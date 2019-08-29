【奪命車禍】城隧公路巴士直插貨車　九巴車長不治十二人傷

城門隧道公路發生交通意外，今日(29日)下午1時37分，城門隧道公路往沙田市中心方向發生三車相撞意外，涉及田螺車、5.5噸貨車、及巴士。意外中懷疑5.5噸貨車撞向前面的田螺車，而尾隨貨車的九巴疑收掣不及，撞向貨車，貨車尾直插巴士擋風玻璃，部份車尾進入巴士駕駛室，巴士司機被困，消防到場將他救出，他陷入昏迷，由救護車送院搶救，其後證實死亡。

巴士車長由消防救出，他陷入昏迷，送院搶救。（賴雯心攝）

貨車司機及田螺車司機亦受傷送院，意外中有10名乘客受輕傷。警方正調查意外原因。現場所見，貨車車頭被撞至凹陷，而涉事九巴車頭更是嚴重撞毀，駕駛室被撞至瓦解。

撞擊力大致車頭全毀

九巴職工總會理事長黃醒祥指，不認識涉事車長，正就事件向公司了解中，希望能盡快聯絡家人，以提供協助。由於涉車巴士車頭被嚴重撞毀，黃醒祥稱，事發時的撞擊力必定很大，才會遭成如何嚴重的損毀。黃醒祥表示，近日常落雨，有提醒車長要注意車速，與前車保持適當距離，避免意外發生。

九巴即時派員了解

九巴回應指，下午約1時許，一輛40X路線九巴駛至城隧公路往沙田方向近大圍支路，發生涉及三車的交通意外，巴士車長不幸身亡，根據初步消息指10名巴士乘客及貨車司機受傷，送院治理。九巴已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者，並會配合警方調查。

九巴對此交通意外非常難過，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，九巴會向傷者及死者家屬提供適切協助。

涉事巴士車頭嚴重撞毀，駕駛室瓦解。（賴雯心攝）

直至下午4時許，運輸署宣佈，因交通意外，以下路段現已封閉，包括城門隧道公路往沙田市中心方向近美城苑的全線。