【警方記者會‧直播】831前拘數名社運人士　警：拘捕無任何暗示

香港眾志秘書長黃之鋒及眾志成員周庭今早被捕，兩人現正被扣留調查。而前香港民族黨召集人陳浩天亦在昨晚（29日）於香港國際機場出境過關時被警方提出扣留。 另外，民陣原計劃於明日（31日）舉行「人大8.31落閘五周年」遊行及集會，惟警方早前發出反對通知書，民陣提出上訴，惜最終被駁回，禁止遊行及集會，民陣宣佈明日遊行集會取消。 港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月今日（30日）下午會見傳媒。另外，消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席記者會，是自本月6日警方每日舉行例行記者會以來，首次有消防處人員出席。

警方及消防舉行記者會。（余睿菁攝）

記者會內容持續更新

【1655】被問到警方於831前進行大搜捕，是否想震攝市民不再上街，警察公共關係科總警司謝振中表示過去兩個多月暴力示威及襲擊行為，警方拘捕超過900人，除即時拘捕後警方就不同日子事件一直有跟進，包括6月21及26日包圍警總、7月1日衝擊立法會、7月21日元朗西鐵站及上環、8月13日機場等暴力事件，警方一直進行調查，及與律政司聯繫了解案件進度，警方原則為一有足夠證據就作出拘捕，調查進度及拘捕行動日子沒有關係，亦不會因周末經常有公眾活動而影響警方調查及拘捕的時間，謝振中指大家不要失去焦點，「犯法就是犯法，有人犯法警方就要作出拘捕」，謝振中指被捕人士肯定包括不同政見及背景人士，請大家不要為違法人士找藉口開脫，警方就事件會採取中立態度，就暴力違法行為追究到底。

【1650】被問到警方是否刻意於831前作大規模、高調拘捕，謝振中回應指，拘捕時間不受任何調查影響，當警方有足夠證據，便會拘捕，有關指控是「完全錯誤」，今日的拘捕無任何暗示，希望公眾不會被轉移視線，「當有人犯法，警方會將他繩之於法，警方只是執法。」

觀塘遊行申請人劉頴匡於社交網站表示，智慧燈柱被塗上了特殊螢光物料，警察要求被捕者接受紫外光燈測試。江永祥表示沒有相關資料，強調任何人破壞公物需要負上刑責。

【1643】另外近日警隊收到自稱女性被捕人士，指被捕後受警員強姦及非禮等說法，張寶月指警方強烈否認，警方處理被捕人士時有嚴格規範，確保被捕人的權利受全面保障，另外會保護受害人身份及及防止受害人再次受到傷害，警方會安排同性警員，在有合理私隱環境下向受害人進行調查，盡快落口供減低尷尬，亦會介紹由非政府機構提供的危機轉介服務，令他們得到適切支援，而只要不對調查及司法公正做成阻礙，警方會容許受害人由一名合適人士陪同進行調查。張寶月呼籲任何人如受性暴力對待，必須盡快報案，讓警方將涉案人士拘捕。

【1640】被問及陳浩天最新情況，謝振中表示昨日於機場將其拘捕，現時他被警方扣留調查中，未能交代其被捕情況。

網上流傳有警員於醫院受到醫護人員不禮貌對待，江永祥表示，暫時未能確認事件是否屬實，但的確有警員需要於醫院工作，但如早前提過「一個良好工作關係必然有互向尊重，以禮相待工作關係必然會良好」，而警方及醫院有機制，若醫護人員覺得警員有問題，雙方可透過機制交換意見。

被問到警方是否刻意拘捕年輕社運人士，港島總區指揮官郭柏聰表示，今日的被捕人士與已經發生案件有關，警方會再搜集情報作風險評估，而警方行動部署不會針對任何人士，而是針對究竟明日哪個地點會發生罪案，提醒市民不要以身試法。

【1635】家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月交代有關校園欺凌事件，警方關注近月發生的社會紛爭及衝突影響學生及教職員情緒，開學後學生間可能因政見不同而引起校園欺凌或暴力事件，留意到有網上言論針對警員家屬或子女，威脅作欺凌行為，張寶月重申警方不能容忍行為發生。張寶月指警隊有117名學校聯絡主任，與全港各中學保持聯繫，如發生刑事成分案件，學校聯絡主任會將案件交由刑事調查隊調查。另外如有緊急情況，張寶月呼籲家長可致電999求助。

