【潑糞刑毀】一個月兩宗！梁錦威議員辦事處　再遭狂徒抹屎放祭品

一個月內兩宗！今日（28日）早上，葵青區議員梁錦威的辦事處，大門及外牆再發現被人抹屎，職員立即報警。梁錦威區議員表示，今早七時許接獲保安通知，辦事處大門及門鎖位置有屎，門口又擺放一批祭品包點。其後他們翻查閉路電視片段，發現一名女子到場犯案，整個過程約數分鐘，估計她與今月初的刑毀案件有關，不排除她是「熟手」慣犯。至於附近的黃潤達議員辦事處，則被人撕走門外紙張，包括連儂牆便條。

今日（28日）早上，葵青區議員梁錦威的辦事處，大門及外牆再發現被人抹屎，職員立即報警。連同今次事件，葵青區議員梁錦威位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處，一個月內兩度遭狂徒潑糞刑毀。（鄧詠中攝）

（鄧詠中攝）

一個月兩宗同類案 CCTV揭一女子犯案

連同今次事件，葵青區議員梁錦威位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處，一個月內兩度遭狂徒潑糞刑毀。事後，有清潔工到場清理大門及外牆的糞便。而對上一次潑糞刑毀事件為今月8日，當時辦事處多次遭人破壞，包括潑糞、有人於門外灑上利是及花生等。事後梁錦威翻查閉路電視紀錄，發現一名女子在上址犯案，不排除她與近期的刑毀案件有關。

黃潤達議員辦事處 曾三度遭潑糞

翻查資料，葵青區民主派區議員黃潤達，位於曉葵樓地下的辦事處亦曾三度遭潑糞；最新一宗為今年8月4日，門口門柄及地上遺下疑糞便，門口又被起「祭壇」，案件交由警方處理及列作「刑事毀壞」，黃潤達當時回覆《香港01》表示，曾透過閉路電視畫面發現一名中年女性疑犯。