【元朗三級火】航拍直撃　火場一度死灰復燃　濃煙直逼民居

昨晚（28日）6時，元朗山下村一個塑膠回收場起火，消防出動撲救，至凌晨12時許表示三級火已大致救熄；香港01記者今早重返現場以航拍直撃，約上午9時半，上址已不見火光，惟火警發生位置鐵皮屋已熏黑，肇事位置仍見濃煙冒出，直逼民居，居民需要帶上口罩；至上午10時45分，回收場突然火光熊熊，疑死灰復燃，消防人員在場撲救，現場消息指火勢大致受控。

大火於今日凌晨已大致救熄，今早有消防在場休息及戒備。（黃偉民攝） 01航拍直撃 鐵皮屋熏黑 現場濃煙不斷 昨晚（28日）6時，元朗山下村一個400X400平方米的塑膠回收場起火，現場濃煙四起，火警撲滅約五小時後始被大致救熄；01記者今早重返現場航拍直撃，原本上址已不見火光，惟火警發生位置鐵皮屋已熏黑，至上午九時許，火警被救熄後約九小時後，肇事位置仍見濃煙冒出，現場仍被濃煙覆蓋，有消防在場休息及戒備。至上午10時45分，回收場再見火光熊熊，疑火種死灰復燃，消防人員在場撲救，現場消息指火勢大致受控。 另外，現場所見消防處於現場設立「歇息區」，供消防員休息。

附近居民亦帶上口罩。（黃偉民攝） 附近居民帶上口罩：燒到『勘勘聲』！ 火警位置附近有住宅，濃煙直逼民居，居民陳先生亦戴上口罩避免吸入，他形容昨日火警「燒到『勘勘聲』！」今早火警「仲燒緊」，惟對他影響不大，煙霧未有向他的居所飄，自己亦無大礙，「佢地（消防員）都好落力去救！」陳先生續指，消防員雖然叫他疏散，但自己未受影響所以未有離開。

火警發生位置鐵皮屋已薰黑，肇事位置仍見濃煙冒出。（黃偉民攝）

今早情況

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元朗山下村回收場三級火，消防出動航拍機協助救援。（林振華攝） 凌晨大致熄滅 消防出動航拍救援 昨晚6時許山下村一個塑膠回收場起火，火警於晚上11時半受控，凌晨（29日）零時08分大致被救熄。消防處表示曾動用七條喉及七隊煙帽隊灌救，火警中暫未接獲受傷報告。另外，因應昨日火警，消防署曾派出攀山拯救隊利用航拍機，高空拍攝火警現場，又利用設有紅外線的特別鏡頭偵測火源，以及火場溫度以了解火勢。

2017年山下村一回收場曾發生三級火，警及後拘一名男子縱火。（蔡正邦攝） 2017年山下村回收場三級火 警拘男子縱火

翻查資料，元朗山下村一個大型塑膠回收場，於2017年9月13日，亦曾發生三級火，消防人員最後動用三條喉、三支泡沫槍及五隊煙帽隊灌救。當日清晨5時40分，上址大批雜物起火，消防出動二級火警裝備前往救援，及後於早上6時35分，將火警升為三級。火場面積達100米乘100米，火警於4小時後，即上午約10時許終救熄，事件中暫未接獲傷亡報告。

至9月27日，警方以涉嫌縱火拘捕一名男子。

過往多宗貨倉起火事件

另外，過往曾發生多宗貨倉起火事件。

本年1月21日，屯門內河碼頭一個存放衣服的貨倉突然起火火，焚燒9小時後終救熄，消防員曾出動八條喉、兩支鋼梯水塔、兩支車頂中攻喉筆及八隊煙帽隊灌救

2018年10月28日，元朗廈村新生路車胎回收貨倉發生火警，現場冒出大量濃煙，火警約於1小時後受控，事件中無人受傷。

2018年10月21日，元朗洪水橋一間鐵皮屋發生火警，現場冒出大量濃煙，火埸面積約50米乘50米。事件中，消防出動130名消防人員，一名居住在附近的男子吸入濃煙不適；由於起火位置接近米倉及傢俬倉，故火勢迅即蔓延。