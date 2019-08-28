【麗晶花園直播】屋苑突改密碼風波　數百居民逼爆大會現場求解釋

今晚（28日）麗晶花園舉行居民大會，現時有數百名居民參與討論。周六（24日）的觀塘區遊行，麗晶花園各座突然變更密碼，有身穿黑衣的居民回家時被拒進入，事後逾百居民圍堵管業處，警方到場處理，期間曾使用胡椒噴霧，並拘捕兩人。

晚上8時半， 麗晶花園舉行居民大會，數百名居民出席，居民情緒高漲，要求管理公司及業委會解釋更改密碼事件，現場高呼：「麗晶有瑞安，居民好不安」口號。

管業處助理總經理蘇先生表示，座談會主題「更改大門密碼事宜」，昨日發信予住戶。他指8月24日更改碼的臨時措施，當日早上管業處收到業戶的投訴，指屋苑大門密碼外洩，為保障各住戶安全，管業處與部分業委溝通，同日下午即時停止使用大廈密碼，保留大廈門匙及智能卡，就改動隨後收到不少住戶的表達不滿，認為安排不周，十分不便，為此歸納住達意見及業戶出入的需要，同日黃昏重設回原有密碼及恢復使用門禁系統。就事件管業處承認安排有改善空間，令住戶感到不便及困擾，實有不足之處，管業處會汲取經驗，致力為麗晶住戶提供更完善服務。

蘇先生表示，住戶發言需要登記資料，例如單位或身份證等，以便管業處有紀錄，每人發言五分鐘，惟遭在場住戶質疑及責罵，涉及私隱等。