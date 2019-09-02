【罷課罷工．交通直播】警員樂富站制服黑衣人　港鐵額外行車時間

【0845】警員拘捕一名男子，並將男子帶離樂富站，上觀塘衝鋒隊警車離開。 【0840】警員在樂富站拘捕一名男子，並鎖上手扣，有警員帶走時向記者表示「唔該幫我影一影佢無受傷架。」 【0833】樂富站觀塘線往調景嶺方向，有示威者開遮並以身軀阻擋車門關閉，港鐵職員到場制止，擾攘近1分鐘後列車成功開出。

港鐵最新消息 觀塘綫：來往黃埔站及調景嶺站的行車時間預計需要額外10-15分鐘 荃灣綫：來往荃灣至中環站的行車時間預計需要額外5-8分鐘

警員在樂富站制服黑衣人。（郭倩雯攝）

示威者在車廂內撐傘。（羅國輝攝）

【0829】太子站往荃灣方向平靜。

【0826】石硤尾站內宣布由月台車門受阻，預計行車時間延長，趕時間的市民可以用八達通出閘轉乘其他交通工具，並不會扣除任何車資。

【0821】旺角往調景嶺站列車開行突然急煞，車長表示由於有月台緊急掣仍未處理好。

【0820】往黃埔方向石硤尾列車暫時未能繼續前進，停留在月台。6分鐘後順利開出。

【0819】旺角站往調景嶺方向列車示威者站近閘位，用背囊阻擋車門關閉。

【0815】大批示威者在車廂內撐傘，然後於旺角站下車。

【0810】示威者按動所有旺角月台所有緊急制，職員隨即重置，其間有人撐起雨傘。

【0810】九龍塘站有不少乘客在月台排隊等候上車，但暫時列車均可成功開出。

【0809】佐敦往荃灣方向列車，有人於月台車門間放置兩把雨傘阻塞車門。

示威者車門間塞雜物阻開車

長沙灣站有示威者指改變改策略搭地鐵 ，正乘搭往中環方向列車，及後於深水埗下車。（郭倩雯攝）

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【0808】九龍塘站往黃埔方向列車成功開出

【0805】九龍塘站往調景嶺方向列車成功開出。

【0803】油麻地站有戴口罩的示威者，登上車廂拆毁緊急掣的門牌。警員到油麻地站處理事故。

【0802】港鐵宣佈由於乘客求助﹑列車車門受阻﹑月台幕門運作等多宗輕微事故，觀塘綫來往黃埔站及調景嶺站的行車時間預計需要額外10-15分鐘。

【0757】油麻地站往黃埔列車被拉下緊急制，列車無法開出。

【0740】原本在九龍塘集合的示威者沿觀塘線，在石硤尾站、太子站、旺角站下車，到油麻地站時按下緊急掣，列車無法開出。

【0740】太子站有人塞遮及以包裝紙巾阻擋車門。

【0735】太子站職員成功取出雨傘，列車沒受影響。

【0731】深水埗下車的示威者到太子站，於往中環方向車頭進行不合作運動，於路軌扔傘，但列車成功開出。

多個港鐵站有防暴警駐守

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【0730】北角站站內，已有不少防暴警察駐守。

【0729】炮台山往堅尼地城列車月台有約8名戴黑色口罩市民聚集。

【0726】九龍塘站開始不合作運動，列車車門一度未能關上，一分鍾後成功開出，有示威者正往黃埔方向乘搭。

【0726】長沙灣站有示威者指改變改策略搭地鐵 ，正乘搭往中環方向列車，及後於深水埗下車。

【0720】九龍塘站有約不到十名戴口罩人士於往黃埔列車車尾集合。

【0718】長沙灣車站約有十人戴口罩、持長遮人士。

連串示威活動，令港鐵沿綫多個車站遭受不同程度的破壞。港鐵表示，經過工程人員努力復修，所有在昨天（9月1日）被破壞的車站，今天（2日）均可開放服務乘客。

然而，個別車站內有部份設施需較長時間復修，仍未能完全回復正常運作，乘客使用有關設施時或需要等候較長時間，請乘客留意；至於東涌站因破壞嚴重，個別出入口需要關閉，現場會有指示，提醒乘客使用其他出入口。

昨9.1堵塞機場示威行動，於傍晚蔓延至東涌及青衣一帶，及至傍晚5時許，示威者於東涌站內毀壞控制室玻璃、閘機、閉路電視及客戶服務中心等，港鐵亦暫停東涌站服務。

8月31日被破壞的港鐵設施清單（港鐵提供）