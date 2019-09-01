【逃犯條例】東涌巴士站現近百人龍　巴士不停機場站

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起9月1號機場活動，指進行「機場交通壓力測試」的堵塞機場交通活動。記者今早11時到機鐵站查看，發現機鐵站沿線均已張貼出機管局的機場禁制令；另外，至下午一時半東涌巴士站前往機場的S1及S56巴士，開始出現約近百人龍。 現場消息指，S1及S56機場巴士將不停機場站，只會駛至到燃料庫，有有站長表示，需要待警方通知才可重新開通機場站；有示威者呼籲市民到噴水池，徒步走到消防局搭E車到機場。

有職員開始於站內張貼機管局的機制令。（賴雯心攝） 機鐵每20分鐘一班 沿線展示禁制令 今早上午11時，記者到機鐵站沿線查看，青衣站尚未見人流，有職員開始於站內張貼機管局的機制令；另外，九機機鐵站亦暫時未見有人流，有小部份旅客於登機櫃位準備辦登機，另外，閘外亦同展示機管局所發出的禁制令及警告，提醒機場正實行進出管制安排。香港機鐵站則見職員協助安排旅客排隊，因應港鐵最新措施，部份旅客現時需於月台排隊候車。 港鐵因應政府及機管局要求，機場快綫列車每20分鐘一班，往香港列車每10分鐘一班；而市區預辦登機截止時間改為登機前120分鐘。

九龍機鐵站亦有禁制令。（賴雯心攝）

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王同學認為「最後一個和平、理性、表達訴求嘅地方都畀政府禁止」。（賴雯心攝） 東涌巴士站現近百人龍 巴士不停機場 至下午1時半，東涌巴士站前往機場的S1及S56巴士，開始出現約近百人龍，當中包括部份穿黑衣人士候車；現場消息指，S1及S56將不停機場站，只會駛至到燃料庫。有站長表示，需要待警方通知才會重新開通；有現場人士呼籲市民到外面噴水池位置，有人會陪同走到消防局搭E車到機場。 有參與活動的侯車市民陳先生表示，認為是次機場活動「可以逼到政府回應我地嘅講法」飛機停飛可對政府造成傷害，因為「佢（政府）只理會自己有幾多收入。」又認為昨日的事件「會激發更多人出黎！」 連儂牆前呼籲明日罷課 另外，連儂牆位置亦有數名黑衣人手持「九月二罷罷罷！」的紙牌，呼籲九月二號的罷課活動，並展示參與罷課的學校名單。王同學表示，繼上次機管局申請禁制，認為政府「最後一個和平、理性、表達訴求嘅地方都畀政府禁止」。黃同學續指，民陣等人早前舉行的集會，均不獲不反對通知事，認為政府「削遊行集會權利。」她表示，如果警察不使用「過份武力鎮壓市民」，便不會出現現時情況，指雙方均有責任，「但唔會淨係市民個邊有。」

網民發起9月1日機場活動 機管局本月中取禁制令

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民早前發起9月1號下午一時，進行「機場交通壓力測試」，堵塞機場交通活動。機管局早前表示，交通有機會受影響，又呼籲旅客預留時間到機場，機管局指會與公共交通服務營運商保持緊密的合作；又提醒旅客可聯絡航空公司等，了解最新航班情況。

機管局於本月14日曾向取得臨時禁制令，禁止任何人於指定示威區外進行示威活，及後獲高院延長禁制令，直至另有審訊或法庭的命令為止。