張寶月又指於網上平台，有言論明言要攻擊警員家屬及子女，稱其為「狗」、「狗乸」、「狗仔狗女」，又鼓吹人士分工，用不同武器攻擊警員家屬及子女。警方人事部與教育局密切聯繫，亦定立相關處理機制，如有警員家屬子女受欺凌，可向人事部職員關係科反映，及轉介教局作跟進。

【1625】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚10時半，過百人於沙田警署聚集，事件中拘捕一名21歲男子，其身上藏有鐳射槍，管有攻擊性武器；另一名被捕的15歲女童，涉違反兒童保護令，今早提堂。至晚上11時，深水埗警署外有過百名示威者聚集，警方於晚上11時45分驅散，行動中18人被拘捕，包括14男4女，年齡介乎13至41歲，部分人身上藏有鐳射槍、行山杖，眾人涉嫌「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「非法集結」等罪名被拘捕。至凌晨12時，新界南衝鋒隊警員返回警署期間，遭兩名示威者用鐳射槍照射，一名警員眼睛感不適，當場拘捕兩名24歲的男女，兩人涉嫌「意圖犯罪而襲擊或襲警」，兩人獲准保釋。

謝振中表示，警方由昨晚至今日再拘捕7人，包括6月21日包圍警察總部案件，拘捕1男1女，年齡均為22歲，涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、一項「組織未經批准集結」及一項「明知而參與未經批准集結」罪；7月1日破壞立法會案件，拘捕兩名女子，涉嫌「串謀刑事毀壞」與「進入或逗留會議廳範圍」；7月13日上水非法集結案件，拘捕一名28歲男子，涉嫌襲擊警；7月14日沙田新城市案件，拘捕一名31歲涉嫌「阻礙警務人員執行職務」；7月21日元朗襲擊事件，58歲男子涉嫌「參與暴動」。

謝振中表示，根據服務表現承諾「999」回應時間，港島及九龍平均回應時間是9分鐘，新界是15分鐘。今年6月有188宗求助案件未達標，7月有220宗，8月截止29日有324宗，整體佔報案數字很細百分比，證明警隊面對暴力份子仍然謹守崗位。

【1620】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，於近日示威及聚眾活動中，示威人士於香港不同地區進行佔路，尤其快閃佔路，令多處主要幹路被嚴重堵塞，影響消防處緊急服務，消防處提供滅火及救護服務爭分奪秒，延誤可能令小火變成大火，或令傷病者錯失及時救治機會。另外示威人士向警員擲汽油彈等致縱火行為，是極不負責任及非常危險，如蔓延到附近樓宇有可能做成傷亡，消防處對情況表示關注。陳慶勇又指於聚眾活動中有人移除或不當使用消防裝置，包括喉轆及滅火筒，陳慶勇指有關裝置用作防火及滅火等，不當使用及移除有可能增加消防安全風險。而消防喉轆的水及滅火筒二氧化碳噴向其他人，有可能做成危機，呼籲示威人士克制及顧及所有市民安全，其他市民亦要遠離相關區域，不要圍觀及注意安全。

【16:15】港島總區指揮官郭柏聰表示，有關民陣原計劃申請明日（31日）舉行的「831遊行及集會」，警方昨日發禁止集會及反對遊行通知書，主辦單位提出上訴，上訴委員會今早一致駁回上訴申請。郭柏聰重申警方作出負責任決定，保障市民人身及財產安全，上訴委員會亦同意警方理據。郭又指警方見過有示威者曾用致命武器包括汽油彈、腐蝕性液體、煙霧餅、汽槍等襲擊警察，情報顯示有激進示威者使用弓箭、打魚槍、電槍、用火藥推動的釘槍，意圖製造粉塵爆炸，甚至用航拍機攻擊地面人士。郭柏聰指不排除適當時候會運用適當武力制止，呼籲市民與暴力示威者劃清界線，如有違法行為發生，警方會介入停止違法行為將疑犯繩之於法。

郭柏聰又指網上有呼籲表示明日不會遊行，但會到銅鑼灣行街、維園賞花，又聲稱宗教遊行不需通知，郭柏聰指於《公安條例》只豁免宗教名義進行集會，遊行不並包括在內，因此主辦人士需要通知警方，警方會因應當時環境執法。