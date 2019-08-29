【逃犯條例】連場衝突多人受傷　醫管局6月9起接獲近700人求診

自《逃犯條例》修訂爭議起，6月至今本港發生連場大型示威衝突，當中涉及示威者、市民及警員等受傷，醫管局統計由6月9日至8月26日全港多次發生的示威衝突中，於急症室求診人數共698人，當中大型衝突包括6月9日及6月12日，醫管局於6月9至10日、及6月12至15日於港島分別共有72及81人求診；8月11日深水埗及港島東反修例遊行及集會過後，全港多區發生衝突，醫管局當日接獲71人求診，為單日求診人數最高。

醫管局回覆查詢有關由6月9日至8月26日全港多次發生的示威衝突中，於急症室求診人數，數字根據病人提供資料，當中包括送院及求醫的人數，於該段期間醫管局共接698人求診，其中於6月9日及6月12日金鐘兩場大型衝突，醫管局於6月9至10日、及6月12至15日於港島分別共有72及81人求診；至於七一遊行當日，醫管局指港島區共有59人求診。

811衝突71人求診 為單日最高

而於721元朗黑夜，醫管局於元朗區接獲49人求診，其後7月27日光復元朗遊行當日元朗區亦有24人求診。8月11日深水埗及港島東反修例遊行及集會過後，全港多區發生衝突，醫管局當日接獲71人求診，為單日求診人數最高。數據中又除了於8月6、14、18至19、21日，及26日深水埗衝突外，醫管局於其餘多日示威衝突中均有啟動重大事故控制中心。

6月9起衝突事件 醫管局急症室求診人數