【深水埗警署直播】深水埗防暴警清場制服多人　沙田兩人被帶走

【00：15】防暴警員撤離欽州街，交通恢復正常，民用車輛可以通過。現場行人路仍有約30名街坊裝人士聚集。

【00：10】深水埗警署外有多名警員手持盾牌，站在欽州街車路上，除警車外沒有其他汽車可以通過。數名警員手持可發射低致命彈藥的防暴槍戒備。

【00：05】沙田現場有1男1女被帶走，據悉涉嫌外出時沒有帶身份證。而多名警員突然衝上豐和邨連接禾輋邨的行人天橋，向在場人士查身份證。有警員大聲詢問有無人未滿18歲。有部份少年未有帶身份證，要聯絡家長協助取來身份證。部份人士在截停搜查後予以離開。

【00：00】深水埗現場，有多名人士被帶上警車。有警員用電筒強光照射在場記者及後面圍觀的人士，有在場人士對此不滿「你又叫人唔好照你，你又照人!」該名警員回應：「我睇下後面有無人進行襲擊!」有警員指向後排一名外籍男子，用廣東話大叫「後面著黑色衫個外籍人士!」其他人士大叫「你係咪種族歧視?」多名圍觀人士大聲疾呼「黑社會!」

【23：45】 多名防暴警衝出欽州街，在基隆街交界制服多名人士。在場記者在現場進行訪攝期間，警員要求所有記者返回行人路，但記者返回行人路時，警員又稱行人路時封鎖線，最少一名記者被推撞。有警員大聲要求記者後退，並不斷將記者推後，與被制服人士距離最少一個街口，至汝州街始停下。有在場記者認為此舉不妥，向一名身穿白衫的高級警察提出不滿：「我哋點影?你哋打人我都影唔到啦」。該名警察回應指「有無打人都俾你影嘅!」隨後桂林街再有人被警員制服，記者趕至拍攝時，警員突指「呢度封鎖線，後退後退後退!」。

深水埗警署外大批警員突然拘捕多人。(黃廸雯攝)

深水埗現場，防暴警突然衝出制服多人。(黃廸雯攝)

反修例風波持續，晚上11時許，數十名示威者再度於深水埗警署外聚集，向警署照射鐳射光，警員「開咪」指，示威者佔據基隆街部分地方，應立即離開，因為可能正參與非法集結，又叫示威者不要再照射警署，警方舉藍旗作警告，晚上11時半，深水埗警署落閘，約15分鐘後，大批防暴警由汝州街衝向示威者，制服多名黑衣示威者，其後在欽州街設防線。

同時，數十名示威者在沙田警署對開天橋聚集，向警署照射鐳射光，警員一度舉起藍旗，並在警署內「開咪」，呼籲示威者不要再照射鐳射燈，則否使用武力驅散，並呼籲附近居民關窗。其後持盾警員走上天橋，大部分示威者即時離開，數人遭截查。現場消息指，警方截查於沙田截查3男1女，相信未成年，其中一人聲稱僅14歲。

數十示威者在沙田警署對開天橋聚集。（余睿菁攝）

有網民發起今天(29日)晚上舉行「遍地開花放映會」，在各區播放曾提名奧斯卡最住紀錄、2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》(凜冬烈火：烏克蘭自由之戰)，其中逾百名市民出席港鐵沙田站A出口放映會，放映會於晚上9時許結束。