錄處分。

戚又同時澄清，上周有女士指控警方羈留程序不當，經翻閱資料和閉路電視後，女事主指控要求全脫衣服，包括內衣褲，翻查同事記事冊，確認搜身級別並非完全脫去內衣，當時無要求全脫內衣，搜身時無用物品指＇拍身體，亦無要求女事主張開雙腿，蹲下起身等動作。經翻查搜身室外閉路電視，搜查約4分鐘，非女事主所言15至30分鐘，亦沒有十多名警員在門外等候，警方暫未收到投訴，女事主如有不滿可考慮投訴。

就網上有關警員性侵女被捕人留言，強調這是非常嚴重，而且絕對失實指實，警方不揣測為何要中傷及詆毀同事，希望作出不實言論的人拿出證據，不要再亂講抹黑警隊。

【16:37】有指懷疑有被捕人士帶往新屋嶺拘留所後，被警方濫用暴力，江永祥指8月11日，警方處理超過50名被捕人士，到達新屋嶺後督導人員確認被捕人士身分、了解需要，如醫療、律師等方面，當時主管確認部分人士提出看醫生，主管確認傷勢由拘捕時受傷，傷勢包括擦傷、紅腫，另外有6名人士骨折，主管當時並沒有接獲毆打投訴。

有指新屋嶺被捕人士會見律師時受阻，江永祥指警方會向羈留人士發出通知書，全面解釋被捕人士權利，再逐一詢問是否需要律師。當日有義務律師到達新屋嶺，但被捕人數眾多、地方有限，而警方希望當事人能與律師單對單見面，經考慮後，警方安排部分被捕人與以小組會面形式見律師，沒有存在故意留難，而當被捕人士需要警戒口供，警方必定會等律師到場。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指警方在昨日深水埗衝突中拘捕兩人。(張浩雄攝)

【16:29】就近兩月所發生事件，警方再拘捕13人，包括11男2女，年齡介乎19至40歲， 涉嫌非法集結、刑事毀壞、不誠實取用電腦、藏有攻擊性武器等，包括6月9日於立法會外非法集結、 612金鐘非法集結、7月1日破壞立法會、811尖沙咀警署外非法集結及813機場的活動等。警方昨日沒有使用任何彈藥。

【16:26】就昨日深水埗驅散中，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指警方共拘捕兩人，包括一名19歲男子，他涉嫌襲警、外出時懷疑有工具可作非法用途及未能出示身分證明文件，另外拘捕一名19歲女子，涉嫌非法集結，案件交由深水埗重案組跟進。

另外，一名21歲男子涉襲警，案件將於今日（27日）下午於西九龍裁判法院提堂。至於一名34歲男子，被控以一項「參與暴動」罪，涉於星期六在九龍灣與一群人，於偉業街及常怡道附近非法堵路、向警方投擲硬物等。江永祥表示，對於所有暴力行為絕不姑息，會嚴肅跟進。

【16:15】警察公共關係科總警司謝振中表示，深水埗及黃大仙昨晚出現擾亂公眾秩序行為，表示極度遺憾，予以譴責。謝稱昨晚有數十名示威者聚集深水埗警署外，用鐳射光照射警署及塗污，並在欽州街設路障；另有示威在黃大仙中心包圍客戶服務部及破壞設施，之後到紀律部隊宿舍外叫口號及射鐳射光，警方勸告無效作出驅散。

謝指示威活動已漫延不同社區，越來越廣泛，有市民無故被包圍, 公眾設施被破壞，過去兩個月的和平集會演變成極端激進，毫無低線示威，所謂勇武義士，騎劫和平集會。示威者亦由設路障升級到蓄意傷害他人，用鋼珠＇磚頭、弓射、疑似槍械及大量汽油彈，攻擊警員，連記者和市民都受牽連，絕不可美化合理化行為。