將軍澳廣明苑男子亮軍刀　街坊圍堵大廈緝疑人

閉路電視影像可見涉案男子手持長刀。(住客提供圖片)

昨日(28日)深夜10時許，據報有一名男子，在將軍澳廣明苑村內地下位置，突然從背心膠袋中，取出一柄超過1呎長的懷疑刀具。有街坊見狀暗中拍攝跟蹤，並將相片在通訊軟件發放，大批街坊見狀立即走到現場增援。期間該名男子走入廣隆閣，保安員報警及翻查閉路電視，發現持刀男子懷疑在37樓步出升降機，在升降機內亦有亮出刀具。

大批街坊在廣隆閣地下大門外圍堵，以防持刀男子走甩。警方表示，於28日晚上11時54分，接獲廣明苑廣隆閣有人持刀。案件暫列「發現可疑人」跟進，警員現時在大廈內進行搜索。據悉，有街坊認出涉事男子，為上址一單位住戶，經常飲醉酒。據知警員於凌晨2時左右再次上樓搜查目標單位。

將軍澳民生關注組社區主任葉嘉榮引述在場警方指，警員已在38至34樓逐家逐戶拍門，但未有發現。葉嘉榮指出，「上次頌明(按：信報記者被斬事件)無做呢個步驟」，可以做的事都好有限。不過，由於此屋苑有人際網絡，相信遲早會找到疑犯。至於警方收隊與否，就不清楚。

直至凌晨3時左右，警方在其中一個單位，接觸到涉嫌持刀男子，他年約50餘歲，無業。據知有人患有精神病，有看精神科醫生。其家人也得悉情況，遂趁他睡覺後才落街購物。然而涉案男子突然醒來，發現家人不在家中，「出於擔心」於是帶同該把軍刀落街找尋，引發事件。

警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名男子，同時案件亦列作「發現精神有異人士」。現場消息稱，該把軍刀只屬收藏擺設用，暫未知是否已開鋒。警方將疑人連同證物帶走調查。

由於事發昨晚10時許，當時該屋苑內，正有居民大叫「光復香港、時代革命」等口號，令事件添上涉及政見不同的疑雲。一名警署警長向在場街坊解釋，他指事件不牽涉政見問題，被捕男子更委託警署警長，希望向街坊道歉：「講聲唔好意思」。他續指，希望在場街坊包容及體諒被捕人及其家人，不要張貼其樣貌。