【警方記者會直播】網傳831是死線　指揮官：會唔會係暑假終結？

【1638】江永祥指，任何執法機構不論本地或境外，均可以以調查罪案為由向警務處提出要求索取資料，江永祥稱警方過去兩個多月沒有將行動中涉及香港市民的個人資料，包括被捕及相關資料，提交給任何境外執法機構，警方亦沒有收過任何境外執法機構要求索取資料。另外警方就此有兩個現行機制，包括照顧外國執法機構的司法互助協定，及香港與內地相關機構的警務合作機制，海外執法機構可透過司法互助協定提出索取資料要求，而警務合作機制設定時亦是參考國際刑警制定的國際警察合作模式。江永祥重申警方不會因一個人曾參與過去兩個多月示威或被捕，而將資料交給境外執法機構，但指如有人於境外犯法，如搶劫、暴力罪行等，警方不會因該人曾參與過去兩個多月示威活動，而不將資料交給境外執法機構。

【1636】警察公共關係科總警司謝振中謝振中表示，昨晚約10時，在美孚區有群眾美孚荔灣道橋底，有人貼寫上自己意見的紙張，與現場其他人士發生爭執，演變成互相毆打，警方接報到場，以普通襲擊、非法禁錮反公眾地方打鬥罪，拘捕3名男子，年齡屆乎43至54歲，3人現正被扣查。在晚上約11時，逾20名示威者聚集在紅磡西九龍交通部行動基地附近，其間用鐳射光照警署內警員，警方多次警告他們離開無果，警方進行驅散，在文泰街拘4名男子，19至23歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、藏有失效身分證，他們正被扣查。

由本周末起，警方針對過去兩個月不同的案件作調查及作拘捕行動，昨日再拘8人，包括69立法會外的案件拘3男，涉非法集結，626包圍警總拘兩男，涉非法集結及刑毀，813機場事件拘兩男，涉非法集結、非法禁錮及襲擊，另拘捕一名35歲男子，用犯罪或不誠實意圖使用電腦罪。昨日的行動中，無警員受傷，無使用彈藥紀錄。

此外，警方留意到針對警員及家屬的惡意起底及網上欺凌行為，現時發展至針對小朋友，甚至幼稚園小朋友的惡意行為，包括淋油、伏擊等惡意人身攻擊行為。警方嚴厲譴責這種不負責任、毫無道德底線的行為，會嚴肅跟進每個案件。由6月至今，經主動調查及警員報告，共發現1662名警員及親友的資料被不當公開，有人煽動他人進行違法行為，包括刑事恐嚇、惡意滋擾，甚至非法使用他們的資料借貸等。自7月2日，警方拘15男4女，由16至42歲，警方昨日接獲自個人私隱專員轉介的608個案件，包括警員及市民被惡意起底的個案，網絡安全及科技罪案調查科已接手調查，必定嚴肅跟進。

【1630】被問到民陣過去舉行遊行均大致和平，警方基於何準則決定反對遊行集會申請，郭柏聰指民陣是一個已運作一段時間的民間機構，舉辦過很多公眾活動亦是事實，過去很多活動警方完全不會反對，但基於過去兩個月，主辦單位舉辦活動，差不多每一次都會被人「騎劫」，發生大規模違法衝擊，警方基於過去一星期情況愈演愈烈，荃灣、將軍澳等出現大規模破壞，警方於特別時刻覺得需要禁止有關公眾活動，稱決定非草率，而需要理順所有和平公眾活動，認為於環境下草率讓活動進行，到頭來可能更多市民受傷，指「我哋係做咗個唔想做嘅決定」。

【1619】港島總區指揮官郭柏聰表示，關於8月31的公眾集會及遊行，主辦單位已向上訴委員會申請上訴，警方等待上訴安排及結果，他提醒市民，如果市民參與被警方禁止及反對的集會，可能干犯參與未經批准的集結，違犯公安條例17A，最高可監禁五年。警方當日會留意情況，不希望發生任何違法及任何刻意破壞公共安全及秩序的事情，警方會即時介入執法，希望追究違法者的責任，這是警方的責任。警方呼籲市民與暴力示威者劃清界線，遠離示威可能發生暴力的地點，以保障個人及其他的安全。

【1610】港島總區指揮官郭柏聰表示，早前收到團體通知，於港島區計劃舉行公眾集會及遊行，由中環遮打花園至西區警署，人數約為2000至5000人，警方根據風險評估，公共安全及秩序，及保護他人權利及自由的考慮，警方發出禁止集會及反對遊行通知書。郭柏聰指過去兩月，有市民真真正正和平參與遊行集會，但不幸見到更多暴力示威者參與，而暴力衝擊手法愈演愈烈，與其所謂追求訴求全無關係，包括於公眾活動中肆意拆鐵欄、擲硬物、堵路，圍堵不同政府設施，令部門不能提供正常服務給市民大眾。郭柏聰指，行為又包括用磚頭、鋼珠襲警，鐳射槍射警員眼等，近期更大規模使用汽油彈，削尖木枝、鐵枝攻擊警員。

郭柏聰指過去周末，有示威者大肆破壞公共財產，觀塘區有人自攜電鋸鋸毀環保智慧燈柱，於荃灣破壞店舖，用鐵枝撬鐵閘及打破玻璃，又於紅隧堵閘門，打爛八達通機及扯爛顯示燈，郭問其行為與追求訴求有何關係，亦有不同政見人士被示威者圍堵斥責，甚至禁錮及用腳及拳頭毒打。郭指見到情況肯定有暴力示威者已混入和平示威，威脅和平理性市民安全，又指情報搜集見到網上有人吹噓831為死線，不排除有犧牲可能性，郭指831為暑假終結，「會唔會係一啲年青人自己嘅諗法，呢個唔可以否定」，指公眾活動會被有心人藉機會違法，不只參與人士，亦會危害記者、無辜市民、警員有可能受傷，警方無辦法下禁止公眾活動。

（孔繁栩攝）

民陣本周六（31日）將舉行「人大8.31落閘五周年」遊行及集會，重申五大訴求、要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。遊行計劃路線由中環遮打花園至西環中聯辦，民陣早前向警方申請不反對通知書，惟今日（29日）收到警方就遊行及集會的反對通知書，召集人岑子杰表示稍後會向上訴委員會提出上訴。

警方下午4時舉行記者會，由港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及牌照課署理警司葉靜文交代詳情。