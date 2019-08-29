【逃犯條例】連場衝突多人受傷　醫管局6月9起接獲近700人求診

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自《逃犯條例》修訂爭議起，6月至今本港發生連場大型示威衝突，當中涉及示威者、市民及警員等受傷，醫管局統計由6月9日至8月26日全港多次發生的示威衝突中，於急症室求診人數共698人，當中大型衝突包括6月9日及6月12日，醫管局於6月9至10日、及6月12至15日於港島分別共有72及81人求診；8月11日深水埗及港島東反修例遊行及集會過後，全港多區發生衝突，醫管局當日接獲71人求診，為單日求診人數最高。

醫管局回覆查詢有關由6月9日至8月26日全港多次發生的示威衝突中，於急症室求診人數，數字根據病人提供資料，當中包括送院及求醫的人數，於該段期間醫管局共接698人求診，其中於6月9日及6月12日金鐘兩場大型衝突，醫管局於6月9至10日、及6月12至15日於港島分別共有72及81人求診；至於七一遊行當日，醫管局指港島區共有59人求診。

811衝突71人求診　為單日最高

而於721元朗黑夜，醫管局於元朗區接獲49人求診，其後7月27日光復元朗遊行當日元朗區亦有24人求診。8月11日深水埗及港島東反修例遊行及集會過後，全港多區發生衝突，醫管局當日接獲71人求診，為單日求診人數最高。數據中又除了於8月6、14、18至19、21日，及26日深水埗衝突外，醫管局於其餘多日示威衝突中均有啟動重大事故控制中心。

6月9起衝突事件　醫管局急症室求診人數

  當日送院及求醫人數
6月9日至10日（港島） 72
6月12日至15日（港島） 81
6月16日至18日（港島） 33
6月21日（港島） 12
6月26日（港島） 2
7月1日（港島） 59
7月7日（九龍區） 8
7月13日（上水） 15
7月14日（沙田） 28
7月21日（港島） 14
7月21日（元朗） 47
7月27日（元朗） 24
7月28日（港島） 16
8月3日（九龍區） 37
8月4日（將軍澳及港島） 13
8月5日（全港多區） 49
8月6日（深水埗）** 5
8月10日（全港多區） 12
8月11日（全港多區） 71
8月13日（香港國際機場） 12
8月14日（全港多區）** 7
8月18至19日（港島）** 21
8月21日（元朗）** 2
8月24日（全港多區） 16
8月25及26日（全港多區） 41
8月26日（深水埗） 1
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