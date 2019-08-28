【旺角錶行劫案】CCTV直擊蒙臉刀賊劫百萬飾物　套假牌連累真車主

男子持刀闖旺角鐘錶珠寶行，搶走一隻名貴錶。今(28日)午1時10分，一名男子手持一把約18吋長的懷疑牛肉刀闖入旺角洗衣街133號一間鐘錶珠寶行，並用刀指嚇女職員，其後刀賊推倒一盤首飾，掠走一批手錶及金飾後，登上一輛由另一名疑犯接應的私家車逃去，整個過程約5分鐘。警方接報到場，由於疑犯作案時蒙面、衣著密實，未能辨認其身份。遇襲職員幸無受傷，錶行初步損失約一百萬港元。

兩名疑犯未落網

警方接報到場，經初步調查，案件列行劫，交由旺角警區重案組第三隊跟進，暫未有人被捕。警方正追嬋兩名疑犯，刀賊年約30歲男子，壯身材，案發時戴黑色頭盔、黑色眼罩及黑色面罩，身穿黑色上衣、黑色褲及黑色鞋。另一疑份身份不詳。

刀賊打劫過程約2至3分鐘

有附近的店鋪閉路電視影到身穿黑衫、黑褲，頭戴黑頭盔、蒙面的刀賊步下銀色七人車進入涉事錶行的過程，刀賊手持一個黑色袋衝入店內，約2至3分鐘後，步出店外並跑上在外門等候的銀色七人車。

警方呼籲市民如目擊上述案件或就案件有資料提供，請致電3661 8749與調查人員聯絡。

鐘錶珠寶行內地上仍遺有數隻錶。（鄧詠中攝）

警方於屯門發現一部與賊車同車牌的私家車，經調查後發現與案無關，懷疑賊車套假牌，現時賊車仍未尋回。

屯門私家車車主陳先生到場了解，他稱今早7點45分將私家車泊在屯門望榮街，然後去工作。下午警方通知他，指他私家車被偷走，懷疑涉及打劫，要他去現場了解情況。陳先生指，經警方調查，他的私家車沒有被偷走，懷疑賊車做了一個假車牌，而假車牌與他的私家車牌一樣，因而無辜涉案，「如果阿SIR要搵證人，隨時可以搵到十幾個，唔關我事，我返咗成日工。」陳先生指，會配合警方合作，「咁我清者自清。」