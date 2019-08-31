【休班警捱斬】葵芳休班警遇襲中三刀　傷口見骨　一哥：十分憤怒

葵芳發生休班警遇襲案！昨（30日）深夜11時20分，警方接報一名男子，在港鐵葵芳站對開，遭三名男子持刀追斬，事主走避不及，手、背及肩膊中刀浴血。警務處處長盧偉葵芳發生休班警捱斬血案！葵涌警署一名槍房警員，昨（30日）深夜下班後，途經葵芳巴士總站對開時，遭三名男子伏擊，當中一人持刀，事主走避不及，手、腳及背身中最少三刀重創，兇徒逃去無蹤。警務處處長盧偉聰事後趕往瑪嘉烈醫院了解，他感到十分憤怒，並指相關行為卑劣，會循多方面調查及緝兇，現階段不排除任何可能性。案件交由新界南總區重案組接手跟進。聰講述最新情況。

● 傷口深可見骨

案發於昨深夜11時20分，遇襲警員由葵涌警署下班，當步行至葵義路近新葵芳花園D座對開一巴士分站時，突有三名男子持刀撲出追斬，事主走避不及中刀，負傷沿葵義路狂奔約20米逃命，途至近巴士總站一間超市對開時，再被追上，雙方最後追逐出葵義路馬路。事主最少手、腳及背身中三刀，傷口深可見骨。救護員趕抵立即將他送往瑪嘉烈醫院治理，當時他清醒，事主妻子亦趕抵醫院了解。

● 半年前調至葵涌警署

據了解，遇襲的槍房警員入職21年，之前為軍裝警員，約半年前調至葵涌警署。消息指，兇徒事發前於葵義路電話亭埋伏，落手後往葵芳站至新都會廣場一帶逃去。事後案發現場一帶最少三處地點血漬斑斑，包括超市對開行人過路線地面、以及兩處相距約20米的位置，葵義路更遺下長長血路，馬路中央石壆染滿大灘血漬。大批警員封鎖現場搜證，留下一條行車線讓車輛通過，並在附近一帶搜捕。

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● 一哥：現階段不排除任何可能性

警務處處長盧偉聰事後往瑪嘉烈醫院探望遇襲警員及其親屬，並向傳媒交代事件。盧偉聰證實傷者為葵涌警署槍房警員，事發時剛下班，當步行至案發巴士站時，遭三名戴口罩男子（兩人穿黑衫、一人穿灰衫）伏擊，其中一人持刀，該警員主要手、腳及背部中刀，仍在手術當中。警方福利組及心理專家已接觸傷者家屬提供協助。

盧偉聰表示，感到難過及十分憤怒，相關公然埋伏及襲警行為，非常卑劣，警方必定會全力緝兇，將兇徒繩之於法。案件現交由新界南總區重案組接手，「一哥」指初步了解後，遇襲警員並無與人結怨，會循多方面調查，現階段不排除任何可能性，呼籲目擊者向警方提供資料。

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大批警員在瑪嘉烈醫院了解。（王譯揚攝）

現場遺下斑斑血漬，警方封鎖現場調查。（陳浩然攝）