【女人街冒牌袋】海關瓦解旺角冒牌集團　檢2600件貨價值430萬元

香港海關採取特別行動，瓦解旺角通菜街「女人街」一個冒牌集團。版權及商標一般調查組指揮官譚佩英表示行動昨日（29日）進行，瓦解通菜街一個冒牌集團，並搗破一個小販攤檔及一個儲存倉庫，共檢獲約2,600件懷疑冒牌物品，包括手袋、銀包及皮帶等，估計市值約430萬元。

海關瓦解通菜街冒牌集團，檢2600件貨總值430萬元。（黃偉民攝）

海關早前接獲舉報，指旺角「女人街」有小販攤檔售賣冒牌物品，在商標持有人協助下，及經深入調查後，海關人員昨日（29日）採取執法行動，成功搗破一個小販攤檔及一個儲存倉庫，並檢獲該批冒牌物品，以及一部用以展示懷疑冒牌物品相片的平板電腦。

人員行動拘捕一名女集團主腦及一名男成員，年齡同為46歲，案件仍在調查。此集團以外籍旅客為銷售對象，不會向本地或華人兜售，過程非常警覺，除了有「天文台」成員在附近把風，同時為減低被海關發現的風險，他們將少部分懷疑冒名牌物品，混入非名牌子物品，展示在攤檔不顯眼位置。當發現目標顧客時，先口頭詢問顧客有沒有興趣買冒牌物品，如果有興趣，就會以平板電腦展示懷疑冒牌物品相片，顧客選定款式及商討價錢後，集團成員會到附近儲存倉庫取貨，務求縮短交易時間，避開執法人員追查。

她形容今次檢獲的冒牌手袋、銀包包裝並不馬虎，部分貨品包裝與真貨相似，附有塵袋及包裝盒等，售價介乎300元至5,000元不等，是正貨價錢的3-20%，目的以平價吸引顧客。海關會繼續加強巡查及執法，抑止售賣冒牌物品活動，呼籲消費者光顧信譽良好店舖，如有懷疑應先向商標持有人或代理查詢，又提醒商戶採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品是嚴重罪行，需要付上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人士銷售或為售賣用途管有冒牌物品，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。